Pizza che vince non si cambia. È proprio il caso di dirlo. Si chiama Napoli on the road ed è la pizzeria londinese che svetta nella 50 Top Pizza Europa 2025, guadagnandosi per la seconda volta consecutiva il primo posto in questa classifica dedicata alle migliori pizzerie del Vecchio Continente. Più che una vittoria una conferma: Michele Pascarella - napoletano doc - si sta facendo notare da tempo, specie dopo aver vinto il premio Pizza Maker of the Year in the World nel 2023 ed essere arrivato quinto nella 50 Top Pizza World 2024.

Michele Pascarella mette le mani in pasta – letteralmente – da quando aveva 11 anni. Nella capitale inglese è arrivato per vendere pizze su un furgoncino. Ma il suo talento - mescolato a farina, acqua e lievito – si è rivelato l’ingrediente giusto tanto da fargli aprire ben due locali, a Chiswick e a Richmond. Qui mangiare è un’esperienza gastronomica dinamica e sempre in evoluzione: il menu cambia ogni tre mesi, seguendo la stagionalità e l’eccellenza degli ingredienti selezionati.

Seguono rispettivamente in seconda e terza posizione, Baldoria a Madrid e a pari merito Sartoria Panatieri a Barcellona e Via Toledo a Vienna.

L’Italia, diciamolo, è esclusa dalla classifica. La città regina della pizza, Napoli, si prepara a un mega evento dedicata al piatto che l’ha resa celebre nel mondo: il Coca-Cola Pizza Village, dal 1° al 6 luglio 2025. Un villaggio mozzafiato di 30 mila metri quadrati che prenderà vita nei magnifici spazi verdi della Mostra d’Oltremare di Napoli, animato come sempre dalla presenza delle più rinomate pizzerie del mondo: da Donna Sofia ai Tribunali – Sergio dell'Annunziata a Gino e Toto Sorbillo fino a L'Antica Pizzeria da Michele – Antonio Falco.

