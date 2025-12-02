Rinascita azzurra: perché lo sport italiano vive il suo momento migliore (mentre il calcio fatica)

Jannik Sinner, italiano, solleva il trofeo delle Nitto ATP Finals 2025 dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz, spagnolo, durante la finale del singolare maschile dell’ottavo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 alla Inalpi Arena il 16 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images

C’è un’Italia che vince, cresce e convince senza clamore. Ed è un’Italia che, quasi paradossalmente, non si trova nel calcio. Mentre la Nazionale di Gennaro Gattuso vive un ciclo fragile, fatto di risultati irregolari, qualificazione ai Mondiali ancora da conquistare, difficoltà tecniche e identitarie, il resto dello sport italiano ha imboccato una traiettoria opposta. Una traiettoria chiara, sostenuta da trionfi e da un cambio culturale che ha iniziato a dare frutti concreti.

Negli ultimi anni, infatti, l’Italia ha costruito una presenza più solida nello sport internazionale. Lo dimostrano la crescita del tennis, la solidità della pallavolo, il ritorno dello sci ai vertici, l’emergere di nuovi talenti nell’atletica e la continuità, quasi scontata, di nuoto e scherma. Non è una stagione fortunata: è la fotografia di un sistema che ha iniziato a funzionare in settori dove per molto tempo mancavano programmazione, ambizione e identità tecnica.

Tennis: un movimento maturo, dalla crescita di Sinner alla solidità della Davis

Il tennis è oggi uno degli indicatori più chiari della rinascita azzurra. Jannik Sinner ha appena chiuso un 2025 da record, dopo aver portato l’Italia nei piani alti del circuito internazionale con una continuità che mancava da decenni. Ma la parte interessante è ciò che si muove attorno a lui: centri tecnici rinnovati, strutture federali più moderne, preparatori stranieri inseriti nei team, un dialogo costante tra accademie private e federazione.

La vittoria in Coppa Davis, ottenuta senza poter contare né su Sinner né su Musetti nella fase decisiva, è il segnale più concreto di questa crescita. Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego hanno sostenuto la squadra con maturità, mostrando che l’Italia non dipende più da un solo campione. È un successo che nasce da un movimento completo, non da un exploit individuale.