5 rimedi last minute per alleviare la sensazione di pesantezza alle gambe

La aspettavano tutti con entusiasmo ma, ora che è finalmente arrivata, ha portato con sé qualche fastidioso inconveniente: l'estate è sinonimo di giornate all'aria aperta e tintarella, ma a volte anche di gambe gonfie e pesanti. Le alte temperature, infatti, rallentano la circolazione e fanno sì che sia più complesso liberarsi dei liquidi in eccesso. Il risultato è che, persino chi ne è immune tutto l'anno, a giugno può iniziare ad avvertire un certo affaticamento agli arti inferiori.
Si conoscono già le buone abitudini che tengono a bada il problema o, quantomeno, lo alleviano. Attività fisica (meglio se nuoto), idratazione abbondante insieme a gommage, bende e gel ispirati alla crioterapia permettono di trattare l'inconveniente, regalando una piacevole sensazione di leggerezza. Che succede, però, quando il caldo è così intenso che nulla sembra funzionare e persino camminare diventa faticoso? I rituali quotidiani che richiedono costanza per poter dare i loro frutti vengono affiancati da rimedi più intensivi, in grado di alleviare istantaneamente la sensazione di gonfiore.
Gambe pesanti, le cause
È del tutto normale avvertire una sensazione di rigidità dopo una camminata, uno sforzo fisico prolungato o addirittura al termine di un lungo volo. Se il disturbo, però, diventa ricorrente, significa che è dovuto a una circolazione sanguigna rallentata: il gonfiore è persistente, difficile da eliminare specialmente in estate, ed è causa di qualche piccolo inestetismo come cellulite e capillari rotti. Se mantenere buone abitudini tutto l'anno è fondamentale per tenere il disagio sotto controllo, quando il termometro si impenna servono soluzioni un po' più d'impatto.
Provare il percorso Kneipp
Non sono da sottovalutare i benefici del movimento fisico: stare seduti a lungo, magari con le gambe incrociate, è infatti deleterio per la circolazione. Quando, però, persino un gesto semplice come passeggiare risulta faticoso, è utile provare a farlo in acqua. Sono molte le piscine e i centri estetici a offrire circuiti ispirati al trattamento messo a punto da Sebastian Kneipp, ideatore dell'idroterapia, che prevedono una camminata in speciali vasche che alternano acqua calda e fredda. Questo procedimento, ripetuto più volte, riattiva la circolazione, aiuta la vascolarizzazione e previene la formazione delle vene varicose.
Immergersi in acqua fredda anche a casa
Per raffreddare le gambe e donare immediatamente sollievo e freschezza, si può riempire la vasca e immergersi per alcuni minuti dopo aver sciolto sali di magnesio e oli essenziali di menta e rosmarino; in alternativa, sotto la doccia, si può usare il getto d'acqua per massaggiare le gambe con movimenti circolari, iniziando dalle caviglie e spostandolo verso l'alto.
Massaggiare le gambe ogni sera
Per alleviare la sensazione di gonfiore ci si può sdraiare supini e mettere le gambe a 'L', appoggiando i piedi al muro. In questo modo si favorisce il fluire del sangue verso il cuore, migliorando la circolazione sanguigna. Si può rimanere in posizione una ventina di minuti e, al termine, per amplificare la sensazione di benessere, realizzare un automassaggio con l'aiuto di un gel effetto freddo, applicando una buona pressione, sempre dal basso verso l'alto.
Regalarsi un massaggio linfodrenante
Messo a punto dal fisioterapista danese Emil Vodder, si tratta di un metodo che impiega manualità precise, caratterizzate da pressioni leggere e ritmiche che aiutano a stimolare il flusso della linfa, liquido che permette di eliminare le tossine dall'organismo oltre a trasportare preziose sostanze nutritive. Grazie alla stimolazione meccanica, i liquidi in eccesso vengono convogliati verso i linfonodi da cui vengono poi filtrati e smaltiti. Ecco perché si tratta di un rituale particolarmente efficace in caso di gonfiore, edemi e cellulite.
Provare la criosauna
ll trattamento sfrutta le proprietà lenitive e antinfiammatorie del freddo e prevede la permanenza in una camera con temperature che vanno da -85 °C a -95 °C, per un intervallo di tempo tra i 3 e i 5 minuti. I benefici sono molteplici: oltre a favorire il recupero sportivo e a stimolare la produzione di endorfine, migliora il flusso circolatorio e linfatico favorendo lo smaltimento di tossine e dei prodotti di scarto, motivo per cui è particolarmente utile nel migliorare gli inestetismi della cellulite e la sensazione di pesantezza alle gambe.
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