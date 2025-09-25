Tonico esfoliante, come usarlo per levigare e illuminare la pelle con delicatezza
È la soluzione perfetta per chi è ancora alle prime armi con acidi & co. Ma anche per chi desidera perfezionare l’incarnato con dolcezza
Esfoliare l’epidermide è uno degli step fondamentali della routine di skincare. I vantaggi sono essenzialmente tre: rimuovere le cellule morte più superficiali per rivelare un incarnato più luminoso, permettere a essenze, sieri e creme di venire meglio assorbiti risultando dunque più efficaci e, infine, contrastare la formazione di rughe e segni del tempo che tendono a comparire progressivamente con l’età. Se ricorrere ad attivi come l'acido glicolico è sicuro ed efficace può al tempo stesso mettere in soggezione. Sul mercato esistono molti prodotti che promettono ottimi risultati ma, a seconda della concentrazione degli ingredienti, vanno utilizzati senza esagerare per non stimolare troppo l’epidermide. Chi preferisce tenersi alla larga dai prodotti più concentrati, può invece ricorrere in tutta tranquillità al tonico esfoliante, soluzione leggera che diluisce gli attivi in acqua, bilanciandoli al tempo stesso con elementi calmanti e rivitalizzanti.
Tonico esfoliante, come utilizzarlo
Iniziamo col dire che tutti i nuovi prodotti vanno inserirti in modo cauto e progressivo nella skincare routine per dare modo alla pelle di abituarsi ai nuovi ingredienti, verificandone la tollerabilità. Dato che il tonico esfoliante rientra nella categoria dei peeling chimici (in contrasto con quelli “meccanici” a base di granuli) che per loro natura sono fotosensibilizzanti, è bene usare sempre il prodotto la sera, inizialmente una volta o due volte alla settimana per testarne gli effetti, per poi applicare sempre al mattino la protezione solare. Il prodotto si tampona sul viso deterso, con l’eccezione del contorno occhi, con l’aiuto di un dischetto di cotone e, una volta assorbito, si procede stendendo siero e crema idratante abituali.
Tonico esfoliante, quale scegliere
Rinnovare l’epidermide è fondamentale tutto l’anno, in particolare al cambio di stagione quando il viso può risultare particolarmente spento, con macchie scure più evidenti e marcate. È importante, però anche per bilanciare il sebo in eccesso, contrastare la comparsa di brufoli e impurità e velocizzarne la guarigione. In questo senso, è importante puntare sugli attivi giusti. Rientrano nella categoria degli alfa idrossiacidi - i cosiddetti acidi della frutta o AHA - l’acido glicolico, racchiuso in molte formule anti-age perché aiuta a uniformare e a migliorare la texture cutanea, e l’acido lattico, idratante e quindi adatto alle pelli particolarmente secche. I due attivi sono spesso protagonisti di lozioni pensate per trattare linee sottili e iperpigmentazione. Per le pelli miste e a tendenza acneica, invece, sono più adatte le formule a base di acido salicilico, un beta idrossiacido dall’effetto purificante e seboregolatore. Usati spesso in sinergia all’interno della stessa formula, questi ingredienti vengono poi bilanciati da elementi lenitivi, come la niacinamide, l’aloe vera e l’acido ialuronico che rendono la formula efficace ma non aggressiva.
Vinoperfect Essence Glycolique di Caudalie rappresenta il primo step della routine anti-macchie messa a punto dal brand francese: efficace quanto delicato sulla pelle, elimina le cellule morte e ravviva la luminosità grazie al mix di estratto di peonia bianca, acqua d’uva bio e acido glicolico.
Oxygen Peel Micro Peeling Lotion di Filorga è una lozione quotidiana da utilizzare la sera che esfolia, leviga le rughe e affina i pori. Abbina acido ialuronico idratante ad acido glicolico, salicilico, mandelico e gluconolattone che migliorano la grana cutanea.
BHA Liquid Exfoliant 2% di Naturium è formulato con acido salicilico incapsulato e acidi della frutta bioattivi che affinano i pori, uniformano il tono della pelle e attenuano l’aspetto di linee sottili e rughe.
Very Rose Lozione Peeling Luminosità di Nuxe offre un’esfoliazione delicata grazie all’abbinamento di acqua floreale di rosa e acidi della frutta che permettono di eliminare le cellule morte e rivelare un incarnato fresco e radioso.
Formulato con acido glicolico al 5%, aloe vera, ginseng ed estratti vegetali, Glow Tonic di Pixi elimina il sebo in eccesso e le impurità, affina i pori e lascia la pelle liscia e luminosa.
Micro-Peel Sebiaclear di SVR prepara la pelle da mista a grassa a ricevere i trattamenti successivi grazie all’effetto rinnovatore esercitato da acido lattobionico e salicilico uniti a niacinamide lenitiva e zinco seboregolatore.
Indicato per la pelle grassa e acneica, Tonico Peeling Purificante Uriage racchiude acido glicolico, acido salicilico e acido lattico dall’effetto opacizzante, purificante e illuminante.
