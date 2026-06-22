Come abbinare i pantaloni d'estate: styling e idee shopping per look da giorno e da sera

Mirja Klein indossa pantaloni bianchi in cotone a gamba larga di Remain Birger - Credits: Getty Images
Leggeri, fluidi, trasparenti o stampati: i pantaloni estivi si aprono a infinite possibili declinazioni in fatto di styling, da giorno e da sera. A reinterpretarli in chiave sofisticata e moderna sono ovviamente le passerelle della moda Primavera/Estate 2026, suggerendo abbinamenti che spaziano dall'eleganza da ufficio ai look da vacanza, fino alle mise più raffinate per la sera. Il segreto? Non è tanto il modello quanto lo styling: colori, texture e proporzioni trasformano anche i pantaloni più semplici ed essenziali in una dichiarazione di carattere e personalità.
Pantaloni bianchi: il passepartout dell'estate si abbina a colori decisi
Con il caldo, i pantaloni bianchi tornano protagonisti, rigorosamente ampi, morbidi e dalle linee fluide. Dalle passerelle, anche l’invito è chiaro: considerarli una tela neutra su cui costruire abbinamenti cromatici d'impatto. Christopher Esber li propone in versione maxi, con silhouette quasi a zampa, abbinati a una giacca sportiva verde e dal taglio cropped, creando un raffinato gioco di volumi. Da Anteprima arriva invece un invito a osare con il giallo, scegliendo top o camicie luminose che esaltano la freschezza del bianco. Più essenziale la proposta di Fendi, che completa pantaloni candidi con una camicia blu navy caratterizzata da elementi cut-out.
Christopher Esber SS26; Fendi SS26; Anteprima SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
I pantaloni scuri a palazzo rilanciano il guardaroba da ufficio
Estate in città? Il look da ufficio è ugualmente salvo. I pantaloni scuri trovano spazio grazie a tessuti leggeri e linee rilassate. La silhouette preferita è quella a palazzo, perfetta per affrontare il caldo senza dover (per forza) rinunciare al desiderio di eleganza. Dolce&Gabbana li immagina in versione gessata, indossati con una classica camicia celeste per un look business ma al tempo stesso versatile e un po’ sfacciato.
Boss sceglie invece una palette più sofisticata, accostando pantaloni fluidi a una blusa color glicine infilata in vita e completando l’ensamble con una maxi tote bag da portare sulla spalla. Infine, Bottega Veneta punta su texture glossy coordinate tra pantaloni e blusa: un'idea che può essere reinterpretata nella quotidianità sostituendo il top coordinato con una semplice canottiera o un top corto, per alleggerire un po’ il risultato finale.
Bottega Veneta SS26; Dolce&Gabbana SS26; Boss SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Pantaloni stampati: il look da aperitivo si costruisce con swimwear e lingerie
Anche le fantasie sono protagoniste del guardaroba estivo, e si abbinano a capi tipicamente beachwear. Etro propone pantaloni stampati a vita alta, lunghi fino alla caviglia, indossati con bustier e clogs, in perfetto equilibrio tra spirito bohémien e glamour. Ungaro gioca invece con il mix di stampe paisley, coordinando pantaloni e caftano e lasciando in vista il top del bikini come parte integrante dello styling.
Da Versace, infine, i pantaloni a righe multicolor vengono valorizzati da un reggiseno gioiello, confermando come lingerie e swimwear possano uscire dalla spiaggia per diventare protagonisti anche dell'aperitivo vista mare.
Versace SS26; Etro SS26; Ungaro SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Pantaloni trasparenti: eleganza eterea per la sera
L’effetto vedo-non-vedo conquista anche i pantaloni, che diventano impalpabili, fluttuanti e preziosi. Sportmax sceglie un sofisticato total look color giallo burro, nel quale la leggerezza dei tessuti amplifica la luminosità della nuance. Vivetta interpreta la tendenza attraverso pantaloni harem plissettati che lasciano intravedere la lingerie, mentre Emporio Armani firma una delle versioni più eleganti della stagione: pantaloni trasparenti color acquamarina impreziositi da paillettes, indossati sotto un essenziale gilet nero. Il risultato? Très chic.
Emporio Armani SS26; Vivetta SS26; Sportmax SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Pantaloni in maglia: il fascino boho conquista anche l'estate
Le lavorazioni crochet macramè e knitwear continuano a definire l'estetica bohémien della Primavera/Estate 2026. Ermanno Scervino sceglie tonalità sabbia e costruisce un total look coordinato con cardigan in maglia sopra pantaloni morbidi. Marco Rambaldi gioca invece con le sovrapposizioni, facendo spuntare pantaloni in macramè bianco sotto shorts grigi dall'allure sportiva.
Più eterea e femminile la proposta di Alberta Ferretti, che abbina pantaloni color panna a una cappa leggera, dando vita a un ensemble minimalista ma deciso, ideale non solo per le serate estive ma anche per cerimonie ed eventi all'aperto.
Marco Rambaldi SS26; Ermanno Scervino SS26; Alberta Ferretti SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Guida shopping ai pantaloni di tendenza dell’estate
Se le passerelle della Primavera/Estate 2026 offrono l'ispirazione, sono decisamente i modelli chiave da comprare ora a consentirci di tradurre le tendenze nel guardaroba di tutti i giorni. Per chi desidera abbracciare il fascino delle fantasie, i pantaloni stampati di Etro rappresentano l’investimento destinato a durare molto più di una stagione sola: fluidi, ricchi di motivi coloratissimi e facili da interpretare sia con una camicia in lino sia con un semplice top bikini.
Le amanti dell'estetica boho chic possono invece orientarsi sui pantaloni in macramè bianco di Alanui, perfetti per giocare con le sovrapposizioni, da indossare sopra il costume oppure con shorts o body a contrasto. Per affrontare l'estate in città con eleganza, i pantaloni neri di Dorothee Schumacher sono l'alternativa versatile ai classici modelli sartoriali: la linea ampia e il taglio impeccabile li rendono ideali con una camicia o una T-shirt in cotone leggero.
Quanto alle occasioni serali o le vacanze vista mare, i pantaloni acquamarina in macramè di Alexandra Miro interpretano perfettamente la tendenza delle trasparenze: preziosi e intrisi di una sofisticata nonchalance. Per chi desidera aggiungere un tocco più audace al guardaroba estivo, i pantaloni in denim leggero a righe multicolor di Versace reinterpretano il classico jeans con un'attitudine decisamente vacanziera, perfetti da indossare con un top a triangolo o un reggiseno gioiello, proprio come visto in passerella.
Per chi, invece, non rinuncia a un look da sera d'effetto, ben venga puntare sui pantaloni trasparenti impreziositi da paillettes bianche di Norma Kamali: luminosi ma impalpabili, sono i più affascinanti della stagione.
Alexandra Miro SS26; Versace SS26; Norma Kamali SS26 - Credits: Courtesy Press Office