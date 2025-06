Miley Cyrus torna a recitare in un lungometraggio che accompagna il suo nuovo album, Something Beautiful, che dà il titolo anche al film, un’opera pop creativa con 13 brani originali.

La superstar statunitense ha rivelato che il suo nuovo lavoro uscirà domani negli USA (il 27 giugno nel resto del mondo) e avrà un'ospite d'eccezione: la top model Naomi Campbell che balla con Miley. Ma non solo…

Un progetto avvolto nel mistero ma che sembra essere un'opera pop unica nel suo genere, frutto della mente di Miley.

La regia è firmata da Miley Cyrus, Jacob Bixenman e Brendan Walter, con la direzione della fotografia di Benoît Debie.

Miley Cyrus, ha dichiarato: “Something Beautiful è il progetto dei miei sogni che prende vita: moda, cinema e musica originale che convivono in armonia

Un'esperienza visiva alimentata dalla fantasia della cantante.

Le scene mostrano Naomi che si pavoneggia verso la telecamera e Miley che si contorce sulla Hollywood Walk of Fame.

Ma l'anima della leggenda della moda, Naomi Campbell, non si limita a un cameo: presta la voce e la presenza nel brano “Every Girl You’ve Ever Loved” e appare nel film in una scena suggestiva in controluce.

