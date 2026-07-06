Giornata del bacio, tutte le novità per labbra protagoniste

beauty 06 luglio 2026

Gloss, rossetti e tinte acquerello donano un tocco di colore, idratano e rimpolpano: merito di formule innovative, che racchiudono attivi rubati alla skincare

Di Valentina Bottoni

Credits: Getty Images

È il gesto più romantico, quello che ci permette di esprimere amore e vicinanza: ecco perché merita di essere festeggiato, in occasione del World Kiss Day, ricorrenza istituita per celebrare l'apostrofo rosa più lungo della storia, che, nel 2013, ha tenuto incollata una coppia tailandese per ben 58 ore. Non ci sono dubbi che, al termine di una simile performance, le labbra dei due avranno avuto bisogno di una buona dose di idratazione per recuperare morbidezza, considerato anche che la cute di quest'area è molto sottile e delicata. Sarà per questo che gli scaffali dei beauty store traboccano di balsami, gloss e rossetti formulati appositamente per prendersene cura, esaltandone forma e colore grazie a texture e pigmenti di ultima generazione. Passati i tempi in cui dovevamo coprire il viso con la mascherina, infatti, la lip care è letteralmente esplosa diventando sempre più sofisticata e performante. Le texture più dense e collose, per esempio, hanno lasciato spazio a oli e gel scorrevoli, mentre i prodotti matte sono leggeri come piume e idratanti al tempo stesso. Ogni giorno debuttano novità invitanti, che fanno venire voglia di collezionarle tutte. Indossare il rossetto, d'altro canto, è il modo più rapido per illuminare il viso e completare il look: qui sotto, 9 novità che mettono la bocca sotto i riflettori.

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Lucentezza e idratazione Il gloss è forse il prodotto che, negli ultimi anni, si è evoluto maggiormente: un tempo spesso e appiccicoso, ritenuto poco sofisticato proprio a causa della sua texture specchiata non proprio elegante, ora è, al contrario fondamentale per dare alle labbra un tocco lucente e idratato. La sua consistenza, dunque, si è evoluta diventando più scorrevole ed elegante. Rouge Coco Hydra Gloss di Chanel sublima le labbra in una sola applicazione: la luce si diffonde all’istante grazie a un effetto brillantezza effetto specchio a lunga tenuta, offrendo comfort immediato grazie alla formula arricchita con ceramidi di camelia e al Complesso Hydra Peptide, che leviga e idrata le labbra con un effetto rimpolpante e una protezione antiossidante. Lip Comfort Oil Cryo di Clarins, con olio di jojoba, rosa mosqueta e menta, è come una boccata d'aria fresca sulle labbra che risultano subito più morbide e idratate. KissKiss Bee Glow Plump di Guerlain è un trattamento luminoso infuso con miele e ciclopeptidi, che stimolano la produzione di collagene, che rimpolpa, idrata e ristruttura il delicato epitelio labiale.

Chanel, Rouge Coco Hydra Gloss; Guerlain, Kisskiss Bee Glow Plump; Clarins, Lip Comfort Oil Cryo - Credits: Courtesy Press Office

Colore sì, ma in leggerezza Esistono formule in grado di conciliare l'impossibile, sottili e idratanti al tempo stesso, pigmentate eppure impalpabili. Sono perfette ora che è estate e si preferiscono texture fresche come l'acqua che, però, riescono a infondere un colore deciso e long lasting (ma senza seccare). Atomic Shake Lip Laquer di Haus Labs, per esempio, ha una formula innovativa che abbina una colorazione intensa a un finish al tempo stesso lucido, waterproof e no-transfer. Anche Benetint Pocket Pal di Benefit è una tinta labbra, pensata però per essere applicata in due step: prima si stende l’iconica Benetint e poi si passa il gloss trasparente, confortevole e nutriente. Chi, all'effetto specchio, preferisce un risultato più naturale, può invece ricorrere a The Melting Lip Balm di Tatcha, balsamo che si trasforma in olio nutriente a base di peptidi rimpolpanti, che infonde un tocco di colore naturale e traslucido.

Haus Labs, Atomic Shake Lip Laquer; Benefit, Benetint Pocket Pal; Tatcha, The Melting Lip Balm - Credits: Courtesy Press Office

Volume XL Ne ridisegniamo i contorni, la idratiamo e lucidiamo in modo da renderla più grande: avere una bocca più carnosa è stato senza dubbio il tormentone beauty degli ultimi anni. A chi non desidera ricorrere alle punturine pur di avere volume extra, la cosmesi offre valide alternative, a partire dagli appositi prodotti che promettono di aumentare (temporaneamente) le dimensioni delle labbra, grazie a estratti di zenzero e persino peperoncino dall'effetto lievemente irritante e vasodilatatore. Lip Pulse Glassy Lip Plumper di Kosas, per esempio, regala una sensazione caldo-freddo dall'immediato effetto rimpolpante e veste la bocca con un finish lucido senza appiccicare o seccare. Click On Me Spicy Lip Plumper di Naj Oleari, enfatizza il volume delle labbra grazie al mix di peperoncino ed estratto di zenzero, inoltre le tinge di una delicata sfumatura rosata e le idrata grazie al complesso di aminoacidi che stimola la produzione di collagene. Shock Plump Bling Bling di PUPA Milano, arricchito da scintillanti perle multi-riflesso, racchiude peperoncino, che crea un’immediata sensazione di pizzicore e fresco mentolo: una combo esplosiva per labbra istantaneamente e visibilmente volumizzate.