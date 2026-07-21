Come indossare la seta: guida ai look dell’Estate 2026, tra ispirazioni e idee shopping

Leggeri, fluidi, impalpabili: davanti alla bellezza dei vestiti in seta più chic, non c’è altra tendenza che regga la competizione. Protagonista delle collezioni moda Estate 2026, il tessuto più etereo si declina tra camicie, slip dress, pantaloni e top destinati a essere l’unico e solo fil rouge dei look della stagione calda. E la bella notizia è che ciascuno di questi must-have lo fa con un’anima tutta sua.

Dalla camicia leggermente trasparente portata con disinvoltura ai pantaloni ampi e stampati dal carattere playful, fino al satin dress lucido che scivola sulla silhouette come una seconda pelle: questa stagione, la seta si reinventa e trova il suo spazio in ogni momento della giornata. In questo prontuario di stile, ne esploriamo ogni sfaccettatura tra diktat di passerelle e proposte shopping: lucida e preziosa negli abiti lunghi da sera, romantica nelle sottovesti corte in stile lingerie, vivace nei motivi mediterranei dei top e sinuosa nei drappeggi che esaltano le forme.

La seta secondo le sfilate Primavera-Estate 2026

Sulle passerelle la seta racconta una visione dell’eleganza che tende verso il glamour senza mai cadere nel banale. Anzi, il risultato finale è sempre sofisticato. Da Giorgio Armani il total look in seta è emblema dello chic senza tempo: tessuti fluttuanti, volumi morbidi e una palette raffinata trasformano la seta in un elemento quasi etereo. Il completo composto da top e pantaloni in seta lucida è l’esempio perfetto di come questo tessuto possa donare eleganza da mattina a sera. Più giocoso e femminile lo slip dress corto di Victoria Beckham, dove la luminosità della seta incontra dettagli romantici come gli orli in pizzo.

Un abito che conserva la sensualità della lingerie, reinterpretandola con spirito leggermente girly. Per la sera, Chanel sceglie invece la dimensione più regale della seta con un lungo abito bianco dalla silhouette elegante e raffinata. Qui il tessuto diventa pura espressione di lusso e sensualità: scivola sul corpo, illumina l’incarnato e celebra al massimo la femminilità.