Vitamina C: 7 trattamenti illuminanti per attenuare l’aspetto delle macchie scure
Contrasta i radicali liberi causa dell’invecchiamento cutaneo e migliora tono e uniformità dell’incarnato: la vitamina C è una delle alleate migliori per la pelle al rientro in città
Apprezzata tutto l’anno, la vitamina C è la star assoluta dei trattamenti post rientro. Grazie al suo potere anti macchia, infatti, è efficace nell’attenuare iperpigmentazione e melasma, condizioni della pelle che peggiorano con il caldo e l’esposizione solare. A differenza di altri attivi non è fotosensibilizzante, motivo per cui non solo può essere utilizzata al mattino ma è racchiusa anche nella formula di molti fotoprotettori in virtù del suo potere schiarente. Per natura, però, è instabile ed è bene conservarla a riparo da luce e calore per non rischiare di alterarne l’efficacia.
Vitamina C, come utilizzarla per la skincare
Come ogni ingrediente, va incorporato nella skincare quotidiana in modo progressivo, facendo attenzione che la pelle non reagisca innescando rossori e irritazioni. Anche le interazioni con alcuni ingredienti vanno tenute sotto controllo: se si stanno utilizzando esfolianti come acido glicolico e retinolo, per esempio, meglio alternarli ispirandosi alla tecnica dello skin cycling. Di solito racchiusa all’interno di sieri concentrati ma anche di creme e maschere, la vitamina C può essere utilizzata previa detersione accurata del viso per consentire al prodotto di venire meglio assorbito e veicolare i propri benefici in profondità.
Dato che stimola la produzione di collagene ed elastina potenziando al tempo stesso la radiosità dell’incarnato è consigliata tutto l’anno ma è particolarmente efficace al termine delle vacanze, abbinata a trattamenti intensamente idratanti. Non solo all’interno di sieri, creme e maschere: la vitamina C è racchiusa anche in cleanser e tonici che meglio si adattano alle pelli sensibili dato che hanno una formula meno concentrata che, nel caso dei detergenti, rimane in posa giusto pochi istanti.
I prodotti migliori a base di vitamina C da provare
The Good C Vitamin C Serum di Dr. Barbara Sturm racchiude una concentrazione ottimale di vitamina C sia naturale, estratta dalla prugna di Kakadu, che sintetica, in grado di migliorare il tono dell’incarnato, riducendo le macchie e proteggendo la pelle da stress ambientale e radicali liberi.
Guava Vitamin C Dark Spot Serum di Glow Recipe è un siero dalle proprietà schiarenti appositamente formulato per ridurre l'aspetto delle macchie scure. Contiene cinque forme di vitamina C, guava, acido tranexamico e acido ferulico, per una pelle visibilmente luminosa e omogenea.
Vitamin C 30% Serum di Miamo è un siero multifunzionale con vitamina C pura super concentrata al 30%. Aiuta a proteggere la pelle dall'azione di fattori esterni, riducendo i segni dell'invecchiamento e donando luminosità all'incarnato.
Truth C-Rush Brightening Gel Cream di Ole Henriksen è una crema-gel idratante leggera, ricca di vitamina C ed estratto di rosa d’inverno che illumina, rassoda e contrasta l'aspetto di linee sottili e rughe.
C15 Super Booster di Paula's Choice è un potente siero antimacchia con vitamina C uniformante, acido ferulico che contrasta le discromie e stabilizza la vitamina C ed ergotina uniformante. Può essere utilizzato da solo oppure mescolato alla crema idratante o al siero preferito.
Vit C Maschera Energizzante di Rodial è una maschera in tessuto concentrata che rinnova e illumina l’incarnato grazie al mix di vitamina C, niacinamide, acido ialuronico e tè verde che, insieme, idratano, illuminano e leniscono l’epidermide del viso.
CEO Afterglow Gel Cream di Sunday Riley è una crema gel dalla texture leggera e rinfrescante con vitamina C schiarente potenziata con ergotioneina, allantoina e luteina lenitive e ricche antiossidanti.
