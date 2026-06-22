Come abbinare i pantaloni d'estate: styling e idee shopping per look da giorno e da sera

Leggeri, fluidi, trasparenti o stampati: i pantaloni estivi si aprono a infinite possibili declinazioni in fatto di styling, da giorno e da sera. A reinterpretarli in chiave sofisticata e moderna sono ovviamente le passerelle della moda Primavera/Estate 2026, suggerendo abbinamenti che spaziano dall'eleganza da ufficio ai look da vacanza, fino alle mise più raffinate per la sera. Il segreto? Non è tanto il modello quanto lo styling: colori, texture e proporzioni trasformano anche i pantaloni più semplici ed essenziali in una dichiarazione di carattere e personalità.

Pantaloni bianchi: il passepartout dell'estate si abbina a colori decisi

Con il caldo, i pantaloni bianchi tornano protagonisti, rigorosamente ampi, morbidi e dalle linee fluide. Dalle passerelle, anche l’invito è chiaro: considerarli una tela neutra su cui costruire abbinamenti cromatici d'impatto. Christopher Esber li propone in versione maxi, con silhouette quasi a zampa, abbinati a una giacca sportiva verde e dal taglio cropped, creando un raffinato gioco di volumi. Da Anteprima arriva invece un invito a osare con il giallo, scegliendo top o camicie luminose che esaltano la freschezza del bianco. Più essenziale la proposta di Fendi, che completa pantaloni candidi con una camicia blu navy caratterizzata da elementi cut-out.