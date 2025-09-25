Carolina Herrera sfila per la prima volta a Madrid e svela la nuova essenza di Good Girl
SPONSORED CONTENT
Tra le fashion week di New York e Milano i riflettori del mondo della moda si sono accesi su Madrid quando, il 18 settembre, Carolina Herrera ha sfilato per la prima volta nel cuore pulsante della città, in Plaza Mayor, dopo anni di defilé nella Grande Mela. Per la maison, che ha presentato la sua Spring/Summer 2026, questa tappa rappresenta un momento simbolico, che rafforza l’identità del brand e dà inizio a un nuovo capitolo della sua visione creativa.
Di fronte a un parterre di guest internazionali - dai più importanti protagonisti del cinema spagnolo, alla super modella Vittoria Ceretti che sarà la protagonista del lancio in Italia nel 2026 di una nuova fragranza - Wes Gordon, direttore creativo della maison, ha portato in passerella una collezione squisitamente femminile, vivace e con richiami alla cultura spagnola più autentica, capace di raccontare tutto l’universo creativo della label Carolina Herrera, fondata dall’omonima stilista venezuelana.
Oltre la moda: l’universo Good Girl
Oltre che della moda di Carolina Herrera, Madrid è stato il teatro anche della celebrazione dell’universo olfattivo di Good Girl, la gamma di fragranze concepite per il brand dai nasi Louise Turner e Quentin Bisch racchiusa nello stiletto più iconico del mondo della profumeria contemporanea, simbolo di empowerment femminile.
Una gamma pensata per la donna contemporanea, sensuale e potente, che il prossimo anno festeggerà il suo decimo anniversario. Una storia d’amore tra la profumeria d’autore e il design innovativo, cominciata con il primo iconico stiletto Good Girl color blu notte, una fragranza che gioca con i contrasti del gelsomino, del cacao e della fava tonka.
Nel 2021 nasce poi Very Good Girl, ancora oggi apprezzatissimo non solo per il suo flacone architettonico color rosso intenso, ma anche per la sua capacità di creare armonia tra la delicatezza della rosa e il carattere del vetiver, la cui forma grezza evoca l’aroma del legno, dando vita a un profumo capace di valorizzare la bellezza di ogni donna che decide di indossarlo. Good Girl entra nei top seller e nel 2023 si evolve con Good Girl Blush, un’Eau de Parfum che ha arricchito i contrasti floreali della fragranza originale con la sensualità della vaniglia e della peonia.
Il nuovo Very Good Girl Elixir
A scrivere un nuovo capitolo dell'universo olfattivo di Good Girl in questo 2025 è Very Good Girl Elixir, una potente esplosione di energia che concentra la sensualità della ciliegia, l’audacia della rosa rossa e la dolcezza della vaniglia, dando vita ad un’esuberante rivisitazione del successo del 2021. Una fragranza che ancora una volta va oltre il profumo e diventa simbolo di attitudine, stile e personalità.
"Abbiamo scelto questi ingredienti molto diversi tra loro perché puntavamo a rappresentare tutte le sfaccettature della donna contemporanea – ha spiegato Carolina A. Herrera, Beauty Creative Director della maison - il chiaro e lo scuro, il lato più androgino e quello più romantico, la dolcezza e la femminilità”.
Una fragranza racchiusa in un nuovo tacco a spillo degradé rosso e nero, arricchito da dettagli scintillanti e, ancora una volta, rappresentato dal volto dell’intera linea: Karlie Kloss.
La super modella statunitense - al fianco della linea olfattiva fin dai suoi esordi - torna infatti protagonista della campagna che è una vera e propria ode alla tentazione e a chi ha il piacere di cedervi. Per celebrare insieme lo spirito vivace e gioioso di un brand che dal beauty al prêt-à-porter, passando per il mondo degli accessori, celebra l'alegria de vivir in oltre 120 Paesi al mondo.
