Come indossare i mini-dress durante le feste, per look glamour e chic

Street Fashion - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il minidress? Sì, è il vero protagonista delle feste: versatile, luminoso, sofisticato. Dalle passerelle al guardaroba contemporaneo, nella stagione invernale torna in tre declinazioni chiave, che permettono di interpretarlo con stile in ogni momento del periodo festivo. Si parte dai mini-dress rossi in chiave daily, caldi e pratici, perfetti per affrontare con eleganza anche le giornate più fredde (oltre che il pranzo di Natale in famiglia. Si passa poi alle versioni preziose e glamour, pensate per brillare durante i party e le serate più festose. Infine, i mini-dress velatamente sofisticati, che giocano con materiali ricercati e dettagli unici per creare look di forte personalità. Ecco come indossarli secondo le ispirazioni rubate alle sfilate Autunno-Inverno 2025-26.

Mini-dress rossi, da indossare anche con maglioncino tono su tono

Il rosso è il colore delle feste, e quest’anno conquista anche la quotidianità. I mini-dress rossi in versione daily si trasformano in alleati perfetti per look pratici, caldi e al tempo stesso ricercati. Sacai porta in scena il potere del total red con mini-dress abbinati a maglioncini in maglieria doppia, ideali per proteggersi dalle basse temperature senza rinunciare allo stile. Salinas punta tutto sul knitwear, giocando con ruches e volumi morbidi che aggiungono movimento e comfort. McQueen, invece, reinterpreta il rosso con un approccio scultoreo: le lavorazioni in maglia si uniscono a geometrie decise e a un peplum scenico, trasformando il minidress in un pezzo statement anche per il giorno.