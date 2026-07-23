Allegri, luminosi e sprint: ecco i gioielli colorati da indossare al mare

fashion 23 luglio 2026

Brillano sotto la luce del sole (e della luna) e sono perfetti per completare i look estivi

Di Valeria Boraldi

Chanel, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Cosa indossare in spiaggia e in vacanza per impreziosire i nostri look d’estate con un tocco di grinta, energia e leggerezza se non i bijoux colorati? Must-have essenziali e facili, sono divertenti, pop e super versatili. Tra orecchini caribbean style, bracciali che tintinnano e chiome che brillano come quelle di una sirena, summer season fa rima con accessori per capelli e gioielli colorati. Orecchini dai fondali marini

Da sinistra: Paul Costelloe, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; orecchini Leone e Coralli, Giovanni Raspini

Vacanze, sabbia e aria di mare. Il volto si illumina con gioielli che sembrano presi in prestito dalle barriere coralline tropicali, come gli orecchini rossi e vivaci di Paul Costelloe per la Primavera/Estate 2026. Cascate di coralli rossi illuminano viso e décolleté con le loro sfumature accese. Segue la scia Giovanni Raspini con ruggenti bijoux in argento placcato oro. Qui, il mondo della terra si unisce a quello dei fondali marini: sui lobi, teste di leone brillano con forza e grinta; sotto, perle barocche naturali bianche, che emanano riflessi lunari, e coralli in resina rossa ecologica. Ideali per ravvivare abiti lunghi o corti total white dallo scollo a barchetta, ma anche sopra costumi interi dal taglio raffinato, per passeggiare sulla battigia come una diva anni ’50. Wave and bangle sound

Da sinistra: Elie Saab, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; bracciale rosso e bracciale effetto tartarugato, Gas

Massimalisti, XXL, ma anche super pratici e non impegnativi: manchette e bracciali colorati sono i bijoux statement che danno carattere ai look estivi con facilità. Il bangle rosso fuoco della collezione PE26 di Elie Saab ricorda le sfumature più forti e intense dei cieli estivi, quando il sole ci saluta per lasciare spazio alla luna. Perfetti se indossati insieme a bracciali in ambra dall’effetto iper naturale, con top rosa fenicottero e pencil skirt sottoveste nei colori della terra. Bellissima la combo dall'allure egizia firmata Gas: un bracciale rigido in acetato rosso con chiusura magnetica - arricchito da un inserto placcato in oro che, nelle linee, ricorda il movimento delle onde - duetta con uno o più bracciali slim tartarugati. Ideali su outfit easy chic tra canottiere, minigonne di jeans e sandali. Pietre dall’oceano sulle mani

Da sinistra: Zimmermann, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; anello a fascia radiance in acciaio dorato con lapislazzulo, Stroili

Le mani sono sempre sotto i riflettori, anche quando si è in vacanza. E, allora, perché non impreziosirle con anelli che donino pennellate di colore? Ce lo suggerisce lo styling andato in scena sulla passerella Zimmermann Primavera/Estate 2026, dove le mani si colorano con anelli chevalier ovali e quadrati, su cui spiccano pietre dalle tonalità più diverse, dal marrone al perlato fino al blu. Per ogni dito, una nuance che cattura lo sguardo e una sagoma che fa innamorare. Volete immergervi nei colori dei mari più profondi? Ecco l’anello a fascia di Stroili in acciaio dorato, su cui troneggia un grande lapislazzulo: dalle vibe gipsy, si può indossare su tutti i look casual, a ogni ora del giorno. Cristalli tra i capelli

Da sinistra: Simone Rocha, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; cerchietto con cristalli, Erdem

Lo stile bon ton non passa mai di moda. Nemmeno al mare. Anzi. Per decorare i capelli asciugati al sole i cerchietti colorati non devono mai mancare all’interno dei beauty case: quello di cristalli verde smeraldo visto in passerella da Simone Rocha PE26 è perfetto per la sera. La forma ondulata ricorda il movimento del mare e strizza l’occhio ai chocker anni ’90. Per chi ama brillare con linee più classiche, ecco la jeweled handband di Erdem: rivestita di seta, sfoggia un floral pattern di cristalli in vetro. Entrambi perfetti sulle mise sofisticate della sera, ma anche su look mix&match dove i pantaloncini sportivi sono protagonisti. Il mare in una collana

Da sinistra: Luisa Beccaria, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; collana Comete Gioielli