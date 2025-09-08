7 trattamenti viso al collagene e peptidi idratanti e rimpolpanti

Sono gli ingredienti "star di soin" pensati per dare tono e volume all’epidermide, perfetti anche per prepararla al cambio di stagione

Se il viso appare spento, è il momento di intervenire con idratanti in grado di restituire la luminosità perduta. L’esposizione solare ma anche la semplice stanchezza dovuta al caldo e a ritmi di lavoro stressanti, possono infatti lasciare il segno, e non solo sulle pelli più secche: spesso, infatti, le alte temperature spingono chi ha la cute oleosa a evitare la crema, un errore che provoca disidratazione e una maggiore produzione di sebo. Dato che anche il cambio di stagione ormai alle porte può rendere l’epidermide più sensibile e reattiva, questo è il momento ideale per aggiornare la routine di skincare con una formula mirata, ricca di ingredienti dall’effetto ristrutturante.

Restituire tono al viso grazie agli ingredienti giusti

Il collagene racchiuso all’interno di creme e maschere, spesso di origine vegetale, non aumenta la presenza della proteina nell’epidermide ma è utile a idratarla intensamente e a proteggerla dalle aggressioni esterne. Questo ingrediente è inoltre spesso abbinato ai peptidi, aminoacidi che stimolano la produzione stessa del collagene e donano elasticità e compattezza, contrastando i cedimenti associati all’invecchiamento come perdita di tono e rughe. Insieme, sono indicati non solo in caso di estrema aridità, ma anche a chi, a causa di stress e stanchezza, inizia a notare dei cedimenti nella struttura dell’ovale ed è in cerca di trattamenti specifici, dall’effetto rimpolpante e volumizzante.

Quando utilizzare i soin con collagene e peptidi

L’uso di questi trattamenti è di solito consigliato la sera, proprio perché si tratta in genere di texture particolarmente ricche e nutrienti. Lasciate in posa durante il sonno, permettono di risvegliarsi con un viso più compatto e luminoso. Esistono, però, formule adatte a tutti i tipi di pelle, dalla consistenza più fresca, effetto gel, che può essere stesa anche al mattino e costituisce una perfetta base per il trucco. Per un effetto ancora più intensivo, poi, questi soin possono essere abbinati a sieri idratanti, da stendere subito dopo la detersione, e oli nutrienti, che, grazie all’effetto occlusivo, garantiscono un migliore assorbimento dei prodotti applicati.

Rose Radiance Multi Intensive di Clarins è pensata per le cuti secche e fragili che hanno bisogno di un effetto ridensificante: racchiude complesso Peptide-Pomegranate Power che contribuisce a uniformare e rivitalizzare la pelle, oltre a estratti di ginestra e harungana bio che formano un potente duo effetto lifting.

Collagen Jelly Cream di Medicube è un gel viso a base di collagene idrolizzato al 98% che migliora il livello di idratazione e l’elasticità cutanea. La sua texture leggera racchiude inoltre niacinamide, dall’effetto schiarente, e fiori di malva rosa idratanti e lenitivi.

Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream di Lancôme unisce acido ialuronico, 300 tipi di peptidi e niacinamide in un’unica crema che, in più, racchiude Mexoryl 400, filtro solare efficace anche contro i raggi UVA più lunghi, responsabili dei segni del fotoinvecchiamento. La formula avanzata aiuta la pelle a rinnovarsi più velocemente, la rimpolpa e la protegge dagli ultravioletti.

Bouncy & Firm Sleeping Mask di Laneige è una maschera intensiva che raddoppia come crema notte dall’effetto idratante e rimpolpante ottenuto grazie al mix di collagene, estratto di peonia e probiotici rassodanti e rivitalizzanti.

Strenght Trainer Peptide Boost Moisturizer di Ole Henriksen è una crema idratante quotidiana ricca di peptidi, collagene e acido ialuronico, formulata per incrementare l'elasticità e migliorare l'aspetto di linee sottili e rughe, rafforzando al contempo la barriera cutanea.

Pro Collagen Peptide Plumping Moisturizer di Paula's Choice è un gel-crema leggero con 3X Pro-Collagene Peptide Complex e acido ialuronico che donano un’intensa idratazione e una pelle immediatamente rimpolpata e tonica.

Crema Notte Collagene e Malva di Sisley è un trattamento rassodante da notte formulato per restituire alla pelle stanca e disidratata un aspetto più disteso e idratato. Racchiude collagene solubile che aiuta a contrastare i segni visibili dell'invecchiamento cutaneo e malva dall’effetto lenitivo.

