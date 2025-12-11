La cucina italiana patrimonio Unesco e musa della moda

Kim Kardashian X Dolce&Gabbana - Credits: Courtesy Press Office

Kim Kardashian seduta a una tavola imbandita con una forchettata di spaghetti al pomodoro sospesa a mezz’aria: è una delle immagini più potenti degli ultimi anni per raccontare l’incontro sempre più strutturato tra moda e cucina italiana. Non è soltanto un set fotografico studiato per la campagna Dolce&Gabbana: è un manifesto. L’idea che l’italianità non passi più soltanto da ricami, silhouette o palette mediterranee, ma dalla tavola stessa, dai suoi riti, dai suoi sapori, dai suoi codici culturali. Da quella scena, costruita come ouverture della collezione “Ciao Kim!”, parte un racconto che oggi assume un peso ancora maggiore, perché arriva dopo l’ingresso della cucina italiana nel patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. Se la cucina è patrimonio, la moda ne diventa interprete visiva.

Il rapporto tra cibo e moda di Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana questo concetto lo ha interiorizzato da anni. L’estetica degli agrumi, delle maioliche e delle tavole apparecchiate non è un semplice omaggio nostalgico: è un lessico visivo che porta la cucina al centro dello storytelling del brand. Lo dimostra anche la collaborazione con il Pastificio Di Martino di Gragnano, con cui la maison ha trasformato le confezioni di pasta IGP in oggetti di design: latte, box, pacchi decorati con illustrazioni e pattern mediterranei, veri “prodotti moda” che dialogano con il valore simbolico della pasta nella cultura italiana. Un alimento quotidiano che diventa icona estetica.

Nello stesso solco si inserisce l’intuizione di Fendi, che nel settembre 2020 ha inviato agli ospiti della sua sfilata un pacco di Pasta Rummo personalizzato come invito. Un gesto pop, capace di trasformare un oggetto domestico in un biglietto d’accesso al lusso romano. In un momento storico segnato dal ritorno alla cucina casalinga, la moda consegna agli addetti ai lavori un simbolo autentico dell’Italia che resiste: grano, territorio, tradizione, un ideale invito a riconoscere che il glamour può nascere anche da un pacco di pasta.