Come indossare la seta: guida ai look dell’Estate 2026, tra ispirazioni e idee shopping

Victoria Beckham SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Leggeri, fluidi, impalpabili: davanti alla bellezza dei vestiti in seta più chic, non c’è altra tendenza che regga la competizione. Protagonista delle collezioni moda Estate 2026, il tessuto più etereo si declina tra camicie, slip dress, pantaloni e top destinati a essere l’unico e solo fil rouge dei look della stagione calda. E la bella notizia è che ciascuno di questi must-have lo fa con un’anima tutta sua.
Dalla camicia leggermente trasparente portata con disinvoltura ai pantaloni ampi e stampati dal carattere playful, fino al satin dress lucido che scivola sulla silhouette come una seconda pelle: questa stagione, la seta si reinventa e trova il suo spazio in ogni momento della giornata. In questo prontuario di stile, ne esploriamo ogni sfaccettatura tra diktat di passerelle e proposte shopping: lucida e preziosa negli abiti lunghi da sera, romantica nelle sottovesti corte in stile lingerie, vivace nei motivi mediterranei dei top e sinuosa nei drappeggi che esaltano le forme.
La seta secondo le sfilate Primavera-Estate 2026
Sulle passerelle la seta racconta una visione dell’eleganza che tende verso il glamour senza mai cadere nel banale. Anzi, il risultato finale è sempre sofisticato. Da Giorgio Armani il total look in seta è emblema dello chic senza tempo: tessuti fluttuanti, volumi morbidi e una palette raffinata trasformano la seta in un elemento quasi etereo. Il completo composto da top e pantaloni in seta lucida è l’esempio perfetto di come questo tessuto possa donare eleganza da mattina a sera. Più giocoso e femminile lo slip dress corto di Victoria Beckham, dove la luminosità della seta incontra dettagli romantici come gli orli in pizzo.
Un abito che conserva la sensualità della lingerie, reinterpretandola con spirito leggermente girly. Per la sera, Chanel sceglie invece la dimensione più regale della seta con un lungo abito bianco dalla silhouette elegante e raffinata. Qui il tessuto diventa pura espressione di lusso e sensualità: scivola sul corpo, illumina l’incarnato e celebra al massimo la femminilità.
Giorgio Armani SS26; Victoria Beckham SS26; Chanel SS26
- Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
I top in seta: il nuovo must-have dell’estate
Tra i capi più desiderabili della stagione spiccano i top in seta, che ben venga indossare con pantaloni sartoriali, denim o gonne leggere: provare per credere, ogni top diventa nell’immediato il punto focale dello styling. Balenciaga interpreta la sensualità della seta con un top viola drappeggiato, dove il tessuto crea movimento e profondità attraverso pieghe morbide che avvolgono il corpo.
Dolce&Gabbana porta invece sulla seta tutta la magia del Mediterraneo: un top con spalline sottili e scollo dritto si veste di stampe ispirate alle maioliche, trasformando il motivo decorativo in un omaggio all’estate italiana. Più grafico e giocoso il top bandana di Tory Burch, con una geometria triangolare che scende verso l’addome e richiama l’estetica hippie degli anni’70.
Top viola di Balenciaga; top con stampe ispirate alle maioliche di Dolce&Gabbana; Top bandana di Tory Burch Credits: Courtesy Press Office
Slip dress: la sensualità della seta tra minimalismo e grand soirée
Si scrive “slip dress”, ma si legge “conditio sine qua non” del guardaroba femminile estivo. Il vestito più versatile per eccellenza si fa così strada all’insegna della seta più lucida ed elegante. Blazé Milano sceglie la strada del minimalismo assoluto con uno slip dress color senape: lungo, fluido, con sottili spalline che lasciano protagonista la silhouette. Miu Miu porta invece lo slip dress nella dimensione più sofisticata. L’abito nero diventa un vero alleato da grande soirée, grazie alla linea elegante e al dettaglio del logo frontale sullo scollo orizzontale. Più sperimentale la proposta di Stella McCartney, che gioca con una nuance citrica tendente al lime e con una costruzione asimmetrica.
Slip dress color senape di Blazé Milano; slip dress nero di Miu Miu; split dress con nuance citrica di Stella McCartney Credits: Courtesy Press Office
Camicia in seta: il lato sofisticato del see-through
Tra i grandi classici dell’estate, la camicia in seta continua a reinventarsi attraverso trasparenze, finiture lucide e colori raffinati. Gucci interpreta la camicia di seta in una chiave minimal chic con un modello sciancrato in una intensa nuance acquamarina. La silhouette definita e i bottoni frontali ne sottolineano la femminilità. McQueen esplora invece il lato più audace (e seducente) della seta con una camicia blu navy trasparente, perfetta per creare un sensuale effetto vedo-non-vedo. Valentino sceglie infine una dimensione più romantica con una camicia in seta rosa pallido, dalla tonalità cipriata, impreziosita da una cintura che definisce la silhouette e da inserti in pizzo tono su tono.
Camicia in nuance acquamarina di Gucci; camicia blu navy trasparente di McQueen; camicia rosa pallida di Valentino Credits: Courtesy Press Office
Eclettismo e fantasia con i pantaloni di seta
È qui, con i pantaloni, che la seta abbandona ogni formalità e si veste di colore per look vivaci e ricchi di personalità. Stampati, fluidi e spesso caratterizzati da volumi ampi, raccontano un nuovo modo di vivere l’eleganza: più libero, dinamico e giocoso. La Double J interpreta questa tendenza con pantaloni maxi a vita alta, caratterizzati da elastico in vita e stampe astratte dalle nuance citriche su base beige. Loewe punta invece sul dinamismo delle maxi righe, dove arancione, blu navy e bianco dialogano creando un effetto grafico che non passa inosservato. Chiude il viaggio Pucci, con il suo inconfondibile linguaggio estetico fatto di movimento e colore: pantaloni in seta dalle righe astratte che intrecciano nero, celeste e khaki.
Pantaloni maxi a vita alta di La Double J; pantaloni maxi a righe di Loewe; pantaloni maxi a righe nere, celeste e khaki di Pucci Credits: Courtesy Press Office