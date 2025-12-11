Podcast di Natale: guida semiseria per sopravvivere alle feste

Dicembre ha quell’aria sospesa in cui il tempo pare scivolare via come neve sciolta al sole. Ci si racconta che arriverà finalmente il momento di riposare, e in effetti lo si tenta, cadendo però puntualmente nel tranello opposto: il rischio di perdere la cognizione dei giorni, di farsi cullare dall’indolenza festiva, di ritrovarsi il 27 convinti che sia ancora il 22. La soluzione non sta nell’attivismo forzato, bensì nella compagnia giusta. Non quella umana, spesso rumorosa e di cui si fa incetta tra pranzi e cene di Natale, ma quella sonora dei podcast: discreti, onnipresenti e capaci di rimettere in riga anche i calendari più sfilacciati.

Notizie, filosofia e satira: i podcast che rimettono in moto la mente

Dicembre, con la sua calma apparente, è la stagione perfetta per esercitare questo piccolo atto di igiene intellettuale. Partendo con un fuori programma, come “Il Natale di Zerocalcare”, uscito l’anno scorso: se l’autore romano tornasse a occupare il feed del podcast, sarebbe una ragione in più per seguirlo.

Per i più filosofici, ma che non prenda troppo sul serio né la vita né chi tenta di interpretarla, “Pensiero stupendo” è una lunga serie di episodi scritta e narrata da Matteo Saudino, professore torinese e divulgatore noto come BarbaSophia. Prodotto da OnePodcast, il podcast racconta le vite e le idee dei filosofi, da Socrate a Rosa Luxemburg, con una narrazione chiara e appassionata. Ogni episodio dura una ventina di minuti, quanto basta per prendere fiato, esercitare il pensiero critico e ricordarsi che la filosofia non è un lusso da liceali, ma una pratica quotidiana. Anche se la serie è chiusa, dicembre potrebbe essere il momento perfetto per riascoltarla come si fa con certi film di Natale.

Per chi invece non riesce a prenderla con filosofia neppure al cenone aziendale – e anzi, trova nelle polemiche nazionali un’irresistibile fonte di divertimento – esiste “Non hanno un amico”, il podcast satirico di Luca Bizzarri. Prodotto da Chora Media e scritto con Ugo Ripamonti, con la cura editoriale di Francesca Milano, è una lente deformante sul presente. Ogni giorno, in cinque minuti di monologo affilato, Bizzarri commenta il meglio del peggio dell’attualità italiana. E non è raro che il Natale entri prepotente nelle puntate, come “La chat dell’aperitivo con la maestra” del 12 dicembre 2023. Per chi ama ridere senza pietà (soprattutto degli altri), è un rito laico da non perdere.