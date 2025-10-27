Jannik Sinner e Laila Hasanovic, finalmente fidanzati (ufficiali)

entertainment 27 ottobre 2025

Il campione altoatesino dopo la vittoria del torneo di Vienna ha ringraziato davanti a tutti anche la fidanzata. La modella danese era presente sugli spalti per la prima volta accanto ai genitori dello sportivo azzurro

Finalmente Laila. Jannik Sinner, in occasione della sua vittoria a Vienna, ha ringraziato ufficialmente anche lei, Laila Hasanovic, che per la prima volta a uno dei suoi match si è mostrata sugli spalti accanto ai genitori dello sportivo, mamma Siglinde e papà Hanspeter, in quello che dava l’impressione di essere un incontro di presentazioni ufficiali. Il campione altoatesino ha dedicato a loro una parte del suo discorso post torneo: "Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate. Riuscite a comprendermi anche se a volte non è semplice. Qui c'è la mia famiglia e la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa"

Laila Hasanovic; Jannik Sinner - Credits Getty Images

Le presenze e - a volte - assenze della giovane modella avevano fatto correre le voci negli ultimi mesi sulla loro possibile relazione. Del resto la coppia è sempre stata molto discreta.

Sui profili social di Laila si susseguono infatti foto delle sue collaborazioni con importanti brand di moda, da Tommy Hilfiger ad Armani Beauty. L'ultimo indizio della sua presenza accanto a Jannik è un post dello scorso luglio, con la foto dei lei immortalata sugli spalti di Wimbledon.

Laila Hasanovic avvistata sugli spalti a Vienna - Credits IPA Agency

Quelli di Jannik sono invece una carrellata di coppe, trionfi e racchette alzate al cielo. Ma la scorsa estate aveva fatto parlare un'immagine di Sinner catturata dalle telecamere dietro le quinte degli Us Open: gli appassionati del web non si erano fatti sfuggire il dettaglio sullo sfondo del suo cellulare, e cioè proprio la foto di Laila. Poi, più nessun segnale, fino a oggi. Chi è la fidanzata di Jannik Sinner

Laila Hasanovic partecipa al red carpet di “La Grazia” durante l'82° Festival Internazionale del Cinema di Venezia - Credits Getty Images

I due erano comunque stati avvistati insieme negli ultimi tempi a Montecarlo e a Copenaghen, dove vive lei. E da allora tutti si erano chiesti chi fosse quella ragazza. Danese di origini bosniache, la 24enne con gli occhi di ghiaccio era già nota nell'ambiente sportivo per avere avuto una relazione con il figlio di Michael Schumacher, Mick, terminata ad aprile. Ha studiato in Usa e, prima di dedicarsi alla moda e al make-up, pare volesse intraprendere la carriera della giornalista. Sinner a Parigi

Jannik Sinner festeggia la vittoria dopo la finale contro il tedesco Alexander Zverev durante il nono giorno dell'Erste Bank Open 2025 - Credits Getty Images