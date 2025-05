Impazza per la primavera-estate 2025, non solo tendenza ma dichiarazione di stile (e segno del destino)

Red alert! Che si tratti di un abito, una borsa, una camicia o soltanto di un semplice dettaglio, il rosso si fa notare. È un colore carico di significato, che evoca energia e passione. Amore e potere. Audacia e ribellione. Illumina ogni look e cattura gli sguardi. È dunque è la scelta perfetta di chi desidera essere al centro dell’attenzione, anche solo per un attimo. Così fatale che in Cina e in Giappone è diffusa la credenza che ogni persona nasca con un invisibile filo rosso legato alla mano sinistra che lo lega alla propria anima gemella. Per questo, in oriente, viene spesso usato nei matrimoni.

Da Bally a Balmain, da Stella McCartney a Ferragamo: il rosso è stato uno dei grandi protagonisti delle passerelle della primavera-estate 2025 e ora domina le strade. Il colore emblema della seduzione, quindi, infiamma a sorpresa il quotidiano. Con forme laccate o silhouette più o meno grintose.

In total look è espressione di una self-confidence potente, mentre indossato spezzato si sposa bene con il rosa (una combo già in voga da qualche stagione), ma anche con tutte le sfumature neutre. Sì anche a camicia rossa + jeans.

La sua versatilità lo rende adatto a ogni occasione, dall’evento formale all’aperitivo fino a una passeggiata fuori città, day&night, e la promessa è sempre la stessa: fare risplendere. Del resto, l’abbiamo detto: ne basta solo un piccolo tocco per essere cool.