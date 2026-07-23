L'estate si veste di luce: come indossare oro e argento (per dare risalto all’abbronzatura)

E luce fu. Le collezioni moda Estate 2026 celebrano il fascino delle tonalità metallizzate trasformando oro e argento in autentici protagonisti del guardaroba femminile, reinterpretando il loro spirito glamour attraverso tessuti cangianti, lavorazioni specchiate, texture e dettagli che sublimano la pelle abbronzata in modo semplice e naturale. Dalle silhouette essenziali ai volumi più scenografici, i bagliori metallici conquistano così i look da giorno e da sera, dimostrando una versatilità davvero sorprendente.

Come sempre, il prospetto da cui prendere ispirazione subito arriva dalle sfilate, dove l'oro si accende di sfumature calde e avvolgenti mentre l'argento regala un tocco fresco, etereo e a tratti futuristico. Il risultato è un racconto (di stile) che accompagna la scelta dello styling in ogni momento dell'estate: dalla colazione vista mare agli aperitivi al tramonto, fino alle occasioni più glamour sotto le stelle. Il fil rouge è invece sempre lo stesso: valorizzare l'incarnato baciato dal sole.