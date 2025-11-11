Catalogo
entertainment11 novembre 2025

Il gesto d’amore di Jannik Sinner verso Laila Hasanovic alle ATP Finals

Dopo la vittoria alle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner dedica un cuore alla compagna Laila Hasanovic. Un gesto intimo e silenzioso che rivela il lato più umano del campione azzurro
Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner, sugli spalti durante il secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia; Jannik Sinner, dell’Italia, festeggia la vittoria contro Felix Auger-Aliassime, del Canada, durante il secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty ImagesLaila Hasanovic, la fidanzata di Sinner, sugli spalti durante il secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia; Jannik Sinner, dell’Italia, festeggia la vittoria contro Felix Auger-Aliassime, del Canada, durante il secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images

Alla fine del match inaugurale delle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime davanti a un Pala Alpitour gremito. Mentre il pubblico esplode in un boato, lui si ferma al centro del campo, alza lo sguardo verso la tribuna e compie un gesto semplice ma eloquente: un cuore disegnato con le mani. L’obiettivo è chiaro. Lassù, tra gli spalti, c’è Laila Hasanovic, la compagna che lo segue con discrezione e affetto. La modella danese era arrivata a Torino dopo aver festeggiato pochi giorni prima il suo compleanno tra le Dolomiti, vicino a Bressanone: un weekend rilassato, condiviso sui social attraverso scatti eleganti e minimali, che raccontavano la sua predilezione per la quiete e per i luoghi cari a Sinner.

In tribuna, Laila incarna un’eleganza sobria e naturale, coerente con l’immagine che i media le attribuiscono da tempo. Alle ATP Finals ha scelto un cappotto chiaro, trucco leggero e capelli sciolti, in linea con il suo stile essenziale e raffinato. Nessuna informazione ufficiale è trapelata sullo stilista o sul team che l’ha seguita per l’occasione, ma la coerenza estetica è evidente: pochi dettagli, molta misura.

Solo qualche giorno prima, durante il compleanno in montagna, aveva indossato un cappotto in shearling color caramello, toni neutri e materiali caldi — un filo conduttore tra comfort e raffinatezza che definisce la sua cifra personale. È un’eleganza che si riflette nel modo in cui accompagna il tennista: presenza costante ma mai invadente. Mentre lei rappresenta misura e grazia, Sinner ha scelto per la serata un completo dal taglio impeccabile, firmato e dal valore stimato intorno ai 4.000 euro, confermando come anche il suo stile, ormai, rifletta un’evoluzione sottile ma decisa. Linee pulite, tessuto tecnico e allure sobria: la moda, per lui, resta un’estensione naturale della sua compostezza.

Laila Hasanovic osserva dagli spalti durante la partita della fase a gironi tra Jannik Sinner, dell’Italia, e Felix Auger-Aliassime, del Canada, nel secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty ImagesLaila Hasanovic osserva dagli spalti durante la partita della fase a gironi tra Jannik Sinner, dell’Italia, e Felix Auger-Aliassime, del Canada, nel secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images

Sinner e Laila, un gesto che vale più di mille parole

Sinner è riservato, poco incline a esporre la sfera privata. Non concede dichiarazioni personali, non ostenta, non cerca clamore. Proprio per questo quel piccolo cuore ha un peso enorme: è la sintesi perfetta tra rigore e sentimento, tra concentrazione e spontaneità. Non un’esibizione, ma un riconoscimento. In fondo, nella costruzione pubblica di Sinner c’è sempre stata una linea sottile tra professionalità e umanità. È l’atleta disciplinato, il ragazzo di San Candido legato alle sue origini, distante dalle mondanità.

Eppure accanto a lui, oggi, c’è una figura che ne amplia la prospettiva: Laila Hasanovic, 24 anni, modella di origini bosniache, ex finalista di Elite Model Look, seguitissima su Instagram ma fedele a uno stile di vita misurato. La loro relazione, nata lontano dai riflettori, ha accompagnato la crescita sportiva di Jannik, dalle prime apparizioni insieme a Montecarlo alle fughe tra un torneo e l’altro. Il cuore disegnato con il polsino diventa così più di un segno affettivo: è l’immagine di un atleta che riesce a unire concentrazione e sentimento, senza che uno escluda l’altro. È il momento in cui il tennista lascia spazio all’uomo, e la tribuna si fonde con il campo in un unico respiro. Mentre le ATP Finals proseguono, quel gesto resta impresso: piccolo, silenzioso, autentico. Come il linguaggio di Sinner: essenziale, sincero, da bravo ragazzo e formidabile atleta capace di dire tutto anche senza parlare.

Jannik Sinner, dell’Italia, festeggia dopo aver conquistato il punto decisivo contro Felix Auger-Aliassime, del Canada, nella partita della fase a gironi del singolare maschile durante il secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia; Laila Hasanovic osserva dagli spalti durante la partita della fase a gironi tra Jannik Sinner, dell’Italia, e Felix Auger-Aliassime, del Canada, nel secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images Jannik Sinner, dell’Italia, festeggia dopo aver conquistato il punto decisivo contro Felix Auger-Aliassime, del Canada, nella partita della fase a gironi del singolare maschile durante il secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia; Laila Hasanovic osserva dagli spalti durante la partita della fase a gironi tra Jannik Sinner, dell’Italia, e Felix Auger-Aliassime, del Canada, nel secondo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 all’Inalpi Arena il 10 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images

