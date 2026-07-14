Depilazione, come avere la pelle sempre liscia anche in vacanza 

Marylin Monroe - Credits: Getty Images
Sono passati i tempi in cui eliminare i peli superflui era considerato un imperativo assoluto: ora, al contrario, la sensibilità è cambiata e con essa anche le abitudini in fatto di epilazione. C'è chi non ritiene necessario ricorrere alla ceretta e chi, al contrario, non rinuncia alla pelle liscia prima di indossare il bikini. Chi appartiene a questo secondo gruppo, dunque, ora che è estate è probabile che sia alle prese con rasoi, creme e strisce per eliminare ogni traccia di ombre scure da gambe, inguine e ascelle.
Dato il caldo intenso e l'umidità, però, è bene tenere a mente qualche accorgimento per evitare eventuali irritazioni, che possono essere oltretutto amplificate dall'esposizione solare. Innanzitutto, prima di rimuovere i peli è bene eseguire un gommage delicato, in modo da levigare la cute, rimuovere le cellule morte ed evitare così che i fusti ricrescano sottopelle. Chi soffre di follicolite, o ha comunque un'epidermide molto delicata e reattiva, dovrebbe inoltre munirsi di apposite lozioni dall'effetto calmante, fondamentali per prevenire fastidiose reazioni.
La ceretta, come e quando farla
Ora che è luglio, è ormai tardi per ricorrere a laser e luce pulsata, trattamenti che, eseguiti dal medico estetico oppure in salone, permettono di ottenere risultati semi-definitivi, eliminando quasi completamente i peli superflui. Per vederne gli effetti occorrono almeno 6-10 sedute, motivo per cui, chi ha preso in considerazione l'idea di ricorrere a questo metodo, è meglio che rimandi l'inizio del trattamento in autunno. Perché la pelle si mantenga liscia dalle tre alle quattro settimane, la soluzione più efficace è quindi la ceretta che, appunto, strappa il pelo eliminando anche il bulbo, ritardandone così la ricrescita.
Può essere eseguita con la cera calda oppure a freddo, a seconda del grado di sensibilità della pelle; lo strappo, infatti, può essere traumatico e causare una temporanea irritazione. Per attenuare eventuali rossori, si può stendere un gel di aloe vera o una crema emolliente a base di calendula e olio di mandorla, in grado di lenire e idratare l'epidermide. La ceretta, inoltre, dovrebbe sempre essere eseguita nei due giorni che procedono l'esposizione, solare in modo da evitare irritazioni e macchie provocate dai raggi UV.
Crema depilatoria e rasoio, cosa scegliere
Ricorrere alla lametta è, probabilmente, uno dei metodi più comuni per eliminare la peluria in eccesso, in particolare quando ci si trova in vacanza e non c'è modo di concedersi una seduta dall'estetista. Ormai piccoli e compatti, disponibili in formato pocket, i rasoi permettono di effettuare i ritocchi necessari in modo pratico e veloce: per le pelli più delicate, però, potrebbe non essere il metodo più indicato.
Premesso che dovrebbero sempre essere passati sulla pelle dopo la stesura di un apposito gel, che eviti qualunque forma di frizione o abrasione, possono comunque provocare irritazioni indesiderate, specialmente se si è al mare e la cute risulta esposta a sole, salsedine e calore. Motivo per cui la crema depilatoria, da lasciare in posa e rimuovere con l'apposita spatola, può essere un'ottima alternativa. Dato che, però, racchiude agenti chimici che possono risultare irritanti, il consiglio è di eseguire in anticipo un patch test per verificare la tollerabilità del prodotto. Proprio come nel caso della ceretta, anche qui è sempre bene ultimare il trattamento con la stesura di una buona crema idratante.
Epilatore e trimmer elettrico per gli ultimi ritocchi
I tempi di ricrescita del pelo dopo che è stato strappato variano da persona a persona, ecco perché ci si può ritrovare ad aver bisogno di un ritocco a gambe, inguine e ascelle anche prima delle canoniche tre settimane. In questo caso, sia a casa che in vacanza, si può ricorrere al pratico epilatore elettrico che, proprio come la ceretta, elimina il pelo alla radice. Chi ha intenzione di utilizzarlo nella zona bikini, dove l'epidermide è più sottile e delicata, dovrà fare attenzione prima di tutto a tendere bene la cute, in modo da non pizzicarla e garantire un'epilazione efficace.
In caso di arrossamento, andranno applicate delle compresse ghiacciate e un'idratante lenitivo privo di profumo. Se, nel corso dell'anno, ci si è sottoposti alle sedute con il laser, è probabile che ora ci si ritrovi comunque con una leggerissima peluria da eliminare. In questo caso, andrebbe evitata la ceretta, che potrebbero indurre i peli, molto sottili, a crescere sottopelle, e persino il rasoio, puntando invece sull'apposito trimmer: proprio come il rasoio elettrico si passa sulla pelle asciutta ed elimina i peli con dolcezza, senza alcun trauma o irritazione.