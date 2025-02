Il Super Bowl di Trump a ritmo rap con Kendrick Lamar superstar

Occhi puntati sul Super Bowl 2025 e sul trionfo dei Philadelphia Eagles che hanno rubato lo scettro ai Kansas City Chiefs. Grande protagonista il rapper Kendrick Lamar, considerato il rappresentante più influente della sua generazione, che si è esibito durante l’Halftime show.

Microfono in mano, jeans bootcut indosso, l’icona dell’hip hop è apparsa circondata da un corpo di ballo vestito nei toni del blu, rosso e bianco a riprodurre la bandiera americana. Sui social i commenti hanno iniziato a rincorrersi uno dopo l’altro. “Kendrick che indossava un paio di jeans bootcut è stato davvero speciale” ha scritto un utente su X. Una performance che ha riportato in vita lo stile Y2K dei primi anni 2000 - in quegli anni indossato principalmente da ragazze.

Nell’originalità delle scelte c’è la mano della stylist Taylor McNeill. Ma per una Taylor che consiglia un fashion statement audace, ce n’è un’altra che viene fischiata. Taylor Swift in pole position per il fidanzato Travis Kelce - 35 anni, velocissimo tight end dei Chiefs e vincitore di ben tre Super Bowl - ha ricevuto molti “buu” dai tifosi degli Eagles quando è apparsa sul grande schermo. La performer ha reagito con smorfie di disappunto ed espressione stupita, ma bellissima in canottiera bianca e denim shorts a vita alta con strass.

La vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl dell’anno scorso era stata celebrata con un bacio tra lei e Kelce che aveva fatto sognare. Ieri, invece, il momento romantico è stato sostituito dalle critiche del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tifoso dei Chiefs, alla cantante. Il Tycoon, primo nella sua carica a presenziare all’evento sportivo più importante dell’anno, l’ha attaccata postando sui social “L’unica che ha avuto una serata più dura dei Kansas City Chiefs è Taylor Swift”.

Allo stadio di New Orleans, un parterre coi fiocchi. Tante le star presenti, tra cui Tom Brady, Kevin Kostner, Bradley Cooper, Jay-Z con le figlie Blue Ivy e Rumi, Anna Hathaway, Serena Williams, che ha ballato sul balco durante l’Halftime e Lady Gaga, che si è esibita in apertura del match.