Il vino dell’estate non è quello che pensate: ecco come scegliere davvero il calice perfetto

L’estate cambia anche il vino. Cambiano i piatti, gli orari, il modo di stare a tavola e ciò che si cerca nel calice: meno peso, più freschezza, profumi nitidi, un sorso capace di accompagnare senza stancare. Eppure, quando si parla di vini estivi e di cantine, si finisce spesso per ripetere gli stessi automatismi: bollicine, bottiglie ghiacciate, bianchi facili. La realtà è molto più interessante.

«Per l’estate un vino piacevole da bere è dal corpo medio o leggero, profumato, fruttato e floreale, con buona acidità e sapidità, dal grado alcolico medio-basso e capace di restituire in bocca quei toni fruttati percepiti al naso», spiega il sommelier Ezio Calanna. «Le bollicine mettono tutti d’accordo ma anche le versioni ferme possono dare grande soddisfazione nei mesi caldi della bella stagione.» Non esiste, quindi, il vino estivo solo perché servito freddo. Esiste un vino che dialoga meglio con la stagione: agile, profumato, sapido, luminoso. Un vino che invita al secondo sorso senza perdere complessità.

Bollicine, ma con personalità

Le bollicine restano il grande rito dell’aperitivo, ma per Calanna la scelta può essere molto più interessante del solito calice automatico. «Per un aperitivo estivo elegante ma non banale sceglierei vini come il Salina Bianco IGP, ottenuto da uve Inzolia e Catarratto, lo Zibibbo secco da Moscato d’Alessandria e il Franciacorta Satèn, più per la bollicina setosa e diversa dal solito che per il vitigno.» Il Franciacorta Satèn è una delle interpretazioni più raffinate del Metodo Classico italiano: nasce soprattutto da Chardonnay, talvolta con Pinot Bianco, e ha una pressione inferiore rispetto ad altre tipologie.

Il risultato è una bollicina più cremosa, morbida, quasi vellutata. Funziona con crudità di pesce, formaggi freschi, robiole delicate, risotti mantecati ai frutti di mare, tempura di verdure, sformati di zucca o asparagi. Tra le alternative, Calanna cita anche l’Alta Langa DOCG, bollicina piemontese da Pinot Nero e Chardonnay, con struttura, acidità tagliente e note di crosta di pane. E il Cava Brut Nature, Metodo Classico spagnolo spesso sottovalutato, interessante per rapporto qualità-prezzo: secco, vibrante, agrumato, senza zuccheri aggiunti nel dosaggio finale.

I bianchi fermi: il Mediterraneo nel calice

Il grande capitolo dell’estate, però, è quello dei bianchi fermi. Il Salina Bianco IGP, da Inzolia e Catarratto, restituisce «piacevoli note fruttate, di frutta matura o esotica, e macchia mediterranea». Al palato è fresco, sapido, intenso. Sta bene con crudi di pesce, frutti di mare, spaghetti alla bottarga con scorza di limone e mollica tostata. La Malvasia delle Lipari DOC, nella versione secca, è uno dei passaggi più affascinanti. «La variante secca rappresenta la reinterpretazione moderna e contemporanea di un vitigno storicamente celebre per la sua versione dolce e passita», racconta Calanna. Arrivata in Sicilia con i primi coloni greci, tra il 588 e il 577 a.C., la Malvasia è stata a lungo associata alla vinificazione dolce.

Oggi, invece, nella versione secca mostra un carattere diverso: aromatico, ampio, intenso, con frutta a polpa gialla, albicocca, pesca, agrumi, lavanda, timo, rosmarino, acidità viva e marcata componente salina. «La provenienza da una piccola isola rende le uve fortemente influenzate dalle costanti brezze marine, elementi che concentrano la sapidità negli acini.» È questo a darle quella tensione marina che la rende perfetta con frutti di mare, crostacei, sushi e calamari ripieni alla siciliana, con capperi, olive, pomodorino e pinoli. Anche la Malvasia di Sardegna merita attenzione: il lungo invecchiamento e l’iperossidazione controllata danno un vino dorato, caldo, sapido, persistente, con profumi di frutta secca e spezie.