Come abbinare le gonne trasparenti, dalle passerelle allo street style 5 modi per indossarle quest’estate

Il must-have più provvidenziale della moda estate 2026 ? Le gonne trasparenti e l’ effetto see-through : in questa stagione a dir poco rovente sono senza dubbio la risposta perfetta al bisogno di look anti-afa . E in più sono anche un trend di stagione. Tessuti impalpabili, organze e voile leggerissimi sono infatti protagonisti delle gonne più aeree e più cool delle passerelle Primavera/Estate 2026.

Da Prada sono state un vero leitmotiv di collezione: longuette in crêpe, fluide, dal fit super loose (senza alcun tipo di elastico o coulisse in vita) e con bretelle che le sorreggono, sembrano quasi un capo di lingerie, in stile sottoveste. E invece si mostrano e si indossano in layering su bloomers in cotone e con bralette altrettanto impalpabili. Una vera ode alla leggerezza. Anche per N°21 la gonna al ginocchio è un velo nero portato su culotte scintillanti.

Mentre da Miu Miu la trasparenza si declina con il vedo-non-vedo della gonna in pizzo macramé che svela l’intimo a contrasto. Come si trasforma il trend dalle passerelle in look da sfoggiare asap? Dallo street style abbiamo selezionato 5 modi di abbinare le gonne trasparenti questa estate. Tra idee, look e ispirazioni, ecco le istruzioni per l’uso per vestire le trasparenze e padroneggiare l’effetto see through come fanno le it-girl.

Gonne trasparenti e look total white