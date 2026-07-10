Profumo d’estate: 9 fragranze che sanno di Mediterraneo

Il profumo resinoso che si avverte attraversando la pineta nel pomeriggio per arrivare alla spiaggia, il sentore degli agrumeti e dei gelsomini scaldati dal sole, così come quello della lavanda e dei fichi maturi: sono solo alcune delle note che compongono il linguaggio olfattivo dell'estate nel Mediterraneo. Odori che tutti conoscono e associano alla spensieratezza delle vacanze, trascorse tra tuffi nell'acqua color smeraldo, passeggiate sulla spiaggia e granite dissetanti.
Questa sensazione di leggerezza, tipica del periodo tra giugno e settembre, viene evocata da tante fragranze che si propongono di 'imbottigliare' l'aroma di Amalfi, Santorini e Saint Tropez, trasformandolo in elisir in grado di portare chiunque istantaneamente in vacanza, anche solo con l'immaginazione. Abilità particolarmente apprezzata soprattutto da chi vede ancora le ferie come un lontano miraggio. Che si sia in cerca di una nuova eau de parfum fresca e aromatica da indossare in questo clima rovente, o che si desideri più semplicemente sognare un rilassante week-end sulla Costiera Amalfitana, ecco 9 fragranze da provare ispirate all'estate nel Mediterraneo.
Sale, agrumi ed erbe aromatiche
Che ci si trovi in Costa Azzurra così come nelle Cicladi o in Puglia, gli aromi associati alle località affacciate sull’orizzonte azzurro sono gli stessi, proprio perché la natura, qui, ha tratti distintivi comuni. Ecco perché le fragranze ispirate al Mediterraneo racchiudono spesso note di arancia e limone, che vengono coltivati sulla costa, di mirto, lavanda, lentisco ed elicriso che compongono la macchia che cresce in prossimità delle spiagge, così come sentori ozonati che ricreano proprio la sensazione della brezza marina.
Essenzamare di Acqua dell’Elba, per esempio, si ispira alla forza dell’acqua e alla libertà del mare aperto: si apre con note fresche di bergamotto, limone e cristalli di sale e compone un ritratto del vento che soffia sulle coste selvagge e porta con sé la vivacità degli agrumi maturi; il cuore fiorito di gelsomino, giglio di mare e mughetto racconta il silenzio di una baia isolata, dove i pensieri si fanno leggeri e danzano con i fiori che crescono tra le dune.
Taormina Orange di Tom Ford richiama la quiete dell’affascinante borgo siciliano, con i suoi aranceti affacciati sulla distesa cristallina: le note agrumate, inizialmente brillanti, si evolvono in una scia più calda e morbida, che svela la vivacità dell’arancia rossa e la delicatezza del fiore d’arancio, mentre un fondo legnoso e muschiato dona struttura e persistenza sulla pelle. Riviera Drive di Atelier des Ors si ispira alla strada panoramica che corre lungo la Costa Azzurra, immortalata nel film Caccia al ladro: si apre con fresche note di limone, maggiorana e rosmarino che catturano l’essenza di una giornata estiva, mentre assenzio, patchouli e foglia di cedro donano profondità.
Acqua dell'Elba, Essenzamare; Tom Ford, Taormina Orange; Atelier des Ors, Riviera Drive - Credits: Courtesy Press Office
Il fico, il frutto estivo per eccellenza
Tipico delle nostre coste, matura tra giugno e settembre, a seconda delle varietà, e, insieme con il resto della pianta, ispira molte fragranze che ne esaltano la dolcezza zuccherina così come il lato più verde e legnoso. Ilio di Diptyque, per esempio, si ispira a una soleggiata pausa sul Mediterraneo, a osservare il mare azzurro che si estende a perdita d’occhio: mescola note di fico d'India e albero di fico a bergamotto, gelsomino e iris dando vita a una composizione solare e ottimista, che mette subito di buonumore.
Fico di Amalfi di Acqua di Parma, nell'edizione limitata illustrata da Laura Gonzalez, abbina note di bergamotto di Calabria, limone italiano, pompelmo e legno di cedro: nel cuore, il nettare di fico si fonde con gli accordi di pepe rosa e petalo di gelsomino, avvolti nel fondo dagli accenti armoniosi di legno di fico, legno di cedro e benzoino. Un Jardin en Méditerranée di Hermès evoca una passeggiata in un giardino lussureggiante a Tunisi, tra alberi e fiori: un’oasi in cui si mescolano la soave dolcezza del fico con le note di lentisco verde e quelle delicate di un oleandro rosa.
Acqua di Parma, Fico di Amalfi; Diptyque, Ilio ; Hermès, Un Jardin en Méditerranée - Credits: Courtesy Press Office
Eau de parfum che sanno di tramonto sul mare
Oltre all'aroma delle piante, dei frutti e del mare, le fragranze ispirate al Mediterraneo desiderano trasformare in flagranza la sensazione del sole sulla pelle e lo fanno abbinando note dolci e cremose, come quelle di vaniglia e frangipani, al sentore più fresco di agrumi che, uniti per esempio al muschio, restituiscono proprio la suggestione della pelle abbronzata. Solari e ottimiste, hanno un immediato effetto feel good che rievoca proprio il momento in cui, al termine di una giornata in spiaggia, ci si concede un aperitivo osservando il sole che si tuffa in acqua.
Cap Camarat di Memo Paris trasforma in flagranza le coste assolate della Provenza: è una composizione luminosa, che mescola l'aroma di rosa pepe, mela acquatica e ylang ylang a gelsomino, vaniglia e sandalo creando un melange sensoriale ottimista e irresistibile. Neverending Summer di Maison Margiela Replica evoca le lunghe giornate estive sulla costiera amalfitana grazie all'abbinamento tra note di arancia amara, pepe, aperol che si mescolano a un fondo avvolgente di vaniglia, cardamomo, patchouli e cashmeran. Light Blue Eau de Parfum di Dolce&Gabbana evoca il profumo della pelle baciata dal sole grazie grazie all'abbinamento di limone, frangipani e legni ambrati.
Memo Paris, Cap Camarat; Masion Margiela Replica, Nevernding Summer; Dolce & Gabbana, Light Blue Eau de Parfum - Credits: Credits: Courtesy Press Office