Depilazione, come avere la pelle sempre liscia anche in vacanza 

Sono passati i tempi in cui eliminare i peli superflui era considerato un imperativo assoluto: ora, al contrario, la sensibilità è cambiata e con essa anche le abitudini in fatto di epilazione. C'è chi non ritiene necessario ricorrere alla ceretta e chi, al contrario, non rinuncia alla pelle liscia prima di indossare il bikini. Chi appartiene a questo secondo gruppo, dunque, ora che è estate è probabile che sia alle prese con rasoi, creme e strisce per eliminare ogni traccia di ombre scure da gambe, inguine e ascelle.

Dato il caldo intenso e l'umidità, però, è bene tenere a mente qualche accorgimento per evitare eventuali irritazioni, che possono essere oltretutto amplificate dall'esposizione solare. Innanzitutto, prima di rimuovere i peli è bene eseguire un gommage delicato, in modo da levigare la cute, rimuovere le cellule morte ed evitare così che i fusti ricrescano sottopelle. Chi soffre di follicolite, o ha comunque un'epidermide molto delicata e reattiva, dovrebbe inoltre munirsi di apposite lozioni dall'effetto calmante, fondamentali per prevenire fastidiose reazioni.

La ceretta, come e quando farla

Ora che è luglio, è ormai tardi per ricorrere a laser e luce pulsata, trattamenti che, eseguiti dal medico estetico oppure in salone, permettono di ottenere risultati semi-definitivi, eliminando quasi completamente i peli superflui. Per vederne gli effetti occorrono almeno 6-10 sedute, motivo per cui, chi ha preso in considerazione l'idea di ricorrere a questo metodo, è meglio che rimandi l'inizio del trattamento in autunno. Perché la pelle si mantenga liscia dalle tre alle quattro settimane, la soluzione più efficace è quindi la ceretta che, appunto, strappa il pelo eliminando anche il bulbo, ritardandone così la ricrescita.

Può essere eseguita con la cera calda oppure a freddo, a seconda del grado di sensibilità della pelle; lo strappo, infatti, può essere traumatico e causare una temporanea irritazione. Per attenuare eventuali rossori, si può stendere un gel di aloe vera o una crema emolliente a base di calendula e olio di mandorla, in grado di lenire e idratare l'epidermide. La ceretta, inoltre, dovrebbe sempre essere eseguita nei due giorni che procedono l'esposizione, solare in modo da evitare irritazioni e macchie provocate dai raggi UV.