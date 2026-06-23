A prova di stile e temperature estive, i tank top e le canotte bianche sono la tendenza del momento

fashion 23 giugno 2026

Sportive o eleganti, decisamente must-have sulle passerelle e nello street style, ecco i modelli che dettano il trend adesso

Di Valeria Boraldi

Victoria Beckham SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Magliette della salute? No. La moda le chiama tank top o ribbed top, ma la sostanza non cambia. Da capo intimo a nuovo must-have, canottiere a costine e canotte bianche conquistano la scena fashion e diventano quintessenza dello stile up-to-date. Con spalline larghe o sottili, dopo averle indossate d’inverno sotto felpe, maglioncini, camicie o t-shirt, d’estate diventano parte essenziale dei trend di stagione. Se il feticcio dello street style rimane la canotta bianca a costine, la verità è che per questa stagione le canottiere si declinano un’infinita varietà di modelli.

Street style - Credit: a sinistra e destra, Launchmetrics.com/Spotlight; al centro, Getty Images

Sportive e morbide, attillate come una seconda pelle, corte da pop star, in versione sottoveste o brillanti come gioielli: per la moda estate 2026 ce n’è per tutti i gusti. La canottiera effetto sporty Morbida, con spalline larghe e dallo scollo ampio e arrotondato. La canottiera dalle linee sportive è un capo essenziale di cui una vera it-girl non può fare a meno. Sta bene in look casual, ma anche più formali, perché a fare la differenza è come si abbina la canotta sporty. C’è quella a coste di Isabel Marant, con bottoncini frontali da tenere slacciati per un effetto malizioso. Leggera nel suo jersey ecru a costine, sta bene su una minigonna a pieghe color cachi, come l’abbiamo vista in passerella, ma anche su jeans e pantaloni sartoriali. Sporty mood, ma texture eleganti, leggere e fluide nel top in seta firmato Sa Su Phi. La tonalità giallo vivido dona una dose vitaminica ed è perfetto sia di giorno - sopra shorts di jeans classici abbinati a friulane - oppure di sera, con gonne lunghe a ruota. Immancabile la canotta nera passepartout di FForme, da indossare in un batter d’occhio anche quando non si sa cosa mettere. Se amate i mix casual, minigonna di jeans e sneakers colorate cadono a pennello.

Da sinistra: Isabel Marant; Sa Su Phi; FForme - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Second skin, la canotta attillata Segue le linee del corpo e rievoca sensazioni di comfort e funzionalità. È la canottiera attillata che diventa quasi una seconda pelle. Ideale da indossare sotto le camicie, ma anche da sola per mettere in risalto la figura. Palette desertica e terrosa per il modello con scollo all’americana di Acne Studios: ideale per un everyday look dallo stile casual e molto cool. Sembra drappeggiata sul corpo la canottiera dorata di Balmain: sexy e femminile si indossa su pantaloni balloon e sandali infradito flat. Lavorazione a maglia larga e giochi di trasparenze per la canotta color panna di Gabriela Hearst, perfetta sopra gonne in suede ocra lunghe fino ai piedi e sandali bianchi con fascette.

Da sinistra: Acne Studios; Balmain; Gabriela Hearst - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La canotta cropped Della pancia di fuori Britney Spears ne aveva fatto un marchio di fabbrica. Se anche voi volete sfoggiare look freschi e sbarazzini è tempo di optare per una canottiera tagliata a crop top. Il vostro animo si divide tra vibe pantofolaie e smania di stile? Con il look pigiama style Dolce&Gabbana fate jackpot! Una mini canotta attillata bianca con bottoncini frontali flirta alla perfezione con pantaloni larghi a righe. Il risultato? Una palette cromatica che va dall’azzurro cielo al giallo dei girasoli (ricamati), portando il relax di casa anche in spiaggia o in città. Da Hermès la tonalità delle selle più pregiate tinteggia l’everyday look, in una canottiera corta e aderente con giromanica ampio, ideale su pantaloni dal taglio classico e stivaletti in tinta. Volumi scultorei per Balenciaga, che non rinuncia a linee cropped e sportive dall’ampio respiro, pronte ad andare in scena insieme a cappellini con visiera bombati e pencil skirt al polpaccio ricoperte di piume.

Da sinistra: Dolce&Gabbana; Hermès; Balenciaga - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Stile boudoir in canottiera Nell’armadio di una fashionista che si rispetti non può mancare un abito sottoveste. Ma anche una canottiera che ne riprenda le sembianze è un pezzo da 90 da conservare nel proprio guardaroba. Benvenuto al top sottoveste in raso con dettagli in pizzo by Stella McCartney. La nuance crema lo rende ideale da indossare su jeans oversize dall’azzurro brillante. Mood bicolor e bottoncini che definiscono i profili laterali, invece, per la canotta sottoveste Chanel dallo scollo a V, che si muove dal beige al bianco in blocchi geometrici. A dare un tocco di movimento al capo, i ricami gioiello a tema faunistico che donano luce all’ensemble. Da Ulla Johnson va in scena lo stile hippie con la canotta bianca, traforata e con balze che cade perfettamente su jeans attillati a zampa di elefante. Per vivere appieno le atmosfere anni ’70.

Da sinistra: Stella McCartney; Chanel; Ulla Johnson - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Bijou con spalline, la canottiera gioiello Capi che brillano come gioielli preziosi. Tra questi anche le canottiere non rinunciano ai mille riflessi dati da cristalli e perline. Da Emporio Armani l’acquamarina si muove in una creazione dallo scollo ampio e arrotondato ricoperta di paillettes. Le spalline larghe smorzano l’allure posh del capo, perfetto nella sua morbidezza adagiandosi su pantaloni balloon neri in raso. Vince il bianco in casa Conner Ives, dove una distesa di paillettes illumina la canottiera dalle spalline sottili. Il tocco in più? Una rosa che sboccia da un lato, donando un tocco romantico al capo dall’aura anni ’80. Super grintoso sopra shorts color sabbia con dettagli traforati e sandali dorati con lacci alla caviglia. Giochi “vedo-non-vedo” a lisca di pesce da Elie Saab in tonalità verde oliva, che creano un layering di texture originale con la midi skirt a sigaretta in pelle nera. Sandali con tacco alto slanciano ancora di più la figura.