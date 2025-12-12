Come indossare i mini-dress durante le feste, per look glamour e chic

Il minidress? Sì, è il vero protagonista delle feste: versatile, luminoso, sofisticato. Dalle passerelle al guardaroba contemporaneo, nella stagione invernale torna in tre declinazioni chiave, che permettono di interpretarlo con stile in ogni momento del periodo festivo. Si parte dai mini-dress rossi in chiave daily, caldi e pratici, perfetti per affrontare con eleganza anche le giornate più fredde (oltre che il pranzo di Natale in famiglia. Si passa poi alle versioni preziose e glamour, pensate per brillare durante i party e le serate più festose. Infine, i mini-dress velatamente sofisticati, che giocano con materiali ricercati e dettagli unici per creare look di forte personalità. Ecco come indossarli secondo le ispirazioni rubate alle sfilate Autunno-Inverno 2025-26.
Mini-dress rossi, da indossare anche con maglioncino tono su tono
Il rosso è il colore delle feste, e quest’anno conquista anche la quotidianità. I mini-dress rossi in versione daily si trasformano in alleati perfetti per look pratici, caldi e al tempo stesso ricercati. Sacai porta in scena il potere del total red con mini-dress abbinati a maglioncini in maglieria doppia, ideali per proteggersi dalle basse temperature senza rinunciare allo stile. Salinas punta tutto sul knitwear, giocando con ruches e volumi morbidi che aggiungono movimento e comfort. McQueen, invece, reinterpreta il rosso con un approccio scultoreo: le lavorazioni in maglia si uniscono a geometrie decise e a un peplum scenico, trasformando il minidress in un pezzo statement anche per il giorno.
Glamour e dettagli preziosi, per look con accenti Wow
Per le serate di festa tra Natale e Capodanno, il mini-dress diventa un gioiello da indossare. Shiatzy Chen propone un mini abito in seta dalla luminosità sofisticata, impreziosito da un colletto orientale che richiama la tradizione e dona un’allure regale. Ungaro sceglie la teatralità delle piume applicate sulle maniche, abbinate al romanticismo del pizzo floreale: un mix che rende affascinante ogni movimento. L’effetto scintillante raggiunge il suo apice con Louis Vuitton, che firma un minidress rosso dalla silhouette morbida, arricchito da un collo in maglia e da una cascata di cristalli che lo rendono uno dei pezzi più preziosi della collezione.
Eleganza e sofisticatezza: i mini-dress materici
Nei look più ricercati il mini-dress si veste di texture e dettagli inconfondibili. Roberto Cavalli esalta la femminilità con uno slip dress in velluto morbidissimo rifinito con pizzo, un connubio sensuale e raffinato. Anche Enfants Deprimes sceglie il velluto, ma lo interpreta con un twist contemporaneo: sotto un mini-dress a quadretti spunta una maglia a maniche corte in velluto, creando un equilibrio unico tra sofisticatezza e animo punk. Chi desidera un effetto scenico può ispirarsi infine a Giambattista Valli, che propone un mini-dress in tweed accompagnato da un capospalla sfrangiato: un look festivo perfetto per farsi notare con eleganza.