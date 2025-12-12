Il regalo di Natale perfetto per le teenager appassionate di beauty

Romy Mars, Sofia Coppola e Cosima Mars - Credits: Getty Images

Grazie ai social media, adolescenti e young adults sono ora più che mai esperte di cosmesi. Conoscono i marchi di tendenza, si prendono cura della pelle da vere professioniste e sanno replicare il trucco delle loro celebrities preferite come se fossero make-up artist navigate. Di conseguenza, sono anche molto esigenti quando si tratta di trucco, creme e fragranze: motivo per cui, per sorprenderle a Natale, il consiglio è di puntare su brand virali, composizioni originali e trattamenti per la pelle delicati. Qui sotto, tante idee per un 25 dicembre all’insegna della bellezza teen.

Skincare, sì alle formule rispettose della pelle

Per le epidermidi molto giovani, il focus è tutto sull’idratazione. Perfetti, dunque, i trattamenti pensati per le cuti delicate, a base di ingredienti come glicerina e acido ialuronico. Il cofanetto Universal Skin Heroes di Byoma, per esempio, racchiude detergente, gel idratante, milky toner e SPF pensati per lenire e proteggere il viso, mentre il kit di Rhode, brand amatissimo dalle fan della founder Hailey Bieber, contiene i prodotti cult della linea skincare adatta anche alle pelli più reattive, intolleranti e con rosacea. Le appassionate della cura delle labbra, poi, impazziranno per Midnight Minis di Laneige, un set che racchiude cinque dei lip balm virali del marchio coreano, incluse le mitiche maschere da applicare la sera.