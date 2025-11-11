Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner, sugli spalti durante il secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia; Jannik Sinner, dell’Italia, festeggia la vittoria contro Felix Auger-Aliassime, del Canada, durante il secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images

Alla fine del match inaugurale delle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime davanti a un Pala Alpitour gremito. Mentre il pubblico esplode in un boato, lui si ferma al centro del campo, alza lo sguardo verso la tribuna e compie un gesto semplice ma eloquente: un cuore disegnato con le mani. L’obiettivo è chiaro. Lassù, tra gli spalti, c’è Laila Hasanovic, la compagna che lo segue con discrezione e affetto. La modella danese era arrivata a Torino dopo aver festeggiato pochi giorni prima il suo compleanno tra le Dolomiti, vicino a Bressanone: un weekend rilassato, condiviso sui social attraverso scatti eleganti e minimali, che raccontavano la sua predilezione per la quiete e per i luoghi cari a Sinner.

In tribuna, Laila incarna un’eleganza sobria e naturale, coerente con l’immagine che i media le attribuiscono da tempo. Alle ATP Finals ha scelto un cappotto chiaro, trucco leggero e capelli sciolti, in linea con il suo stile essenziale e raffinato. Nessuna informazione ufficiale è trapelata sullo stilista o sul team che l’ha seguita per l’occasione, ma la coerenza estetica è evidente: pochi dettagli, molta misura.

Solo qualche giorno prima, durante il compleanno in montagna, aveva indossato un cappotto in shearling color caramello, toni neutri e materiali caldi — un filo conduttore tra comfort e raffinatezza che definisce la sua cifra personale. È un’eleganza che si riflette nel modo in cui accompagna il tennista: presenza costante ma mai invadente. Mentre lei rappresenta misura e grazia, Sinner ha scelto per la serata un completo dal taglio impeccabile, firmato e dal valore stimato intorno ai 4.000 euro, confermando come anche il suo stile, ormai, rifletta un’evoluzione sottile ma decisa. Linee pulite, tessuto tecnico e allure sobria: la moda, per lui, resta un’estensione naturale della sua compostezza.