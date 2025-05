A 61 anni, Lenny Kravitz è un’icona senza tempo, un esempio di come vivere con autenticità e disciplina possa mantenere giovane non solo il corpo, ma anche lo spirito

A 61 anni appena compiuti, Lenny Kravitz continua a sfoggiare un fisico scolpito e un’energia invidiabile.

Lenny Kravitz sul palco agli MTV Video Music Awards all’UBS Arena l’11 Settembre 2024, ad Elmont (New York); Photo by Mike Coppola / Getty Images for MTV

Con i suoi iconici dread, il ventre scolpito e lo sguardo magnetico, il cantante americano sembra aver fatto un patto con il diavolo. Ma come fa a mantenersi così in forma, tanto da fare invidia a uomini con la metà dei suoi anni?

Una vita tra natura e disciplina

Il segreto di Kravitz sta in una combinazione perfetta di disciplina, stile di vita naturale e allenamento. Da anni vive per gran parte del tempo alle Bahamas, in una proprietà immersa nella natura, lontano dal caos delle grandi città.

Qui coltiva gran parte del suo cibo e segue un’alimentazione vegana e crudista: frutta, verdura, semi e legumi, spesso consumati crudi per mantenere intatte tutte le proprietà nutritive.

Dal profilo Instagram di Lenny Kravitz

“Il mio corpo è il mio tempio”, ha dichiarato in un’intervista, spiegando come il cibo naturale lo aiuti a sentirsi più leggero, energico e centrato. Nessun eccesso, niente alcol o zuccheri raffinati.

Lenny Kravitz durante una performance al Rockefeller Plaza il 12 Settembre 2024 a New York; Photo by John Lamparski / Getty Images

Allenamenti quotidiani, anche all’aperto

Lenny non rinuncia mai all’esercizio fisico. Segue un regime di allenamento rigoroso, che include sessioni di boxe.

Molto spesso si allena all’aperto, sfruttando attrezzi artigianali costruiti nella sua tenuta tropicale: pesi fatti con tronchi d’albero, sbarre appese tra le palme, e circuiti di resistenza con corde e sabbia.

I suoi esercizi, documentati spesso sui social, sono una vera fonte d’ispirazione.

A torso nudo sotto il sole, con i muscoli scolpiti in evidenza, Kravitz dimostra che l’età è solo un numero quando ci si prende cura del proprio corpo con costanza e passione.

