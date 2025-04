Le cerimonie sono un’occasione perfetta per sognare. I matrimoni, soprattutto, dove damigelle e invitate catturano l’attenzione con abiti principeschi.

La donna di Giorgio Armani è regale ed elegante. Gli abiti lunghi e i completi, realizzati con tessuti preziosi che accarezzano la pelle, virano dal quarzo al turchese fino all’arancio e sembrano fatti di polvere di stelle, donando un’aura altamente raffinata alla figura.

È un mondo di fate quello di Luisa Beccaria. Abiti e mantelli di tulle, pizzo o taffetà, con decorazioni e ricami, si colorano delle tonalità pastello: i giallo, gli azzurri e i rosa cipria donano ai look un sapore romantico. Sulla testa grandi fiocchi, che raccolgono i capelli in code bon ton.

Antonio Riva opta per mise lunghe che seguono le linee del corpo, ma c’è anche la gonna a ruota che strizza l’occhio agli Anni 50. Rasi di seta, chiffon, perline e pizzi danno vita ad abiti dall’allure elegante e retrò, con nuances più neutre come il grigio perla e il beige, che si affiancano al tradizionale blu e al più vivace fucsia.

Veli leggeri abbracciano la donna Emé, con chiffon e rouches che prendono forma in abiti da favola, dalle tonalità tenui e dalle gonne impalpabili. Per le amanti dei look più maschili sono perfetti i completi, energici e grintosi.