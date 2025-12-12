Il regalo di Natale perfetto per le teenager appassionate di beauty
Sono giovanissime, ma sanno tutto di texture, formule e ingredienti: per loro, sotto l’albero, solo fragranze, trucchi e la skincare più cool
Condividi:
Romy Mars, Sofia Coppola e Cosima Mars - Credits: Getty Images
Grazie ai social media, adolescenti e young adults sono ora più che mai esperte di cosmesi. Conoscono i marchi di tendenza, si prendono cura della pelle da vere professioniste e sanno replicare il trucco delle loro celebrities preferite come se fossero make-up artist navigate. Di conseguenza, sono anche molto esigenti quando si tratta di trucco, creme e fragranze: motivo per cui, per sorprenderle a Natale, il consiglio è di puntare su brand virali, composizioni originali e trattamenti per la pelle delicati. Qui sotto, tante idee per un 25 dicembre all’insegna della bellezza teen.
Skincare, sì alle formule rispettose della pelle
Per le epidermidi molto giovani, il focus è tutto sull’idratazione. Perfetti, dunque, i trattamenti pensati per le cuti delicate, a base di ingredienti come glicerina e acido ialuronico. Il cofanetto Universal Skin Heroes di Byoma, per esempio, racchiude detergente, gel idratante, milky toner e SPF pensati per lenire e proteggere il viso, mentre il kit di Rhode, brand amatissimo dalle fan della founder Hailey Bieber, contiene i prodotti cult della linea skincare adatta anche alle pelli più reattive, intolleranti e con rosacea. Le appassionate della cura delle labbra, poi, impazziranno per Midnight Minis di Laneige, un set che racchiude cinque dei lip balm virali del marchio coreano, incluse le mitiche maschere da applicare la sera.
Il trucco che piace alle giovanissime si ispira all’estetica clean di tendenza sui social e punta su texture leggere e sfumature nude. Le fan della popstar Selena Gomez apprezzeranno di sicuro Soft Pinch Cheek & Lip Trio di Rare Beauty, che include due blush liquidi e uno dalla texture gel to powder, soffice come una nuvola. Chi ha appena iniziato a muovere i primi passi in fatto di trucco andrà matta per Make My Day Palette di Pupa Milano che racchiude un’ampia selezione di ombretti, blush e tinte labbra, ovvero tutto il necessario per creare un beauty look completo. Sweet Cupcake Kit di Naj Oleari, invece, include nell’elegante pochette in raso, mascara, kajal e una tinta labbra idratante e luminosa.
PUPA Milano, Make My Day Palette; Naj Oleari, Sweet Cupcake Kit; Rare Beauty Soft Pinch Cheek & Lip Trio - Credits: Courtesy Press Office
Eau de toilette fresche e gourmand
Non è un segreto che le teen abbiano una passione per le note zuccherine, come quelle racchiuse nelle fragranze firmate Sol de Janeiro che, per Natale, ha creato una box che contiene i suoi body spray più amati, ovvero Cheirosa 62, 40 e 48 che mescolano invitanti note di vaniglia, pistacchio e caramello. Anche la piramide olfattiva di Miutine, l’ultima eau de parfum firmata Miu Miu, ricorda la ricetta di una torta, grazie al sentore invitante e goloso di fragolina di bosco, gardenia lattiginosa, zucchero di canna e vaniglia. Per le amanti delle note fresche e floreali, è perfetto invece il coffret di Glossier, che abbina all’eau de toilette Fleur, mix di osmanto e ylang ylang con un tocco di albicocca, alla versione roll-on da tenere in borsa o nello zaino.
Glossier, Fleur Duo; Miu Miu, Miutine; Sol de Janeiro, Cheirosa & Cheer - Credits: Courtesy Press Office