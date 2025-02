Denim anni 2000: icone, eccessi e vintage look

Gli anni 2000 sono tornati. Da Paris Hilton a Britney Spears e Kate Moss, il look nonchalant delle star e top model internazionali ha lasciato un segno ben impresso nella memoria di tutti noi.

L’epoca all’insegna del casual chic torna 25 anni dopo, riportando in auge la passione per il denim, elemento versatile dello street style, ma anche simbolo della nostalgia di un’era. I jeans rappresentano l’emblema dell'abbigliamento casual per eccellenza: progettati originariamente per i minatori, a partire dagli anni Sessanta vengono indossati prima dai ragazzi e in seguito anche dagli adulti fino a diventare un must have nel guardaroba di tutti.

Tra gli anni ‘90 e 2000 si trasformano e diventano uno style statement. Il nuovo millennio li vuole a vita bassa, con spesso l’ombelico in mostra. Una dichiarazione di audacia e autenticità, oltre che un elemento di appartenenza generazionale.

L’iconica Christina Aguilera ne fece il suo segno distintivo. Oggi il denim Y2K torna a essere la base degli outfit casual indossati dalle celebrities del momento in tutte le forme possibili: dalla vita bassa allo svasato, dal baggy style agli skinny, dall’effetto usurato ai look total denim.

E la memoria recente corre al Superbowl 2025, con il rapper Kendrick Lamar, considerato il rappresentante più influente della sua generazione, che si è esibito durante l’Halftime show. In piedi sul cofano dell’auto, jeans bootcut Celine indosso, l’icona dell’hip hop ha fatto tendenza sui social più della stessa Taylor Swift, presente sugli spalti.

L'attitudine del jeans è trasversale e non lascia fuori nessuno, ricordandoci ancora una volta che anche un elemento semplice può diventare cult, senza troppe pretese ma semplicemente trovando il proprio linguaggio… insieme a un tocco di stile!