Beauty-case da barca, gli essenziali di bellezza da portare a bordo

beauty 21 luglio 2026

SPF a volontà e crema idratante, ma anche tanti prodotti per coccolare la chioma: ecco gli irrinunciabili per chi ha in programma di trascorrere qualche giorno veleggiando nel Mediterraneo e oltre

Di Valentina Bottoni

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Velisti navigati oppure amanti delle crociere, chi ha intenzione di trascorrere qualche giorno baciato da sole e vento tra i flutti color smeraldo avrà bisogno di un beauty-case ad hoc, con tutti gli essenziali necessari a curare l'epidermide, così come i capelli. Anche in mezzo al mare, infatti, la beauty routine non può passare in secondo piano, anzi. Ciò non significa, ovviamente, eseguire il rituale di cura coreano in 12 step anche in cabina ma, semplicemente assicurarsi di proteggersi da sole e vento, idratare i capelli seccati da sole e salsedine, così come la pelle, che può essere messa alla prova dalla combinazione di questi elementi. Proteggere la pelle, prima e dopo l'esposizione solare La superficie riflettente dell'acqua rende i raggi UV ancora più potenti, per questo è fondamentale avere con sé un buon fotoprotettore. Che si trascorra in barca qualche ora, giusto il tempo della traversata verso la meta di vacanza, o qualche giorno, infatti, il primo gesto di bellezza consiste nello stendere un SPF50+, rinnovando l'applicazione almeno ogni due ore, senza dimenticare di proteggere anche le zone più esposte e spesso dimenticate come naso, labbra e orecchie. Sun Beauty Face Cream SPF50 di Lancaster, leggera e non untuosa, è una crema viso dotata di un fattore di protezione ad ampio spettro che si fonde istantaneamente con la pelle, lasciando una finitura invisibile e liscia come la seta. Per proteggere le aree sensibili, così come per rinnovare la protezione solare in modo mirato, Suncare Invisible Stick di Caudalie protegge con un solo gesto viso e corpo, incluse le zone sensibili come nei, cicatrici e tatuaggi, senza lasciare residui: arricchito con olio di vinaccioli d’uva, ha una formula nutriente ma non grassa. Dopo una giornata tra tuffi, vento sulla pelle e nuotate, non bisogna poi dimenticare di idratare l’epidermide, con un trattamento addolcente e lenitivo come Latte Corpo Idratante all'Aloe di Clarins, ideale anche in caso di scottature e irritazioni.

Lancaster, Sun Beauty SPF50; Caudalie, Suncare Invisible Stick; Clarins, latte Corpo Idratante all'Aloe - Courtesy Press Office

Un bagno d'idratazione per i capelli In barca la chioma diventa inevitabilmente un po' selvaggia: vento e salsedine, infatti, sono nemici giurati della piega perfetta. L'unica soluzione è dimenticare per qualche giorno il solito hair-style puntando invece ad esaltare la propria texture naturale. Se essere un po' spettinati proprio non va a genio, però, il suggerimento è quello di armarsi di elastici e mollette in modo da domare i ciuffi ribelli. Per coccolare le lunghezze, invece, andrebbe portato uno shampoo delicato, meglio se nel pratico formato solido, che consente anche di risparmiare spazio in valigia, così come in cabina. Shampoo Solido all'Avena di Klorane, per esempio, deterge, districa e dona morbidezza alla chioma di tutta la famiglia: il suo pratico formato, inoltre, equivale a 2 flaconi di shampoo da 200 ml. Per contrastare l'effetto della salsedine, poi, meglio scegliere un balsamo senza risciacquo come Milky Leave-in Conditioner di Sol de Janeiro, spray nutriente e leggero che idrata, districa e combatte l'effetto crespo riparando al tempo stesso le doppie punte. Per sciogliere i nodi senza traumi, inoltre, è d'aiuto avere a portata di mano una spazzola fatta apposta per trattare i capelli bagnati, come The Ultimate Detangler di Tangle Teezer, perfetta anche per le lunghezze fini e delicate dei bambini. Se il crespo non dà pace, e si ha in programma una serata speciale a terra, si può vaporizzare sulle lunghezze pulite una buona dose di Dream Coat Supernatural Spray di Color Wow, uno spray leggero che dona lucentezza ed elimina il frizz, rendendo la chioma lucente e setosa.

Da sinistra: Klorane, Shampoo Solido all'Avena; Sol de Janeiro, Milky Leave-in Conditioner; Tangle Teezer, The Ultimate Detangler; Color Wow Dream Coat Supernatural Spray - Courtesy Press Office

Make-up, giusto il minimo indispensabile I beauty addict probabilmente non vorranno salpare senza aver portato con sé una minuscola trousse per il trucco. Dato che, con ogni probabilità, si trascorrerà tutto il tempo tra nuotate e tintarella, non si avrà di certo bisogno di fondotinta, illuminante e tre sfumature di blush. Può essere, però, che si decida di trascorrere una piacevole serata a terra, magari per passeggiare tra le stradine di un pittoresco borgo di pescatori. In quel caso, per un glam veloce ed essenziale, bastano un mascara, meglio se waterproof, come Hypnose Waterproof di Lancôme, e un blush multiuso da sfumare su occhi, guance e labbra come Kosas, Impressionist Multi Stick. Per una base impeccabile, invece, è sufficiente la leggera abbronzatura ottenuta trascorrendo qualche giorno all'aria aperta.