Tutte le star vestite da Giorgio Armani

Dagli esordi degli Anni 70 a oggi, ecco gli abiti che hanno fatto la storia della maison sui red carpet più importanti. Armani le ha vestite tutte: da Diane Keaton per il suo Oscar nel 1978, a Rihanna e Lady Gaga, passando per Julia Roberts

Lo chiamavamo “Re Giorgio” perché era il re della moda, il più famoso e influente stilista italiano conosciuto in tutto il mondo, morto ieri pomeriggio a Milano.

Nel corso della sua lunga carriera, lo stilista ha vestito le donne più belle e più famose del globo. E non solo le donne.

Richard Gere nel film American Gigolò, 1980

Il successo arriva nel 1980, con gli abiti indossati da Richard Gere in American Gigolò. È allora che i suoi completi vengono ribattezzati “American Gigolo’s suit”. Inizia qui la relazione amorosa tra Armani e il mondo del cinema, e da qui nascono le sue amicizie con attori, attrici e registi, da Diane Keaton a Michelle Pfeiffer, da Julia Roberts a Jodie Foster.

Julia Roberts Credits: Getty Images

Negli 1990 Julia Roberts si presenta ai Golden Globe per la statuetta come miglior attrice non protagonista in Steel Magnolias con un completo da uomo Armani, acquistato personalmente dall'attrice nella boutique di Rodeo Drive a Beverly Hills. Ed è subito tendenza.

Sono gli anni in cui lo stile armaniano diventa imprescindibile per entrambi i sessi, e i suoi tailleur si trasformano in divise per le donne in carriera.

Da quel momento Armani porterà sempre sui red carpet più importanti il suo stile contemporaneo.

Jodie Foster Credits: Getty Images

Jodie Foster in occasione della premiazione per Il silenzio degli innocenti si affida a lui e sceglie un impeccabile completo con giacca in satin e pantaloni ricamati.

Nicole Kidman & Cate Blanchett Credits: Getty Images

Con la nascita della linea di alta moda Armani Privé, Re Giorgio trova una delle sue muse in Nicole Kidman, che agli Academy Awards del 2018 indossa un abito blu della collezione, con silhouette strutturata e impreziosita dal maxi fiocco in vita. E poi in Cate Blanchett, che anche sul tappeto rosso dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia ha indossato una sua creazione, total black con scollatura gioiello.

Beckham Credits: Getty Images

La passione stelle strisce non impedisce al creativo di avere simpatie anche per le star britanniche. Per la serata che celebrava Superheroes: Fashion and Fantasy, la coppia David e Victoria Beckham indossano Armani: un elegante tuxedo nero lui e un abito semitrasparente con perle e cristalli bianchi lei.

Lady Gaga, Beyoncé & Rihanna Credits: Getty Images

Giorgio Armani ha vestito anche performer come Lady Gaga, Beyoncè e Rihanna, disegnando i modelli sulle loro personalità, costretto a uscire per l’occasione dai suoi codici. Un'abilità che le star gli hanno sempre riconosciuto.

Beyoncè si esibisce con la sua Single Ladies (Put a Ring on It) con un completo cortissimo bianco e nero, perfetto per scatenarsi sul palco. Lady Gaga ai Grammy Awards del 2010 spinge il designer a superare i suoi confini di stile con un abito ispirato dall'orbita dei pianeti. Ai Grammy Awards del 2017 Rihanna indossa un modello d'alta moda della maison, reinterpretato in stile sexy e anticonformista, con corpetto cortissimo tempestato di cristalli e voluminosa gonna in raso.

Sophia Loren Credits: Getty Images

Armani diventato ormai icona mondiale di stile, non si è però mai dimenticato del suo Paese e ha vestito anche le dive nostrane, come Sophia Loren e Claudia Cardinale.

Claudia Cardinale Credits: Getty Images

Le perfette interpreti dell’eleganza silenziosa e garbata di Re Giorgio.

