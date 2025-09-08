7 trattamenti viso al collagene e peptidi idratanti e rimpolpanti
Sono gli ingredienti "star di soin" pensati per dare tono e volume all’epidermide, perfetti anche per prepararla al cambio di stagione
Se il viso appare spento, è il momento di intervenire con idratanti in grado di restituire la luminosità perduta. L’esposizione solare ma anche la semplice stanchezza dovuta al caldo e a ritmi di lavoro stressanti, possono infatti lasciare il segno, e non solo sulle pelli più secche: spesso, infatti, le alte temperature spingono chi ha la cute oleosa a evitare la crema, un errore che provoca disidratazione e una maggiore produzione di sebo. Dato che anche il cambio di stagione ormai alle porte può rendere l’epidermide più sensibile e reattiva, questo è il momento ideale per aggiornare la routine di skincare con una formula mirata, ricca di ingredienti dall’effetto ristrutturante.
Restituire tono al viso grazie agli ingredienti giusti
Il collagene racchiuso all’interno di creme e maschere, spesso di origine vegetale, non aumenta la presenza della proteina nell’epidermide ma è utile a idratarla intensamente e a proteggerla dalle aggressioni esterne. Questo ingrediente è inoltre spesso abbinato ai peptidi, aminoacidi che stimolano la produzione stessa del collagene e donano elasticità e compattezza, contrastando i cedimenti associati all’invecchiamento come perdita di tono e rughe. Insieme, sono indicati non solo in caso di estrema aridità, ma anche a chi, a causa di stress e stanchezza, inizia a notare dei cedimenti nella struttura dell’ovale ed è in cerca di trattamenti specifici, dall’effetto rimpolpante e volumizzante.
Quando utilizzare i soin con collagene e peptidi
L’uso di questi trattamenti è di solito consigliato la sera, proprio perché si tratta in genere di texture particolarmente ricche e nutrienti. Lasciate in posa durante il sonno, permettono di risvegliarsi con un viso più compatto e luminoso. Esistono, però, formule adatte a tutti i tipi di pelle, dalla consistenza più fresca, effetto gel, che può essere stesa anche al mattino e costituisce una perfetta base per il trucco. Per un effetto ancora più intensivo, poi, questi soin possono essere abbinati a sieri idratanti, da stendere subito dopo la detersione, e oli nutrienti, che, grazie all’effetto occlusivo, garantiscono un migliore assorbimento dei prodotti applicati.
Rose Radiance Multi Intensive di Clarins è pensata per le cuti secche e fragili che hanno bisogno di un effetto ridensificante: racchiude complesso Peptide-Pomegranate Power che contribuisce a uniformare e rivitalizzare la pelle, oltre a estratti di ginestra e harungana bio che formano un potente duo effetto lifting.
Collagen Jelly Cream di Medicube è un gel viso a base di collagene idrolizzato al 98% che migliora il livello di idratazione e l’elasticità cutanea. La sua texture leggera racchiude inoltre niacinamide, dall’effetto schiarente, e fiori di malva rosa idratanti e lenitivi.
Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream di Lancôme unisce acido ialuronico, 300 tipi di peptidi e niacinamide in un’unica crema che, in più, racchiude Mexoryl 400, filtro solare efficace anche contro i raggi UVA più lunghi, responsabili dei segni del fotoinvecchiamento. La formula avanzata aiuta la pelle a rinnovarsi più velocemente, la rimpolpa e la protegge dagli ultravioletti.
Bouncy & Firm Sleeping Mask di Laneige è una maschera intensiva che raddoppia come crema notte dall’effetto idratante e rimpolpante ottenuto grazie al mix di collagene, estratto di peonia e probiotici rassodanti e rivitalizzanti.
Strenght Trainer Peptide Boost Moisturizer di Ole Henriksen è una crema idratante quotidiana ricca di peptidi, collagene e acido ialuronico, formulata per incrementare l'elasticità e migliorare l'aspetto di linee sottili e rughe, rafforzando al contempo la barriera cutanea.
Pro Collagen Peptide Plumping Moisturizer di Paula's Choice è un gel-crema leggero con 3X Pro-Collagene Peptide Complex e acido ialuronico che donano un’intensa idratazione e una pelle immediatamente rimpolpata e tonica.
Crema Notte Collagene e Malva di Sisley è un trattamento rassodante da notte formulato per restituire alla pelle stanca e disidratata un aspetto più disteso e idratato. Racchiude collagene solubile che aiuta a contrastare i segni visibili dell'invecchiamento cutaneo e malva dall’effetto lenitivo.
Leggi anche:
7 trattamenti post vacanze per prendersi cura della pelle e sublimare l’abbronzatura
Skin-cycling, la tecnica che aiuta a combinare gli attivi senza irritare la pelle
Contenuti consigliati
- fashion
Il saluto discreto a Giorgio Armani
I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari
- ENTERTAINMENT
Chi è Alexandra Saint Mleux, la fidanzata di Leclerc che ha fatto impazzire Monza
Al Gran Premio di Monza, i riflettori non si sono concentrati solo sulla pista. È stata la fidanzata del pilota della Ferrari a conquistare la scena
- X-STYLE PER CLARINS
La “migliore gioventù” in un siero iconico. Dalla ricerca, il segreto per una pelle levigata e radiosa nel tempo
X-Style per Clarins
- lifestyle
Con Hermèstories il mondo di Hermès arriva a teatro
Per la prima volta a Milano, la storia di Hermès sale sul palcoscenico. Al Franco Parenti il pubblico è invitato a scoprire i segreti della maison francese. Un viaggio ironico e surreale alla scoperta di un savoir faire unico
- Entertainment
VMAs 2025: i look più belli della serata, tra eccessi e trasparenze
I look più iconici dei VMAs 2025: abiti audaci, dettagli glamour e sorprese di stile da Lady Gaga, Ariana Grande e Sabrina Carpenter
- FASHION
L’addio a Giorgio Armani
Dopo due giorni di camera ardente, oggi i funerali dello stilista in forma privata. L’omaggio di X Style allo stilista e ai suoi colori, dal greige al nero
- Fashion
Cosa rimane di Venezia 82: tra lezioni di stile e beauty look da copiare
Chiuso il sipario sulla Mostra Internazionale del Cinema, non resta che prendere nota dei trend emersi sul red carpet: abiti couture, look vintage e tendenze trucco e capelli
- entertainment
Venezia 82: il vincitore del Leone d'Oro 2025 e gli altri premiati
Nella cerimonia di chiusura della Mostra del Cinema la giuria sovverte i pronostici: tra emozione, politica, grandi esclusi e tanti premi al cinema italiano
- living
Parigi si accende di design: Maison&Objet e la Design Week 2025
Dalla fiera al cuore della città, un viaggio tra mostre, installazioni e nuovi talenti: ecco cosa non perdere a settembre nella capitale francese
- entertainment
Venezia 82: il cinema ricorda Giorgio Armani
Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda
- fashion
Tutte le star vestite da Giorgio Armani
Dagli esordi degli Anni 70 a oggi, ecco gli abiti che hanno fatto la storia della maison sui red carpet più importanti. Armani le ha vestite tutte: da Diane Keaton per il suo Oscar nel 1978, a Rihanna e Lady Gaga, passando per Julia Roberts
- X-STYLE PER LEXUS
Lexus e il futuro delle emozioni artificiali al Reply AI Film Festival
X-Style per Lexus
- fashion
Milano piange Giorgio Armani: quando e dove saranno la camera ardente e i funerali
La città si prepara a omaggiare uno dei suoi "figli" più amati, con un ultimo saluto aperto al pubblico, seguito da un commiato riservato
- beauty
7 trattamenti labbra che rimpolpano, senza irritare
Racchiudono ingredienti volumizzanti che aumentano i contorni della bocca con delicatezza e senza pizzicare, al contrario dei classici lip plumper
- Fashion
Il futuro dell’impero Armani dopo la morte di Re Giorgio
Chi guiderà Armani dopo Giorgio? Tutti i dettagli sulla successione, gli eredi e il destino della maison simbolo della moda italiana
- Entertainment
Mostra del Cinema di Venezia: il ritorno dei grandi attori e film italiani
Due giorni alla fine del concorso: tra Di Costanzo, Maresco e tre grandi attrici, il cinema italiano illumina la Laguna
- X-STYLE PER LEXUS
Nel mezzo del design: Lexus e l’arte dell’in-between
X-Style per Lexus
- FASHION
Addio a Re Giorgio Armani, l’eleganza che ha cambiato il mondo
Si è spento il maestro che ha trasformato lo stile in un linguaggio universale e ha reso affascinante la sobrietà
- lifestyle
Scrittura a mano, una passione senza tempo
Una tendenza dall’animo vintage che non passa mai di moda
- beauty
7 fragranze al tè, ispirate al rituale più antico e rilassante
Grazie alle note delicate e confortanti, questi profumi, donano un’immediata sensazione di benessere
- Fashion
Autunno in viola: dal lilla all’ametista, il colore che accende la stagione
Oggi più che mai: purple is the new black
- fashion
Il ritorno del punk e del gothic: moda, beauty e gioielli tra ribellione e raffinatezza
Non solo quite luxury, la prossima stagione fredda si tinge di dark e atmosfere misteriose e affascinanti sulla scia di serie di successo e film iconici
- lifestyle
A Venezia, i sogni dei migranti
La facciata delle Procuratie di Piazza San Marco si trasforma in una straordinaria galleria a cielo aperto