Tutte le star vestite da Giorgio Armani
Dagli esordi degli Anni 70 a oggi, ecco gli abiti che hanno fatto la storia della maison sui red carpet più importanti. Armani le ha vestite tutte: da Diane Keaton per il suo Oscar nel 1978, a Rihanna e Lady Gaga, passando per Julia Roberts
Lo chiamavamo “Re Giorgio” perché era il re della moda, il più famoso e influente stilista italiano conosciuto in tutto il mondo, morto ieri pomeriggio a Milano.
Nel corso della sua lunga carriera, lo stilista ha vestito le donne più belle e più famose del globo. E non solo le donne.
Il successo arriva nel 1980, con gli abiti indossati da Richard Gere in American Gigolò. È allora che i suoi completi vengono ribattezzati “American Gigolo’s suit”. Inizia qui la relazione amorosa tra Armani e il mondo del cinema, e da qui nascono le sue amicizie con attori, attrici e registi, da Diane Keaton a Michelle Pfeiffer, da Julia Roberts a Jodie Foster.
Negli 1990 Julia Roberts si presenta ai Golden Globe per la statuetta come miglior attrice non protagonista in Steel Magnolias con un completo da uomo Armani, acquistato personalmente dall'attrice nella boutique di Rodeo Drive a Beverly Hills. Ed è subito tendenza.
Sono gli anni in cui lo stile armaniano diventa imprescindibile per entrambi i sessi, e i suoi tailleur si trasformano in divise per le donne in carriera.
Da quel momento Armani porterà sempre sui red carpet più importanti il suo stile contemporaneo.
Jodie Foster in occasione della premiazione per Il silenzio degli innocenti si affida a lui e sceglie un impeccabile completo con giacca in satin e pantaloni ricamati.
Con la nascita della linea di alta moda Armani Privé, Re Giorgio trova una delle sue muse in Nicole Kidman, che agli Academy Awards del 2018 indossa un abito blu della collezione, con silhouette strutturata e impreziosita dal maxi fiocco in vita. E poi in Cate Blanchett, che anche sul tappeto rosso dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia ha indossato una sua creazione, total black con scollatura gioiello.
La passione stelle strisce non impedisce al creativo di avere simpatie anche per le star britanniche. Per la serata che celebrava Superheroes: Fashion and Fantasy, la coppia David e Victoria Beckham indossano Armani: un elegante tuxedo nero lui e un abito semitrasparente con perle e cristalli bianchi lei.
Giorgio Armani ha vestito anche performer come Lady Gaga, Beyoncè e Rihanna, disegnando i modelli sulle loro personalità, costretto a uscire per l’occasione dai suoi codici. Un'abilità che le star gli hanno sempre riconosciuto.
Beyoncè si esibisce con la sua Single Ladies (Put a Ring on It) con un completo cortissimo bianco e nero, perfetto per scatenarsi sul palco. Lady Gaga ai Grammy Awards del 2010 spinge il designer a superare i suoi confini di stile con un abito ispirato dall'orbita dei pianeti. Ai Grammy Awards del 2017 Rihanna indossa un modello d'alta moda della maison, reinterpretato in stile sexy e anticonformista, con corpetto cortissimo tempestato di cristalli e voluminosa gonna in raso.
Armani diventato ormai icona mondiale di stile, non si è però mai dimenticato del suo Paese e ha vestito anche le dive nostrane, come Sophia Loren e Claudia Cardinale.
Le perfette interpreti dell’eleganza silenziosa e garbata di Re Giorgio.
Leggi anche:
Addio a Re Giorgio Armani, l’eleganza che ha cambiato il mondo
Il futuro dell’impero Armani dopo la morte di Re Giorgio
Milano piange Giorgio Armani: quando e dove saranno la camera ardente e i funerali
Contenuti consigliati
- entertainment
Venezia 82: il cinema ricorda Giorgio Armani. Domani il Leone d'Oro
Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda. Domani la consegna del premio più ambito
- X-STYLE PER LEXUS
Lexus e il futuro delle emozioni artificiali al Reply AI Film Festival
X-Style per Lexus
- fashion
Milano piange Giorgio Armani: quando e dove saranno la camera ardente e i funerali
La città si prepara a omaggiare uno dei suoi "figli" più amati, con un ultimo saluto aperto al pubblico, seguito da un commiato riservato
- beauty
7 trattamenti labbra che rimpolpano, senza irritare
Racchiudono ingredienti volumizzanti che aumentano i contorni della bocca con delicatezza e senza pizzicare, al contrario dei classici lip plumper
- Fashion
Il futuro dell’impero Armani dopo la morte di Re Giorgio
Chi guiderà Armani dopo Giorgio? Tutti i dettagli sulla successione, gli eredi e il destino della maison simbolo della moda italiana
- Entertainment
Mostra del Cinema di Venezia: il ritorno dei grandi attori e film italiani
Due giorni alla fine del concorso: tra Di Costanzo, Maresco e tre grandi attrici, il cinema italiano illumina la Laguna
- X-STYLE PER LEXUS
Nel mezzo del design: Lexus e l’arte dell’in-between
X-Style per Lexus
- FASHION
Addio a Re Giorgio Armani, l’eleganza che ha cambiato il mondo
Si è spento il maestro che ha trasformato lo stile in un linguaggio universale e ha reso affascinante la sobrietà
- lifestyle
Scrittura a mano, una passione senza tempo
Una tendenza dall’animo vintage che non passa mai di moda
- beauty
7 fragranze al tè, ispirate al rituale più antico e rilassante
Grazie alle note delicate e confortanti, questi profumi, donano un’immediata sensazione di benessere
- Fashion
Autunno in viola: dal lilla all’ametista, il colore che accende la stagione
Oggi più che mai: purple is the new black
- fashion
Il ritorno del punk e del gothic: moda, beauty e gioielli tra ribellione e raffinatezza
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici
- lifestyle
A Venezia, i sogni dei migranti
La facciata delle Procuratie di Piazza San Marco si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto
- Entertainment
Venezia 82, il giorno di Valeria Bruni Tedeschi e The voice of hind rajab
L’attrice italiana porta alla Mostra del Cinema il personaggio controverso di Eleonora Duse, mentre sul red carpet arriva anche il film che riporta Gaza al centro del dibattito
- entertainment
La moglie di Brooklyn Beckham nuovo volto di Genny
Nicola Peltz è sempre al centro della cronaca rosa della famiglia Beckham
- X-STYLE PER LEXUS
L’arte che scorre tra le forme: Lexus e la bellezza che anticipa
X-Style per Lexus
- entertainment
Sinner e Musetti, nemici amici: il segreto del loro successo
I tennisti italiani faccia a faccia agli Us Open sono legati da un’amicizia fraterna
- beauty
7 trattamenti illuminanti per attenuare l’aspetto delle macchie scure
La vitamina C è una delle alleate migliori per la pelle al rientro in città
- lifestyle
Library Hotel, il lusso che profuma di carta e inchiostro
Dalle coste italiane ai deserti marocchini, passando per le città più cool del mondo, i library hotel celebrano l’arte del tempo lento, luoghi dove il libro è protagonista
- fashion
I 5 capi must have per ripartire con stile
Dal trench (corto) al cardigan, passando per la nuova polo chic
- Entertainment
Venezia 2025, settima giornata: Marc by Sofia, il documentario che incanta la Laguna
Sofia Coppola e Marc Jacobs conquistano. Moda, amicizia e un debutto da applausi
- fashion
Chloe Malle, chi è la nuova erede di Anna Wintour
La 39enne giornalista newyorkese succederà ad Anna Wintour come Head of Editorial Content di Vogue Us: un passaggio di testimone storico
- X-STYLE PER LEXUS
Lexus al Lido, tre motorizzazioni, due valori un unico obiettivo: making luxury personal, ovvero far scegliere al cliente la soluzione più adatta al suo stile di vita
X-Style per Lexus