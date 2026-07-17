Sposa vintage: il fascino degli abiti retrò all’altare secondo star e passerelle

L’abito vintage è un concentrato di ricordi, storie e aneddoti. Se poi l’abito in questione è da sposa, la faccenda si fa più seria. Passato di mano dalla propria mamma o nonna, oppure realizzato da un sarto o da un grande couturier su ispirazione di modelli iconici, il wedding dress che affonda le sue radici nel passato strizza l'occhio alla tradizione e (a volte) anche alla sostenibilità; per questo è così glamour per le bride-to-be.

Gli abiti da sposa dal sapore retrò stanno vivendo una vera e propria seconda giovinezza sulla pelle di molte star, che negli ultimi anni hanno scelto modelli con una storia già scritta per raccontarne una nuova, spinte sia dalla ricerca di pezzi unici che, i certi casi, da una maggiore sensibilità verso la moda circolare. La dimostrazione che non stiamo parlando di semplici capi che hanno più di 20 anni, ma di icone di stile.

La sposa sulle passerelle della Haute Couture

La direzione per i matrimoni che verranno l’hanno appena data le maison durante la Haute Couture Autunno/Inverno 2026-2027, portando in passerella modelli bridal dal gusto retrò. Per la sua seconda prova da Dior, Jonathan Anderson propone per il consueto final bridal un abito da sposa dalla linea scivolata e con le spalle scoperte, animato da decorazioni nate da una ricerca artistica sulla materia, dettagli e forme che ricordano una moda d’altri tempi.

Alla seconda collezione Chanel Haute Couture di Matthieu Blazy, il richiamo al passato è ancora più evidente, con la sposa che chiude la sfilata con un abito con il velo calato davanti al viso, caratterizzato da una costruzione raffinata, ricami preziosi e una silhouette sovrapposta, tutti elementi che rimandano alle spose aristocratiche del Novecento e all'estetica raffinata che ha reso celebri figure come Grace Kelly. Il risultato è un bridal look dai richiami fiabeschi, perfettamente in linea con la storia magica popolata da dettagli e decorativismo raccontata da Blazy.

A chiudere la sfilata Haute Couture di Balenciaga firmata da Pierpaolo Piccioli, poi, è stata una sposa in bianco, con un abito monumentale scolpito nello spazio, più che sul corpo. Un modello che racconta l'eredità di Cristóbal Balenciaga attraverso una costruzione architettonica impeccabile, trasformando la figura della sposa in un esercizio di eleganza senza tempo.