Il gelato perfetto per ognuno esiste: ecco quale scegliere

L’estate è il momento in cui si torna bambini, attraverso ricordi di vacanze lontane, sapori e profumi. E niente, in fondo, ci riporta all’infanzia come il gelato, il modo di mangiarlo e i gusti che si scelgono. Un rituale che oggi si trasforma, con creazioni sempre più pensate per risvegliare il palato attraverso la riscoperta di ingredienti semplici e per questo nobili. E così, tra Milano, Roma e Sicilia, anche il gelato diventa una mappa di stili di vita, un manifesto identitario. Ecco cinque indirizzi per cinque modi diversi di vivere l’estate in base alla propria personalità.

Il gourmet sofisticato

Se per voi il dessert è il gran finale di un'esperienza gastronomica, allora il vostro gelato è senza dubbio l'affogato al caffè. Non perché sia il più appariscente, ma perché riesce a trasformare due ingredienti semplici in qualcosa di raffinato e perfettamente equilibrato. Amate le esperienze curate nei dettagli, scegliete i ristoranti con attenzione e sapete che il lusso, spesso, è una questione di misura. Una delle interpretazioni più interessanti si trova da Umberto, a Milano, dove gelato e caffè rappresentano il gusto della contemporaneità.