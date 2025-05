Rosso che passione, più inattesa è proprio questa: l’abito da sposa red! Nuance simbolo dell’amore e del desiderio, ma anche dell’energia e della ribellione. Più che un colore, una dichiarazione di stile.

E chi decide di aprire la strada a questa nuova idea così strong? Il designer Giambattista Valli. Fa sognare il suo abito da vera principessa rosso fuoco: il bustino dallo scollo a cuore enfatizza il décolleté e troneggia su una gonna ampia. I grandi fiocchi che arricchiscono l’abito donano un tocco dolce alla mise audace.

Lo stilista va oltre: per una sposa che dice “sì” in rosso, ecco una damigella o un’invitata che segue il suo esempio in fatto di dettagli cromatici. Abiti da cerimonia che sembrano essere stati immersi nelle sfumature più diverse del colore della passione. Le creazioni seguono le linee del corpo o si espandono in forme a palloncino o fiocchi over. Non manca il tocco bianco per un velo in taffetà dall’effetto nuvola.

Dalle mises di stampo occidentale ai modelli che parlano di oriente, area dove il rosso rappresenta un colore portafortuna che, unito all’oro e all’argento, è ancora più significativo nella sua valenza simbolica. Dall’Oriental Fashion Show brand come Regalia, Belkhayat e Maalouf esaltano i colori accesi e le decorazioni bizantine, per un matrimonio all’insegna del buon auspicio.

Il rosso ormai oltrepassa i confini dei luoghi comuni, anche quelli dei look perfetti per un matrimonio. Insomma, in questo caso si può stare certi… la sposa non andrà in bianco!

