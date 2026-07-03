I gioielli da spiaggia per l’estate 2026, ecco i bijoux da indossare al mare

fashion 03 luglio 2026

Per beach look mozzafiato via libera a orecchini, cavigliere, bracciali e collane in sintonia con il mare. Ecco alcune idee a tema, per splendere durante le vacanze estive

Di Valeria Boraldi

Dalle sfilate PE26: da sinistra Emergency Room; Otté; Vivetta - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Chi l’ha detto che per andare al mare non bisogna indossare gioielli? Le fashion girl più cool dimostrano il contrario: anche in spiaggia lo styling è tutto e per un beach look in piena regola i bijoux sono fondamentali. Tra gioielli a tema marino, amuleti colorati, orecchini in stile tutti-frutti e collane caraibiche, questo è il momento di sfoggiare gioielli easy e divertenti, in linea con lo spirito delle vacanze estive. Abbiamo selezionato qualche proposta per voi, perfetta per l’estate 2026. Orecchini fruttati

Swarowski

Energia e freschezza con gli orecchini a clip coloratissimi di Swarowski, che con le loro nuance iper vitaminiche conquistano i litorali più glamour. Fette di cocomero, spicchi di fragole e verde acceso delle foglie, così le giornate on the beach si trasformano in un gioco all’insegna dello stile. Il tocco fortunato? La coccinella che si fa strada tra le pietre a goccia. Choker mania, gli anni ’90 on the beach

Dodo

Un cordino colorato. Più giri intorno al collo. Un charm (o più) a dare quel tocco giocoso all’insieme. La moda dei choker si conferma una tendenza intramontabile, che dai Nineties è arrivata fino ai nuovi Venti, mettendo d’accordo Millennials e Gen Z. Con Dodo il gioco è fatto, tra charms e pepite che donano un’allure fresca e sbarazzina. Chi non vede l’ora che arrivi la notte di San Lorenzo, non può rinunciare al choker con cordino celeste illuminato dal ciondolo a stellina. Anelli e coralli

Giovanni Raspini

Forte e bellissima, la barriera corallina ispira le creazioni dei più grandi gioiellieri. Come l’anello di Giovanni Raspini che, nella sua forma a fascia, abbraccia il dito con le sembianze di un corallo d’argento. Perfetto a ogni ora del giorno, è ideale per completare i look da beach club, ma anche le mise serali più ricercate. Un gioiello estivo che si fa notare per la sua bellezza organica. Polsi da sirenetta

Pandora

Stelle marine, polpi, conchiglie, razze, tartarughe, granchi. Un bracciale può diventare il gioiello marino perfetto se popolato con le creature marine che più amiamo. Come il bracciale Pandora con granchietto. Due piccoli occhi blu nascono da pietre che imitano i lapislazzuli e ci guardano attenti. Un accessorio che sprigiona riflessi di luce a ogni apertura di chela ed è perfetto per saltare di onda in onda tra le spiagge più glamour. Globtrotter necklace

Rue de Milles

Estate fa rima con bijoux sbarazzini. La parola chiave per viverla appieno? Ciondoli. I gioielli con i charms ci accompagnano nella summer season e conquistano il podio degli accessori da non farsi mancare al mare. Tra questi, la collana di Rue de Milles ci teletrasporta nelle acque caraibiche con il suo azzurro delicato. Palme esotiche, code di balena, aerei, valigette con ricordi di viaggio, soli splendenti: ogni tassello di vita si trasforma in un charm, pronto a portare una ventata di gioco all’interno di look stilosi, come uno chemisier abbinato alle immancabili espadrillas. La barriera corallina in una cavigliera

Stroilli