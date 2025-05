David Beckham non è solo un fuoriclasse sul campo, ma anche uno dei più grandi trendsetter maschili degli ultimi decenni. La sua vita è scandita da molti cambi di look, e accanto a lui, sempre, complice e compagna, l'inseparabile moglie Victoria.

Nei primi Anni 90, quando militava nelle file del Manchester United, aveva fatto tendenza il suo taglio di capelli: un caschetto biondo, spettinato con un accenno di frangia, apparentemente semplice ma che, addosso a lui, è diventato subito cult.

Da lì in poi, ogni stagione ha portato un "nuovo Beckham".

Il 2003 è stato l'anno delle treccine, poi la rasatura integrale, passando per il biondo platino e al ciuffo da bed boy.

In molte di queste trasformazioni c’è lo zampino di Victoria, sua partner perfetta e sempre innamoratissima. Del resto, la Posh Spice è diventata una stilista di successo, chi meglio di lei?

Insieme, i Beckham hanno illuminato i red carpet di mezzo mondo, trasformando ogni loro uscita pubblica in una sfilata.

Memorabili i loro outfit coordinati nei primi anni Duemila, tra pelle nera total look e completi bianchi.

Dai jeans a vita bassa alle t-shirt attillate, David è passato agli impeccabili completi firmati Dior, Ralph Lauren o Tom Ford.

Barba curata, capelli corto, tatuaggi perfettamente integrati nel suo stile: oggi è l’emblema del gentleman contemporaneo.

Oggi David, a 50 anni compiuti, ha di nuovo cambiato il suo look, dimostrando che l'età può essere un'opportunità per reinventarsi.

Con una collaborazione con Boss, Beckham ha presentato una collezione che riflette il suo gusto per l'eleganza classica e rilassata.

La linea include abiti in lino, t-shirt morbide e accessori come cappelli "baker boy", ideali per cene estive in famiglia.

In un'intervista, ha condiviso come il suo stile sia influenzato dai ricordi del nonno e come anche i suoi figli spesso si ispirino ai suoi look iconici degli Anni 90.

"Sono finiti i giorni in cui mi vestivo in modo sfrontato, penso che lascerò questo compito ai miei figli".

Nonostante l'età, Beckham mostra una forma fisica impeccabile, qualunque cosa indossi, grazie ad allenamenti fisici intensi e costanti, ma forse il merito di tanto charme arriva dal sodalizio e dall'amore per la sua Victoria, che certamente, da più di 25 anni dà pepe alla sua vita.