Tony Effe tra Milano Fashion Week e paternità
Il rapper romano conquista la scena fashion da front row, ospite speciale del brand milanese The Attico, mentre nella sua vita privata si attende l’arrivo della figlia Priscilla. Tra passerelle e paternità, il suo stile evolve e si fa più maturo
Tony Effe alla Milano Fashion Week: tra passerelle, The Attico e la nascita di Priscilla
Milano lo conosce bene, ma questa volta Tony Effe non è arrivato per un live. Alla Fashion Week di settembre il rapper romano è stato tra i volti più fotografati del front row, capace di attrarre l’attenzione di addetti ai lavori e fan. Occhiali scuri, outfit calibrato tra tailoring e dettagli street, ha confermato di essere non solo uno degli interpreti di punta della trap italiana, ma anche una presenza sempre più riconosciuta nel mondo della moda.
Mentre i flash lo inseguivano tra le sfilate, nella sua vita privata l'attesa di un passaggio cruciale: l’imminente nascita di Priscilla, la sua prima figlia con Giulia De Lellis al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Un evento che aggiunge alla narrazione del “bad boy” romano una nuova dimensione, quella della paternità, inedita e carica di prospettive. L’influencer è ormai vicina al parto, mentre Tony Effe continua a spiazzare i fan per la sua capacità di muoversi con naturalezza tra mondanità e vita privata.
Dal palco alla passerella
Tony Effe non è nuovo al mondo della moda. Negli ultimi anni è stato ospite di maison come Gucci e Dolce & Gabbana, immortalato nei loro front row, ed è stato scelto come testimonial per Guess Jeans in Italia. Proprio ieri è stato protagonista al Denim Studio di Guess Jeans in Corso Como, una delle attivazioni più seguite di questa Milano Fashion Week. Parallelamente, ha annunciato una capsule con Peuterey Plurals, segno di un legame sempre più stretto con il fashion system.
Alla Fashion Week ha dunque confermato questa vocazione, scegliendo look che raccontano la sua doppia anima: il rapper di strada e l’icona glamour. Tra le sue uscite più notate, quella al defilé di The Attico, brand milanese ormai tra i più discussi a livello internazionale. E ancora la sua presenza al défilé di PDF alla FW25, accanto a Giulia De Lellis e Tedua . Momenti che ne hanno ribadito il ruolo di ospite costante nel circuito moda, senza perdere l’attitudine urban che lo caratterizza.
L’arrivo di Priscilla
Dietro le quinte, però, c’è un’altra narrazione che rende questo momento ancora più significativo. Con l’imminente arrivo di Priscilla, Tony Effe entra in una nuova fase personale. La paternità ridefinisce inevitabilmente la sua immagine: non più solo il simbolo di un certo eccesso, ma anche l’uomo che si confronta con responsabilità e continuità. È un cambiamento che si riflette anche nello stile. La sua estetica, fatta di tatuaggi, gioielli vistosi e silhouette audaci, ora si arricchisce di nuove sfumature: meno posa e più sostanza, meno provocazione e più costruzione.
La Milano Fashion Week diventa così il palcoscenico ideale per questa doppia narrazione. Da un lato, Tony Effe come insider di una scena modaiola che lo accoglie, lo invita, lo riconosce come figura di riferimento. Dall’altro, l’uomo che inaugura un capitolo privato decisivo, fatto di paternità e di nuove priorità. L’icona di un’estetica trap che ha trovato spazio sulle passerelle, oggi è anche il volto di un equilibrio diverso: tra il lusso della moda e il lusso, ancora più raro, della vita vera.
Leggi anche:
Milano Fashion Week SS26: VIP, cantanti e top model in scena
Milano Fashion Week SS26: in scena il romanticismo dark di Blumarine e l’artigianalità composta di Tod’s
Contenuti consigliati
- fashion
Milano Fashion Week SS26: il diavolo non veste più Prada, Meryl Streep e il trionfo di Dolce & Gabbana
La sfilata Dolce & Gabbana Primavera Estate 2026 diventa set per Il Diavolo veste Prada 2
- entertainment
Lady Gaga e Michael Polansky: l’amore raccontato attraverso lo stile
Dal post Instagram per i 42 anni di Michael Polansky ai red carpet di Venezia: la popstar e l’imprenditore hanno costruito un’estetica di coppia che vive di contrasti, tra il drama-couture di lei e la sobrietà sartoriale di lui
- fashion
Milano Fashion Week SS26: Versace, la nuova collezione di Dario Vitale incanta Milano
Con la sua prima collezione per il brand, lo stilista imprime un segno deciso sulla maison, intrecciando la sensualità audace con una visione contemporanea che guarda al futuro
- fashion
Milano Fashion Week SS26: VIP, cantanti e top model in scena
Da David Beckham a Mariacarla Boscono, star internazionali, cantanti e influencer hanno illuminato i front row e dato forma alle visioni dei grandi brand della settimana della moda
- fashion
Milano Fashion Week SS26: in scena il romanticismo dark di Blumarine e l’artigianalità composta di Tod’s
Nel quarto giorno di sfilate milanesi sorprende il clima gotico creato da David Koma nella sua seconda prova con il marchio modenese.
- entertainment
La musica conquista il cinema: Queen, Springsteen e Piero Pelù protagonisti sul grande schermo
Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
- beauty
7 fragranze al mandarino per celebrare l’arrivo dell’autunno
Le note del dolcissimo frutto di novembre ispirano creazioni originali e raffinate
- fashion
Milano Fashion Week SS26: è il turno di Max Mara, Genny, Boss, Moschino e MM6 Maison Margiela
La settimana della moda milanese continua a far parlare di sé con la sua proposta per la Primavera/Estate 2026
- Fashion
Milano Fashion Week SS26: Roberto Cavalli, il bagliore dell’oro come simbolo di regalità
Fausto Puglisi celebra uno spirito anticonformista e libero
- Lifestyle
Dove mangiare e bere durante la Fashion Week: i 10 nuovi indirizzi top a Milano
Nuovi ristoranti, cocktail bar e rooftop panoramici a Milano: gli indirizzi imperdibili appena inaugurati per vivere al meglio il weekend della settimana della moda
- fashion
Milano Fashion Week SS26: Emporio Armani, un’eredità che continua anche senza il suo re
Per la prima volta nella storia, il Gruppo Armani porta in passerella la sfilata del brand senza il suo storico fondatore. Un’assenza tangibile, ma non nella sostanza della collezione: l’heritage della casa di moda è più vivo che mai
- fashion
Milano Fashion Week SS26: l’anticonformismo di Prada, tra eleganza e funzionalità
Una praticità concettuale e autentica, che sposa il minimalismo come stato d’essere insieme a uno spettro completo di colori e dettagli, senza rinunciare alla raffinatezza e all’inconfondibile nonchalance della donna Prada
- beauty
Tonico esfoliante, come usarlo per levigare e illuminare la pelle con delicatezza
È la soluzione perfetta per chi è ancora alle prime armi con acidi & co. Ma anche per chi desidera perfezionare l’incarnato con dolcezza
- fashion
Black Carpet Awards 2025, da Naomi Campbell a Tamu McPherson: vincitori e protagonisti della serata
Al Teatro Manzoni di Milano in scena la terza edizione della manifestazione organizzata da Afro Fashion Association che celebra diversità, inclusione e talento
- lifestyle
Escher torna a Milano: al MUDEC un viaggio tra arte, matematica e sogno
Dopo dieci anni di assenza, Maurits Cornelis Escher torna protagonista a Milano. Dal 25 settembre all’8 febbraio 2026, il MUDEC dedica al maestro olandese un grande progetto espositivo
- Fashion
Milano Fashion Week SS26: in scena Luisa Beccaria, Missoni ed Etro
Il secondo giorno porta con sé abiti romantici, look che esaltano il comfort e creazioni dinamiche
- fashion
Milano Fashion Week SS26: Fendi, la vera eleganza italiana nel dna della maison
Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue
- fashion
Milano Fashion Week SS26: Antonio Marras porta in passerella il Bloomsbury Group
La nuova collezione Primavera Estate 2026 dello stilista sardo ci trasporta in un'estate degli anni Venti. Un dialogo tra tradizione sarda, arte contemporanea e contaminazioni internazionali
- Fashion
Milano Fashion Week SS26: Jil Sander, il debutto di Simone Bellotti e il ritorno alle origini della maison
La prima collezione di Simone Bellotti per Jil Sander è un tripudio di femminilità
- entertainment
Zucchero compie 70 anni: un mito tra musica e stile
Il 25 settembre Zucchero compie 70 anni e si conferma icona di stile e di musica: voce roca, cappelli, giacche e stivali hanno costruito un’estetica unica quanto le sue canzoni. Dal blues emiliano ai palchi mondiali, ha trasformato autenticità e imperfezione in mito collettivo.
- entertainment
Addio a Claudia Cardinale: l’ultima diva che vestì il sogno italiano
Con lei se ne va una delle ultime vere dive del Novecento, capace di incarnare lo splendore mediterraneo e la forza di un talento che ha attraversato epoche e continenti
- fashion
Milano Fashion Week SS26: aprono le danze Diesel, Alberta Ferretti e Iceberg
Giorno 1, i grandi designer conquistano con le loro collezioni e una festa a cielo aperto
- X-STYLE PER CAROLINA HERRERA
Carolina Herrera sfila per la prima volta a Madrid e svela la nuova essenza di Good Girl
X-STYLE PER CAROLINA HERRERA