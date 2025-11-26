Jannik Sinner: il 2025 dei record tra performance, amore e stile

Jannik Sinner celebra la vittoria della partita durante la finale maschile di singolare contro Carlos Alcaraz nell'ottavo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 presso l'Inalpi Arena il 16 novembre 2025 a Torino - Credits: Getty Images

Il 2025 di Jannik Sinner è da record. A dirlo è l’Atp stessa, che ha consacrato il campione italiano come il nome da temere. La stagione si chiude con Carlos Alcaraz in cima al ranking, ma la narrazione non si esaurisce nel numero uno: è l’anno in cui Sinner ha imposto una qualità di gioco capace di ridisegnare gli equilibri del circuito.

Il dato che ha attirato l’attenzione internazionale è inequivocabile. Nessun tennista, da quando l’ATP registra in modo sistematico le statistiche, era mai riuscito a guidare contemporaneamente la classifica dei giochi vinti al servizio e quella dei giochi vinti in risposta. Sinner lo ha fatto con una naturalezza che smentisce ogni idea di exploit: è la fotografia di una maturità tecnica e mentale ormai consolidata.

Ma le prestazioni incredibili sono solo una parte del racconto. Il 2025 per l’asso altoatesino è stato un anno definito anche da una vita privata sotto i riflettori pur se in maniera misurata e attenta, un’identità estetica più consapevole e una rivalità più mediatica che personale e che, soprattutto, produce tennis di altissimo livello.

Le performance: l’anno della completezza

Le cifre raccontano un giocatore che ha smesso di adattarsi e ha iniziato a dettare ritmo e soluzioni. Con un 92% di giochi vinti al servizio e un 32,63% in risposta, Sinner ha stabilito un primato che descrive una superiorità bilanciata: incisivo nella costruzione del punto, solido nel recupero, sempre più preciso nelle scelte.

Il servizio, considerato un suo punto debole fino a due anni fa, è stato affinato nella varietà e nella gestione dei momenti chiave, riducendo così il margine di vulnerabilità. La risposta, già punto di riferimento, è diventata un’arma costante che spezza il gioco avversario. Ma il vero salto è mentale: una compostezza che ha dato continuità anche ai tornei in cui non era inevitabile vincere e una capacità di tenere duro anche nei momenti più difficili che gli ha garantito di ribaltare interi match.