Guess Who? A Diva. In queste poche parole il senso della mostra fotografica che il Mudec - Museo delle Culture di Milano ospiterà fino al 3 marzo. “The Creation of a Diva”, la creazione di una diva, rimanda infatti a quegli anni favolosi in cui, come dalle acque, sorsero dalle pagine patinate delle prime, iconiche, campagne di Guess, dee del calibro di Claudia Schiffer e Naomi Campbell, allora bellezze mozzafiato ma quasi sconosciute.

Si parte dal lontano 1981, da allora a star was born, anzi, the stars were born. E che stars. Erano le top model, eteree abitanti di un empireo di modelle dive rappresentati di un fenomeno nato in anni irripetibili. Una retrospettiva che mette in scena le campagne pubblicitarie più iconiche del brand nell’occasione dei suoi 40 anni intrecciando moda, fotografia e video.

Un percorso immersivo nella visione rivoluzionaria di Paul Marciano, il cofondatore di Guess, che con l’aiuto di fotografi leggendari come Ellen Von Unwerth e Herb Ritts ha avuto la capacità di trasformare giovani promesse in icone della moda. Ecco in scena allora Caudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell e Anna Nicole Smith ritratte nell’allure della vecchia Hollywood, quasi una predizione di quella fama hollywoodiana che questi scatti indimenticabili avrebbero regalato loro.