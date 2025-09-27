Tony Effe tra Milano Fashion Week e paternità

Il rapper romano conquista la scena fashion da front row, ospite speciale del brand milanese The Attico, mentre nella sua vita privata si attende l’arrivo della figlia Priscilla. Tra passerelle e paternità, il suo stile evolve e si fa più maturo

Tony Effe, Domenico Formichetti, Tedua e Antonino Pulvirenti da The Attico SS26 Credits Getty Images

Tony Effe alla Milano Fashion Week: tra passerelle, The Attico e la nascita di Priscilla

Milano lo conosce bene, ma questa volta Tony Effe non è arrivato per un live. Alla Fashion Week di settembre il rapper romano è stato tra i volti più fotografati del front row, capace di attrarre l’attenzione di addetti ai lavori e fan. Occhiali scuri, outfit calibrato tra tailoring e dettagli street, ha confermato di essere non solo uno degli interpreti di punta della trap italiana, ma anche una presenza sempre più riconosciuta nel mondo della moda.

Mentre i flash lo inseguivano tra le sfilate, nella sua vita privata l'attesa di un passaggio cruciale: l’imminente nascita di Priscilla, la sua prima figlia con Giulia De Lellis al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Un evento che aggiunge alla narrazione del “bad boy” romano una nuova dimensione, quella della paternità, inedita e carica di prospettive. L’influencer è ormai vicina al parto, mentre Tony Effe continua a spiazzare i fan per la sua capacità di muoversi con naturalezza tra mondanità e vita privata.

Dal palco alla passerella

Tony Effe non è nuovo al mondo della moda. Negli ultimi anni è stato ospite di maison come Gucci e Dolce & Gabbana, immortalato nei loro front row, ed è stato scelto come testimonial per Guess Jeans in Italia. Proprio ieri è stato protagonista al Denim Studio di Guess Jeans in Corso Como, una delle attivazioni più seguite di questa Milano Fashion Week. Parallelamente, ha annunciato una capsule con Peuterey Plurals, segno di un legame sempre più stretto con il fashion system.

Alla Fashion Week ha dunque confermato questa vocazione, scegliendo look che raccontano la sua doppia anima: il rapper di strada e l’icona glamour. Tra le sue uscite più notate, quella al defilé di The Attico, brand milanese ormai tra i più discussi a livello internazionale. E ancora la sua presenza al défilé di PDF alla FW25, accanto a Giulia De Lellis e Tedua . Momenti che ne hanno ribadito il ruolo di ospite costante nel circuito moda, senza perdere l’attitudine urban che lo caratterizza.

Tony Effe e Giulia De Lellis alla sfilata di PDF FW25 Credits Getty Images

L’arrivo di Priscilla

Dietro le quinte, però, c’è un’altra narrazione che rende questo momento ancora più significativo. Con l’imminente arrivo di Priscilla, Tony Effe entra in una nuova fase personale. La paternità ridefinisce inevitabilmente la sua immagine: non più solo il simbolo di un certo eccesso, ma anche l’uomo che si confronta con responsabilità e continuità. È un cambiamento che si riflette anche nello stile. La sua estetica, fatta di tatuaggi, gioielli vistosi e silhouette audaci, ora si arricchisce di nuove sfumature: meno posa e più sostanza, meno provocazione e più costruzione.

La Milano Fashion Week diventa così il palcoscenico ideale per questa doppia narrazione. Da un lato, Tony Effe come insider di una scena modaiola che lo accoglie, lo invita, lo riconosce come figura di riferimento. Dall’altro, l’uomo che inaugura un capitolo privato decisivo, fatto di paternità e di nuove priorità. L’icona di un’estetica trap che ha trovato spazio sulle passerelle, oggi è anche il volto di un equilibrio diverso: tra il lusso della moda e il lusso, ancora più raro, della vita vera.

