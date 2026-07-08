5 rimedi last minute per alleviare la sensazione di pesantezza alle gambe

La aspettavano tutti con entusiasmo ma, ora che è finalmente arrivata, ha portato con sé qualche fastidioso inconveniente: l'estate è sinonimo di giornate all'aria aperta e tintarella, ma a volte anche di gambe gonfie e pesanti. Le alte temperature, infatti, rallentano la circolazione e fanno sì che sia più complesso liberarsi dei liquidi in eccesso. Il risultato è che, persino chi ne è immune tutto l'anno, a giugno può iniziare ad avvertire un certo affaticamento agli arti inferiori.

Si conoscono già le buone abitudini che tengono a bada il problema o, quantomeno, lo alleviano. Attività fisica (meglio se nuoto), idratazione abbondante insieme a gommage, bende e gel ispirati alla crioterapia permettono di trattare l'inconveniente, regalando una piacevole sensazione di leggerezza. Che succede, però, quando il caldo è così intenso che nulla sembra funzionare e persino camminare diventa faticoso? I rituali quotidiani che richiedono costanza per poter dare i loro frutti vengono affiancati da rimedi più intensivi, in grado di alleviare istantaneamente la sensazione di gonfiore.

Gambe pesanti, le cause

È del tutto normale avvertire una sensazione di rigidità dopo una camminata, uno sforzo fisico prolungato o addirittura al termine di un lungo volo. Se il disturbo, però, diventa ricorrente, significa che è dovuto a una circolazione sanguigna rallentata: il gonfiore è persistente, difficile da eliminare specialmente in estate, ed è causa di qualche piccolo inestetismo come cellulite e capillari rotti. Se mantenere buone abitudini tutto l'anno è fondamentale per tenere il disagio sotto controllo, quando il termometro si impenna servono soluzioni un po' più d'impatto.