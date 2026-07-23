L'estate si veste di luce: come indossare oro e argento (per dare risalto all’abbronzatura)

E luce fu. Le collezioni moda Estate 2026 celebrano il fascino delle tonalità metallizzate trasformando oro e argento in autentici protagonisti del guardaroba femminile, reinterpretando il loro spirito glamour attraverso tessuti cangianti, lavorazioni specchiate, texture e dettagli che sublimano la pelle abbronzata in modo semplice e naturale. Dalle silhouette essenziali ai volumi più scenografici, i bagliori metallici conquistano così i look da giorno e da sera, dimostrando una versatilità davvero sorprendente.
Come sempre, il prospetto da cui prendere ispirazione subito arriva dalle sfilate, dove l'oro si accende di sfumature calde e avvolgenti mentre l'argento regala un tocco fresco, etereo e a tratti futuristico. Il risultato è un racconto (di stile) che accompagna la scelta dello styling in ogni momento dell'estate: dalla colazione vista mare agli aperitivi al tramonto, fino alle occasioni più glamour sotto le stelle. Il fil rouge è invece sempre lo stesso: valorizzare l'incarnato baciato dal sole.
Roberto Cavalli SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Come indossare il colore oro: tessuti materici e vestiti sorprendenti
Dalle passerelle delle sfilate, il messaggio è chiaro: il colore oro protagonista di questa stagione ci invita a esplorare una dimensione tattile. Corto o lungo che sia, anche il più classico vestito oro diventa un invito a giocare con le texture: plissettate, drappeggiate, arricciate. Vedere per credere quanto propone la maison Roberto Cavalli, dove l'oro assume un fascino sensuale grazie a finiture crinkle dall'effetto spiegazzato e martellato. Lo slip dress, impreziosito da orli in pizzo nero, scivola sul corpo con naturalezza e diventa un raffinato abito da sera. Ai piedi, sandali flat per riequilibrare la ricchezza materica dell’abito.
The Attico sceglie invece la strada del movimento, affidando alle frange il compito di dare tridimensionalità all'oro. L'immaginario della flapper girl degli Anni Venti viene riscritto in chiave contemporanea: più audace, più glamour, perfettamente allineato all'estetica delle it-girl di oggi. Philipp Plein, infine, immagina una disco girl 2.0. Il minidress oro, costruito attraverso arricciature e drappeggi, viene indossato con sandali con tacco stiletto in un sofisticato gioco tono su tono. Il risultato è un look total gold d'impatto.
Da sinistra: Roberto Cavalli; Philipp Plein; The Attico SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Gioielli oro: il formato è maxi
Il mantra che scandisce il ritmo degli accessori oro Estate 2026 è uno soltanto: go big or go home. Le linee essenziali lasciano spazio a volumi importanti, il gioiello smette di essere un dettaglio (e basta) per assumere il ruolo di protagonista assoluto. Collane, bracciali e orecchini acquistano presenza scenica, valorizzando anche la pelle dorata con riflessi caldi. Missoni interpreta questa tendenza attraverso una collana chunky a catena color oro, massiccia ma raffinata, da indossare sopra abiti con profonde scollature a V.
Sportmax, invece, punta sull'impatto visivo degli orecchini: grandi, scultorei, perfino asimmetrici, vengono abbinati a capi candidi - che si tratti di un blazer, di un top essenziale o di un abito bianco - creando un contrasto luminoso che interpreta il quiet luxury con un linguaggio semplice e contemporaneo. Di nuovo, con doppio diritto di nomina, è proprio da Roberto Cavalli che il concetto di bracciale evolve ulteriormente. Non basta più impreziosire il polso: il gioiello si allunga lungo il braccio trasformandosi nel celebre bracciale alla schiava, reinterpretato sotto forma di serpente dorato. Un accessorio che richiama l'estetica delle antiche divinità e guida lo sguardo oltre il gomito.
Da sinistra: Missoni; Sportmax; Roberto Cavalli SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
La tendenza argento, che riscrive lo stile Space Age
Quando si parla di tendenza argento, è praticamente impossibile non menzionare (o addirittura dimenticare) l'iconico abito a dischi di Rabanne, simbolo dello stile Space Age degli Anni Sessanta (divenuto tra l’altro immortale nell'immaginario del celebre film Barbarella del 1968). Per l'Estate 2026 la Maison ne raccoglie l'eredità sostituendo il rigore metallico con un tripudio di nappine argentate: creano movimento, volume e riflessi continui. A differenza dell'oro, che questa stagione costruisce il proprio fascino nella materia del tessuto, l'argento sceglie di esprimersi attraverso ciò che viene applicato sulla superficie. Sono proprio le decorazioni a definire quindi il carattere del capo: nappine, paillettes, ricami e inserti metallici.
Niccolò Pasqualetti interpreta questa visione con una gonna midi interamente ricoperta di paillettes argento, proposta sopra un costume intero bianco indossato come fosse un body. Più discreta la proposta di Giambattista Valli: le paillettes argentate diventano il punto focale di un tubino beige.
Da sinistra: Rabanne; Giambattista Valli; Niccolò Pasqualetti SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Accessori silver: l’accento finale che completa il look
Sono gli accessori a raccontare, in ultimo, il lato più versatile dell'argento. La clutch rigida di Zimmermann si conferma ad esempio un imprescindibile del guardaroba serale. Preziosa come uno scrigno e compatta nelle dimensioni, custodisce soltanto l'essenziale arricchendo lo styling di un semplice abito bianco.
Chloé rilegge invece la tendenza jelly shoes attraverso décolleté in morbido PVC trasparente, impreziosite da inserti in pelle effetto argento metallizzato. La trasparenza alleggerisce visivamente la calzatura, mentre le finiture silver lasciano risaltare il collo del piede. Maison Margiela firma infine quello che si candida a diventare il passepartout della stagione: il sandalo argento. Essenziale, senza tempo, incredibilmente versatile, da abbinare a un paio di jeans oppure a un abito da cerimonia.
Da sinistra: Chloé; Zimmermann; Maison Margiela SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight