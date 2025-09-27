Milano Fashion Week SS26: il diavolo non veste più Prada, Meryl Streep e il trionfo di Dolce & Gabbana
La sfilata Dolce & Gabbana Primavera Estate 2026 diventa set per Il Diavolo veste Prada 2. Meryl Streep e Stanley Tucci in prima fila, accanto ad Anna Wintour. Protagonista della collezione, il pigiama reinterpretato come capo femminile, chic e contemporaneo
Il diavolo non veste più Prada: a Milano il trionfo di Dolce & Gabbana
Un colpo di scena da cinema ha trasformato la passerella di Dolce & Gabbana in uno degli appuntamenti più memorabili della Milano Fashion Week. In prima fila sedevano Meryl Streep e Stanley Tucci, protagonisti delle riprese de Il Diavolo veste Prada 2, con le telecamere puntate proprio su di loro. Di fronte, come in un perfetto contrappunto, Anna Wintour: la direttrice di Vogue che ha ispirato la leggendaria Miranda Priestly.
A rendere ancora più spettacolare il tableau, la presenza di Achille Lauro e Michele Morrone tra gli ospiti d’onore, mentre le note di Patty Pravo – da Pensiero stupendo a Notti bianche – avvolgevano il Metropol in un’atmosfera sospesa tra moda, musica e mito.
Accanto a Tucci, Meryl Streep ha incarnato di nuovo l’aura magnetica della direttrice di Runway, trovandosi faccia a faccia con la donna che ne fu l’ispirazione reale. Un gioco di specchi che ha amplificato il fascino di una sfilata già destinata a entrare nella storia della moda.
Un set dentro lo show
La sorpresa era stata tenuta nascosta fino all’ultimo. Solo alcune scritte all’interno dello spazio avvertivano che una produzione esterna avrebbe filmato in autonomia la presentazione, acquisendone i diritti. Gli ospiti erano stati informati alla vigilia che non ci sarebbe stato accesso al backstage, né possibilità di sostare nel foyer: indizi che hanno trovato spiegazione quando le telecamere hanno iniziato a girare. La passerella è diventata così un set cinematografico, con Streep di nuovo nei panni della glaciale direttrice di Runway e Tucci accanto a lei, mentre il pubblico assisteva a un momento unico, in cui finzione e realtà si intrecciavano senza soluzione di continuità.
La collezione: “PJ Obsession”
Ma il vero protagonista restava comunque lui: il pigiama. Dolce e Gabbana lo avevano già sdoganato al maschile nella scorsa sfilata uomo e ora lo rubano al guardaroba di lui per riscriverlo in chiave femminile. “Forte, unico, fantastico, cool, chic, femminile”, lo definisce lo spot ufficiale dello show. E davvero il pigiama si è trasformato in passe-partout: non più solo capo da notte ma simbolo di libertà e stratificazione.
Set in seta con dettagli in pizzo, giacche morbide con revers sartoriali abbinate a top trasparenti, pantaloni fluidi portati con tacchi sottili, vestaglie trasformate in abiti da sera. Il rigore maschile e la seduzione femminile dialogano in un guardaroba che piace soprattutto alla Gen Z, abituata a mescolare codici e generi. Il pigiama diventa alternativa al tailleur, ma anche pezzo da combinare in totale libertà, in nome della creatività personale.
Moda, musica e cinema: un intreccio perfetto
Lo show, accompagnato dalla voce di Patty Pravo, ha oscillato tra nostalgia e modernità. Le canzoni hanno fatto da cornice ideale a una collezione che parla di stratificazione e di fluidità, mentre i flash dei fotografi catturavano non solo moda ma anche scene da film.
L’immagine che resterà di questa Milano Fashion Week è quella di un capo apparentemente semplice – il pigiama – elevato a simbolo di stile e libertà, e di Meryl Streep che, tra finzione e realtà, sceglie di non vestire più Prada, ma Dolce & Gabbana.
Leggi anche:
Milano Fashion Week SS26: Versace, la nuova collezione di Dario Vitale incanta Milano
Milano Fashion Week SS26: VIP, cantanti e top model in scena
Contenuti consigliati
- entertainment
Lady Gaga e Michael Polansky: l’amore raccontato attraverso lo stile
Dal post Instagram per i 42 anni di Michael Polansky ai red carpet di Venezia: la popstar e l’imprenditore hanno costruito un’estetica di coppia che vive di contrasti, tra il drama-couture di lei e la sobrietà sartoriale di lui
- entertainment
Tony Effe tra Milano Fashion Week e paternità
Il rapper romano conquista la scena fashion da front row, ospite speciale del brand milanese The Attico, mentre nella sua vita privata si attende l’arrivo della figlia Priscilla
- fashion
Milano Fashion Week SS26: Versace, la nuova collezione di Dario Vitale incanta Milano
Con la sua prima collezione per il brand, lo stilista imprime un segno deciso sulla maison, intrecciando la sensualità audace con una visione contemporanea che guarda al futuro
- fashion
Milano Fashion Week SS26: VIP, cantanti e top model in scena
Da David Beckham a Mariacarla Boscono, star internazionali, cantanti e influencer hanno illuminato i front row e dato forma alle visioni dei grandi brand della settimana della moda
- fashion
Milano Fashion Week SS26: in scena il romanticismo dark di Blumarine e l’artigianalità composta di Tod’s
Nel quarto giorno di sfilate milanesi sorprende il clima gotico creato da David Koma nella sua seconda prova con il marchio modenese.
- entertainment
La musica conquista il cinema: Queen, Springsteen e Piero Pelù protagonisti sul grande schermo
Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
- beauty
7 fragranze al mandarino per celebrare l’arrivo dell’autunno
Le note del dolcissimo frutto di novembre ispirano creazioni originali e raffinate
- fashion
Milano Fashion Week SS26: è il turno di Max Mara, Genny, Boss, Moschino e MM6 Maison Margiela
La settimana della moda milanese continua a far parlare di sé con la sua proposta per la Primavera/Estate 2026
- Fashion
Milano Fashion Week SS26: Roberto Cavalli, il bagliore dell’oro come simbolo di regalità
Fausto Puglisi celebra uno spirito anticonformista e libero
- Lifestyle
Dove mangiare e bere durante la Fashion Week: i 10 nuovi indirizzi top a Milano
Nuovi ristoranti, cocktail bar e rooftop panoramici a Milano: gli indirizzi imperdibili appena inaugurati per vivere al meglio il weekend della settimana della moda
- fashion
Milano Fashion Week SS26: Emporio Armani, un’eredità che continua anche senza il suo re
Per la prima volta nella storia, il Gruppo Armani porta in passerella la sfilata del brand senza il suo storico fondatore. Un’assenza tangibile, ma non nella sostanza della collezione: l’heritage della casa di moda è più vivo che mai
- fashion
Milano Fashion Week SS26: l’anticonformismo di Prada, tra eleganza e funzionalità
Una praticità concettuale e autentica, che sposa il minimalismo come stato d’essere insieme a uno spettro completo di colori e dettagli, senza rinunciare alla raffinatezza e all’inconfondibile nonchalance della donna Prada
- beauty
Tonico esfoliante, come usarlo per levigare e illuminare la pelle con delicatezza
È la soluzione perfetta per chi è ancora alle prime armi con acidi & co. Ma anche per chi desidera perfezionare l’incarnato con dolcezza
- fashion
Black Carpet Awards 2025, da Naomi Campbell a Tamu McPherson: vincitori e protagonisti della serata
Al Teatro Manzoni di Milano in scena la terza edizione della manifestazione organizzata da Afro Fashion Association che celebra diversità, inclusione e talento
- lifestyle
Escher torna a Milano: al MUDEC un viaggio tra arte, matematica e sogno
Dopo dieci anni di assenza, Maurits Cornelis Escher torna protagonista a Milano. Dal 25 settembre all’8 febbraio 2026, il MUDEC dedica al maestro olandese un grande progetto espositivo
- Fashion
Milano Fashion Week SS26: in scena Luisa Beccaria, Missoni ed Etro
Il secondo giorno porta con sé abiti romantici, look che esaltano il comfort e creazioni dinamiche
- fashion
Milano Fashion Week SS26: Fendi, la vera eleganza italiana nel dna della maison
Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue
- fashion
Milano Fashion Week SS26: Antonio Marras porta in passerella il Bloomsbury Group
La nuova collezione Primavera Estate 2026 dello stilista sardo ci trasporta in un'estate degli anni Venti. Un dialogo tra tradizione sarda, arte contemporanea e contaminazioni internazionali
- Fashion
Milano Fashion Week SS26: Jil Sander, il debutto di Simone Bellotti e il ritorno alle origini della maison
La prima collezione di Simone Bellotti per Jil Sander è un tripudio di femminilità
- entertainment
Zucchero compie 70 anni: un mito tra musica e stile
Il 25 settembre Zucchero compie 70 anni e si conferma icona di stile e di musica: voce roca, cappelli, giacche e stivali hanno costruito un’estetica unica quanto le sue canzoni. Dal blues emiliano ai palchi mondiali, ha trasformato autenticità e imperfezione in mito collettivo.
- entertainment
Addio a Claudia Cardinale: l’ultima diva che vestì il sogno italiano
Con lei se ne va una delle ultime vere dive del Novecento, capace di incarnare lo splendore mediterraneo e la forza di un talento che ha attraversato epoche e continenti
- fashion
Milano Fashion Week SS26: aprono le danze Diesel, Alberta Ferretti e Iceberg
Giorno 1, i grandi designer conquistano con le loro collezioni e una festa a cielo aperto
- X-STYLE PER CAROLINA HERRERA
Carolina Herrera sfila per la prima volta a Madrid e svela la nuova essenza di Good Girl
X-STYLE PER CAROLINA HERRERA