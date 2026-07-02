Come abbinare le gonne trasparenti, dalle passerelle allo street style 5 modi per indossarle quest’estate

Prada SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Il must-have più provvidenziale della moda estate 2026? Le gonne trasparenti e l’effetto see-through: in questa stagione a dir poco rovente sono senza dubbio la risposta perfetta al bisogno di look anti-afa. E in più sono anche un trend di stagione. Tessuti impalpabili, organze e voile leggerissimi sono infatti protagonisti delle gonne più aeree e più cool delle passerelle Primavera/Estate 2026.
Prada, N21, Miu Miu SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Da Prada sono state un vero leitmotiv di collezione: longuette in crêpe, fluide, dal fit super loose (senza alcun tipo di elastico o coulisse in vita) e con bretelle che le sorreggono, sembrano quasi un capo di lingerie, in stile sottoveste. E invece si mostrano e si indossano in layering su bloomers in cotone e con bralette altrettanto impalpabili. Una vera ode alla leggerezza. Anche per N°21 la gonna al ginocchio è un velo nero portato su culotte scintillanti.
Mentre da Miu Miu la trasparenza si declina con il vedo-non-vedo della gonna in pizzo macramé che svela l’intimo a contrasto. Come si trasforma il trend dalle passerelle in look da sfoggiare asap? Dallo street style abbiamo selezionato 5 modi di abbinare le gonne trasparenti questa estate. Tra idee, look e ispirazioni, ecco le istruzioni per l’uso per vestire le trasparenze e padroneggiare l’effetto see through come fanno le it-girl.
Gonne trasparenti e look total white
Street style, gonne trasparenti con look total white - Credits: Getty Images
Per massimizzare l’effetto dell’estate, prego puntare sul total white. La gonna trasparente bianca si indossa con T-shirt manica lunga (anche questo modello un trend di stagione, prendete nota) o con blazer sartoriali leggeri. Di rigore anche gli accessori in purezza: ovvero scarpe bianche e borse bianche.
Con camicia
Street style, gonne trasparenti con camicia - Credits: Getty Images
Per chi vuole puntare sulle trasparenze osé della gonna senza esasperare l’effetto nude, la strategia di styling più efficace è in combo con la camicia. Si va dal duetto uber chic, con camicia azzurra bon ton e gonna lunga con volant, al look decisamente più audace che punta su pencil skirt di paillettes abbinata a una camicia sartoriale e inamidata con davantino effetto smoking: a voi la scelta.
Gonne see-through in look monochrome
Street style, gonne trasparenti in look monochrome - Credits: Getty Images
Per dare alla gonna trasparente un’attitude ”da completo” e smorzarne la sexyness innata, gli styling in monochrome sono la soluzione ideale. Il sopra è - per contrasto - tailored come la sahariana smanicata verde oliva, in match perfetto come la camicia in organza che crea così l’effetto di un completo o minimal con la T-shirt nello stesso colore della gonna.
Naked look
Street style, gonne trasparenti in naked look - Credits: Getty Images
Voglia di osare, desiderio di scoprire il corpo, di giocare con uno stile sensuale e da vera femme fatale? L’estate è un invito ad andare in questa direzione e nello street style non mancano le idee per naked look con cui enfatizzare la trasparenza. Qui il focus è tutto sulle gonne che si svelano in tutta la loro impalpabilità mentre i top sono corti o aderenti.
Layering e dintorni: lo styling trans seasonal per indossare le trasparenze anche d’autunno
Non solo in estate piena e non solo in nude look. Le gonne trasparenti diventano alleate perfette per costruire look stratificati su jeans oversize o pantaloni sartoriali per costruire look ricercati e non convenzionali. I look delle scandi girl fanno scuola.
Street style, gonne trasparenti inserite in layering complessi - Credits: Getty Images