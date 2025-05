Dal 22 maggio al 5 ottobre 2025, le Gallerie d’Italia - Napoli ospitano un evento senza precedenti: ‘Chi sei, Napoli?’, la mostra dell’artista francese JR, che firma l’ottavo capitolo del progetto “Chronicles”, per la prima volta in Italia

Napoli caput mundi.

Il capoluogo campano diventa crocevia di tifosi e appassionati d'arte.

Da una parte l'attesa del match tra Napoli e Cagliari, dall'altra un'apertura straordinaria, quella del Duomo della città, con un vestito firmato tutto nuovo.

Una prima assoluta per il nostro Paese e un’occasione unica per scoprire l’arte partecipativa e monumentale di JR che - attraverso fotografia, installazioni e video - restituisce l’anima dei luoghi e delle comunità che li abitano.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli, è molto più di un’esposizione: è una domanda aperta rivolta alla città e ai suoi abitanti, un viaggio visivo e umano dentro l’essenza partenopea.

Il titolo stesso, ‘Chi sei, Napoli?’, suona come un invito a raccontarsi e a riscoprirsi, collettivamente.

JR, noto per aver portato l’arte fotografica negli spazi urbani più impensati, dai muri del confine tra Messico e Stati Uniti alla Piramide del Louvre, torna a interrogare lo spazio pubblico, stavolta scegliendo Napoli come palcoscenico di una narrazione corale.

Con la consueta estetica in bianco e nero e una tecnica che unisce gigantografie e collage, l’artista coinvolge la cittadinanza per creare un murales partecipato, in cui volti e storie diventano arte.

La mostra proseguirà in un percorso immersivo all'interno delle Gallerie d’Italia che documenta il processo creativo dell'opera: dalle interviste con i cittadini ai ritratti realizzati in città, fino alla realizzazione dell’installazione finale.

Un progetto intimamente connesso alla città, capace di esaltare le sue contraddizioni e la sua energia, la sua resilienza e il suo splendore.

