Milano Fashion Week SS26: Versace, la nuova collezione di Dario Vitale incanta Milano
Con la sua prima collezione per il brand, lo stilista imprime un segno deciso sulla maison, intrecciando la sensualità audace con una visione contemporanea che guarda al futuro
Le silhouette si allungano e si fanno scolpite, in un equilibrio tra sartorialità e fluidità.
Blazer con spalle architettoniche si alternano a gonne dritte che sfiorano il ginocchio, mini dress strutturati e pantaloni dal taglio quasi geometrico.
Vitale rilegge i codici Anni 90 della maison: vita alta, cinture statement, pelle lucida, ma li alleggerisce con drappeggi morbidi e tessuti satinati che restituiscono movimento.
Il nero domina come colore simbolo, affiancato da rossi intensi e tocchi metallici oro. La pelle, vera protagonista, incontra tessuti tecnici e riflessi cangianti, in un gioco di contrasti tra rigore e seduzione. Non mancano stampe iconiche reinterpretate in chiave minimale, quasi grafiche, a sottolineare un ritorno all’essenza.
Le borse si fanno piccole, rigide e gioiello, le cinture, maxi e scolpite, riprendono il ruolo centrale che fu già cifra distintiva del brand, mentre i sandali alti e sottili confermano il potere dell’accessorio.
Il lavoro di Dario Vitale racconta un Versace che resta fedele alla propria eredità ma che si rinnova attraverso un’estetica più pulita, quasi essenziale, senza perdere il carisma che hanno reso la maison un’icona.
Una collezione che segna l’inizio di una nuova stagione: meno barocca, più architettonica, ma sempre di grande appeal.
Un front row di tendenza
Se la collezione ha incantato il pubblico, il front row ha fatto altrettanto parlare.
Star internazionali, editor di moda e influencer si sono dati appuntamento a Milano per non perdere lo show.
Ma l’attesa più grande era tutta per lui: Hyunjin, il rapper coreano scelto come nuovo testimonial globale di Versace.
Il suo ingresso ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e centinaia di flash, confermando quanto la maison punti a un dialogo diretto con la Gen Z e l’universo K-pop.
Con il suo stile magnetico, Hyunjin non è solo un volto, ma un simbolo di quella contaminazione culturale che sta riscrivendo i codici della moda.
Milano Fashion Week SS26: VIP, cantanti e top model in scena
Milano Fashion Week SS26: in scena il romanticismo dark di Blumarine e l'artigianalità composta di Tod's
