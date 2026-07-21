L'estate nel piatto: le ricette d'autore da copiare a casa

C'è un momento dell'estate in cui cucinare smette di essere un dovere e diventa un piacere. Succede quando il frigorifero si riempie di pomodori maturi, erbe aromatiche appena raccolte, frutta succosa e pesce freschissimo. La tavola si alleggerisce, i tempi si dilatano e le ricette si preparano con calma, magari al mattino, per essere gustate al ritorno dalla spiaggia o durante una cena all'aperto. È questa la filosofia che accomuna gli chef: pochi ingredienti, tanta stagionalità e tecniche semplici che valorizzano il prodotto senza appesantirlo.

Dal primo al dessert, passando per antipasti e insalate, ecco una raccolta di ricette firmate da grandi chef per portare nel piatto tutto il sapore dell'estate.

Pomodoro e fragole, l'estate secondo Il Luogo di Aimo e Nadia

Per Alessandro Negrini e Fabio Pisani, chef de Il Luogo di Aimo e Nadia, l'estate ha il sapore del pomodoro e delle fragole, in un equilibrio sorprendente tra dolcezza, acidità e freschezza. I pomodori vengono lavorati per esaltarne ogni sfumatura, poi lasciati sgocciolare in frigorifero per concentrarne gusto e consistenza e conditi con olio extravergine d'oliva. Le fragole, invece, si insaporiscono in una marinatura aromatica a base di aceto di mele, zucchero, origano, peperoncino e pepe di Sichuan.

Il piatto si completa con erbe fresche e un filo d'olio, da servire rigorosamente ben freddo. «D'estate bisogna cucinare al fresco per mangiare al sole. Sono preparazioni che puoi mettere in frigorifero e gustare qualche ora dopo, quando rientri dalla spiaggia: basta unire gli ingredienti all'ultimo momento e accompagnarli con una fetta di pane. È la tradizione del Sud: si cucina al buio per mangiare al sole». Un piatto essenziale e raffinato, capace di trasformare due grandi protagonisti della stagione in un incontro inaspettato.