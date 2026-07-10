Profumo d’estate: 9 fragranze che sanno di Mediterraneo

Questa sensazione di leggerezza, tipica del periodo tra giugno e settembre, viene evocata da tante fragranze che si propongono di 'imbottigliare' l'aroma di Amalfi, Santorini e Saint Tropez , trasformandolo in elisir in grado di portare chiunque istantaneamente in vacanza, anche solo con l'immaginazione. Abilità particolarmente apprezzata soprattutto da chi vede ancora le ferie come un lontano miraggio. Che si sia in cerca di una nuova eau de parfum fresca e aromatica da indossare in questo clima rovente, o che si desideri più semplicemente sognare un rilassante week-end sulla Costiera Amalfitana, ecco 9 fragranze da provare ispirate all'estate nel Mediterraneo.

Il profumo resinoso che si avverte attraversando la pineta nel pomeriggio per arrivare alla spiaggia, il sentore degli agrumeti e dei gelsomini scaldati dal sole, così come quello della lavanda e dei fichi maturi: sono solo alcune delle note che compongono il linguaggio olfattivo dell' estate nel Mediterraneo . Odori che tutti conoscono e associano alla spensieratezza delle vacanze, trascorse tra tuffi nell'acqua color smeraldo, passeggiate sulla spiaggia e granite dissetanti.

Sale, agrumi ed erbe aromatiche

Che ci si trovi in Costa Azzurra così come nelle Cicladi o in Puglia, gli aromi associati alle località affacciate sull’orizzonte azzurro sono gli stessi, proprio perché la natura, qui, ha tratti distintivi comuni. Ecco perché le fragranze ispirate al Mediterraneo racchiudono spesso note di arancia e limone, che vengono coltivati sulla costa, di mirto, lavanda, lentisco ed elicriso che compongono la macchia che cresce in prossimità delle spiagge, così come sentori ozonati che ricreano proprio la sensazione della brezza marina.

Essenzamare di Acqua dell’Elba, per esempio, si ispira alla forza dell’acqua e alla libertà del mare aperto: si apre con note fresche di bergamotto, limone e cristalli di sale e compone un ritratto del vento che soffia sulle coste selvagge e porta con sé la vivacità degli agrumi maturi; il cuore fiorito di gelsomino, giglio di mare e mughetto racconta il silenzio di una baia isolata, dove i pensieri si fanno leggeri e danzano con i fiori che crescono tra le dune.

Taormina Orange di Tom Ford richiama la quiete dell’affascinante borgo siciliano, con i suoi aranceti affacciati sulla distesa cristallina: le note agrumate, inizialmente brillanti, si evolvono in una scia più calda e morbida, che svela la vivacità dell’arancia rossa e la delicatezza del fiore d’arancio, mentre un fondo legnoso e muschiato dona struttura e persistenza sulla pelle. Riviera Drive di Atelier des Ors si ispira alla strada panoramica che corre lungo la Costa Azzurra, immortalata nel film Caccia al ladro: si apre con fresche note di limone, maggiorana e rosmarino che catturano l’essenza di una giornata estiva, mentre assenzio, patchouli e foglia di cedro donano profondità.