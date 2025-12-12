Calcio, i 5 giovani talenti che domineranno il 2026

Vinicius e Yamal - Credits: Getty Images

Il 2026 sarà un anno cruciale per il calcio: calendari sempre più compressi, top club in piena trasformazione, nuove gerarchie tecniche e un Mondiale che ridisegnerà equilibri e carriere (speriamo anche per gli Azzurri).

In un contesto così competitivo a emergere saranno solo i giocatori capaci di unire qualità tecnica, continuità e personalità. Non è più il tempo delle promesse indefinite: servono profili già solidi, pronti a dominare, oltre che stupire.

Abbiamo individuato cinque giovani sotto i 25 anni che hanno già dimostrato di poter incidere nelle partite che contano. Non parliamo di ipotesi o di proiezioni troppo ottimistiche, ma di atleti che hanno già accumulato numeri, pressione e responsabilità ad alto livello. E siamo pronti a scommettere che il 2026 li vedrà protagonisti.

Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasile)

Arrivato a Madrid da ragazzo prodigio, oggi è uno dei volti più determinanti del calcio contemporaneo. Al Real ha attraversato una crescita netta: dai primi anni di apprendistato alla completa maturazione tecnica, trasformandosi in un esterno capace di decidere partite e finali. Il dribbling, la progressione e la capacità di incidere nei momenti caldi lo hanno già reso una star globale, ma il picco vero deve ancora compiersi. Nel 2026, tra Champions, Liga e competizioni con il Brasile, ha tutte le leve per confermarsi come leader indiscusso della nuova élite.