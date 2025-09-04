Scrittura a mano, una passione senza tempo

Carta, penne, quaderni. Imprimere idee e pensieri impugnando stilografiche o intingendo punte nel calamaio è una tendenza dall’animo vintage che non passa mai di moda

“Hai una bella grafìa”. Una frase che, un tempo, veniva spesso pronunciata nei confronti di coloro che dimostravano di avere una scrittura dalla forma estetica elegante, raffinata e bella da leggere o anche solo ammirare. Un concetto racchiuso in una parola greca dal sapore nobile e malinconico - “calligrafia”, da kalligraphía, termine composto di kálos, “bellezza”, e graphía, “grafia”, che ora, però, rischia di perdersi sempre più con il passare del tempo.

I sognatori più perseveranti si muovono tra agende e biglietti che profumano di tradizione, con un occhio sempre innovativo e a volte magico.

La tecnologia, ormai, domina (quasi) ogni settore della vita quotidiana. I dispositivi di cui ormai nessuno – volente o nolente – può fare a meno per motivi lavorativi o scolastici hanno ridotto l’abitudine di scrivere i propri pensieri su diari che profumano di carta, appunti sui quaderni grandi o piccoli – quelli che portavano i proprietari di cartolerie a domandare “a righe o a quadretti?” - appuntamenti su agende cartacee che conservavano numeri telefonici o inviti di nozze (e non solo) da spedire…

Grazie a realtà artigianali come, ad esempio, la maison Montblanc, le realtà milanesi come Pettinaroli e Lorenzi o il marchio toscano Kartos, che continuano ad offrire proposte dalla forte personalità e legate alle abitudini più intime come la scrittura, il mondo concreto degli articoli da scrivania risplende con pezzi che risvegliano i sensi. Il rumore della punta di una penna stilografica che corre su un foglio, il profumo e la consistenza della carta, lo sguardo che si perde nella forma delle lettere.

Il bene più prezioso dell’era in cui viviamo – il dato – si scrive nero su bianco (o in un’altra palette colori) su fogli che custodiranno quell’informazione per sempre. Un universo tangibile, che resta e comunica sentimenti profondi, grazie a marchi che non rinunciano alla vera essenza del vivere.

Montblanc, omaggi al mondo della cultura

Dal 1906 l’azienda fondata ad Amburgo crea oggetti da scrivania - e non solo - perfetti per passare di generazione in generazione e lasciare un segno lungo il trascorrere del tempo. Montblanc segue la tradizione, ma sposa anche l’originalità, dando vita a creazioni che rendono omaggio agli artisti più influenti della storia, divenuti veri e propri visionari grazie alla loro inimitabile espressione creativa. Come? Con le line Montblanc Masters of Art e Montblanc Writers Limited Edition. Dopo l’uscita delle collezioni Masters of Art dedicate a Vincent Van Gogh e Gustav Klimt, sono altre due le personalità artistiche a cui Montblanc si ispira: il pittore Pierre-Auguste Renoir e lo scrittore Johann Wolfgang von Goethe.

L’omaggio a Renoir

Montblanc Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir porta in scena l’estro del pittore francese, protagonista della scena artistica del XIX, uno dei maggiori esponenti dell’Impressionismo. Le penne omaggiano lo stile pioneristico di Renoir e il suo grande talento nel riportare su tela la bellezza impalpabile ed effimera del movimento e della luce. Gli amanti dell’artista possono scegliere tra le Limited Edition 4810, 888, 161, 92 e 8.

L’immersione nel mondo di Renoir è immediata. Le caratteristiche delle penne rimandano ai periodi “artistici” vissuti dal pittore, ai suoi quadri, al suo stile e alla palette colori preferita, alle matite usate per realizzare schizzi e disegni, agli ulivi della sua tenuta, grazie al legno di cappucci e corpi, alle porcellane da lui dipinte o a dichiarazioni collegate alla sua vita come: “Una mattina, siccome uno di noi era rimasto senza nero, si servì del blu: era nato l’impressionismo.”

Il ventaglio di proposte si arricchisce di un blocco note, che riporta in copertina una riproduzione dell’opera Paysage di Renoir risalente al 1916 e di un inchiostro viola scuro, alloggiato all’interno di un’inconfondibile boccetta Montblanc in vetro.

Montblanc Writers Limited Edition

Un’altra edizione speciale accende cuori e occhi degli amanti del mondo della cultura. Con l’ultima Montblanc Writers Edition l’azienda rende omaggio a Johann Wolfgang von Goethe, proponendo strumenti da scrittura che rappresentano le diverse sfaccettature personali dell’intellettuale tedesco: dalle sue opere alle sue passioni, fino alla casa in cui ha vissuto o alle lettere indirizzate ad amori impossibili, l’uomo di stato, il collezionista e lo scienziato.

Quattro le edizioni limitate, ognuna dedicata a una sfera specifica: la Writers Edition - Limited Edition, la 1808 – The Statesman, la 88 – The Collector, la 8 – The Scientist.

Il design delle creazioni si basa sull’ingente produzione dello scrittore e sulle passioni coltivate, come la letteratura mondiale, la scienza naturale, i recipienti da laboratorio o la bellezza poetica della natura. I materiali come il legno e i colori riprendono sfumature della vita di Goethe, esaltandone il significato.

La collezione vanta anche un quaderno decorato, ispirato all’opera di Goethe La Teoria dei colori, una scatola di inchiostri rotonda che rimanda al cerchio cromatico simmetrico di Goethe con 6 boccette d’inchiostro, ognuna corrispondente a un colore del cerchio.

Pettinaroli, il cuore di Milano

Il quartiere di Brera è tra i più caratteristici di Milano e dal 1881 ospita un pezzo di storia dell’attività commerciale e artistica meneghina: la cartoleria Pettinaroli, sinonimo di qualità e raffinatezza. Da Milanesi doc e non solo si sente spesso pronunciare la frase “Per questo articolo devo andare da Pettinaroli!”.

In molti amano ricercare in questo storico negozio quaderni, biglietti d’auguri, partecipazioni, stampe, penne e molto altro, dimostrando come la passione per gli oggetti artigianali di pregio, l’arte e la carta non sembri voler appassire.

Blocchi note con copertine rigide dalle svariate fantasie, taccuini di pelle abbracciati da un laccio, penne calligrafiche - che sposano una palette dai colori scuri, ma anche vivaci – rotoli portamatite, sigilli in ottone con panetti di ceralacca colorati. Pettinaroli offre articoli con tradizionali, ma che si ancorano perfettamente al giorno d’oggi, mantenendo salde le buone abitudini, come l’utilizzo di una carta fabbricata con un impasto esclusivo, progettato negli Anni 40 da Giuseppe Pettinaroli. Set da scrivania che fanno respirare un’aria rétro, in grado di portare nel presente gli elementi di un passato che resta sempre vivo.

Kartos, la magia della polvere d’oro

Un marchio dalla personalità fatata e fiabesca è Kartos, nato nel 1955 e patrimonio artigianale e artistico del territorio toscano. Rilanciato nel 2012 - grazie al fiuto imprenditoriale di Stefano Severi con Toscana Carte Pregiate, azienda sorta con l’obiettivo di acquisire Kartos, salvaguardandone, così, la grande storia e tradizione che questo nome incarna e rappresenta - il brand si conferma un punto di riferimento del settore.

I prodotti realizzati da Kartos abbracciano un ventaglio di opzioni esteso e innovativo, che porta in scena un forte legame tra tradizione, presente e futuro. Fanno sognare i quaderni, i biglietti regalo, le penne a sfera o con calamaio, i portacarte, le agende su cui sono illustrate le scene delle fiabe più amate da tutti."

Dal Piccolo Principe ad Alice nel Paese delle Meraviglie fino a Peter Pan, questi oggetti sono pura magia, grazie anche all’utilizzo della polvere d’oro, segno distintivo del brand. Incantano le romantiche fantasie floreali o le correnti grafiche moderne più in voga, come i notebook dalla copertina in pelle su tonalità neutre con dettagli marini, musicali o ispirati al tema del viaggio, per momenti dedicati alla scrittura che non possono essere dimenticati.

Lorenzi Milano, arredare la scrivania

Seduti allo scrittoio, penna in mano e foglio davanti per “buttare giù” i propri pensieri. Cosa c’è di meglio di una postazione arredata in maniera elegante e tradizionale con tutti gli strumenti da scrittura? Il marchio italiano Lorenzi Milano crea ogni giorno, nei propri laboratori con i propri artigiani, oggetti altamente raffinati per diverse sfere della vita, dalla coltelleria all’oggettistica per la casa, fino alle componenti per l’ufficio, utilizzando materiali pregiati come il corno, la madreperla, il bambù o il legno, come i set da scrivania.

Un insieme di strumenti elegante, i cui protagonisti sono tagliacarte, penne, lenti di ingrandimento, righelli, forbici, posati in contenitori con i relativi alloggi. Oggetti ideati per rendere i momenti intimi immersi nei propri pensieri, un’esperienza senza tempo.

È questa la preziosa eredità di famiglia che Lorenzi Milano raccoglie e che, con orgoglio, cerca di preservare, realizzando oggetti di valore pensati per durare nel tempo e invecchiare con chi li ha scelti: articoli da amare, mantenere e tramandare come piccoli tesori riservati alla quotidianità.

