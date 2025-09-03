La moglie di Brooklyn Beckham nuovo volto di Genny

Nicola Peltz è sempre al centro della cronaca rosa della famiglia Beckham, tra tensioni familiari e ambizioni nel mondo della moda

Nicola Peltz è il nuovo volto della campagna F/W 2025-2026 di Genny.

Una scelta voluta da Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa della Maison. “Nicola rappresenta la donna Genny: elegante, sofisticata e con un tocco di audacia.

La forza espressiva e il suo stile personale incarnano i valori del nostro brand, che celebra autenticità e determinazione interiore,” ha detto la stilista.

La campagna mette in luce i tratti distintivi della collezione FW2526: la nappa, reinterpretata come simbolo di potere femminile, tailleur nei toni del bianco, rosso e champagne che intrecciano sensualità e architettura sartoriale, fino a un abito da sera in rosso intenso, manifesto di passione e sicurezza.

La “saga” familiare Nicola Anne Peltz Beckham

Nicola Peltz si trova al centro di una delle storie familiari più seguite del momento.

A tre anni dalle loro nozze da favola, lei e Brooklyn Beckham hanno rinnovato le promesse matrimoniali lo scorso 2 agosto in una cerimonia intima nella tenuta del padre di lei, Nelson Peltz, a New York.

Ma i Beckham, ovvero David, Victoria, i fratelli Romeo, Cruz e la sorella Harper, non sono stati invitati, né erano presenti, e addirittura avrebbero scoperto l’evento tramite i media.

Durante il discorso della cerimonia, Brooklyn ha preferito concentrare i ringraziamenti sulla famiglia Peltz, senza alcuna menzione verso i suoi genitori.

Il matrimonio tra il rampollo figlio di David e Victoria e la Peltz è stato celebrato nel 2022. Già allora erano nate le prime tensioni familiari.

A partire dall'abito nuziale firmato Valentino e non una creazione di Victoria Beckham e, durante il primo ballo degli sposi, a rubare la scena a Nicole sarebbe stata proprio la suocera, l'ex Posh Spice.

Da allora, i Beckham e la coppia sembrano aver preso due direzioni divergenti: Brooklyn ha tagliato i contatti non solo con i suoi genitori ma anche con i fratelli e l'adorata sorellina.

Quale sarà il prossimo capitolo di questa spy(ce) story?

