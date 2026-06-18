Gli iced coffee più particolari da provare in Italia (e nel mondo)

Il caffè dell’estate non fuma più e non serve solo per svegliarci al mattino con la colazione o dopo pranzo.. È freddo. Anzi, ghiacciato. Scorre, trasparente, dentro bicchieri che sembrano pensati per la luce. Non si ordina, si sceglie come un gesto estetico. Dal cold brew al nitro, fino all’espresso tonic, il caffè si raffredda e in questa nuova grammatica del gusto, l’espresso non sparisce, si trasforma. Stratificato, spesso servito in bicchieri che sembrano pensati per un bar d’autore più che per un bancone. Una bevanda che si guarda prima ancora di essere bevuta (e che ormai diventa anche fragranza). La cultura dello specialty coffee, nata tra Nord Europa, Stati Uniti e Australia, ha spinto questa trasformazione fino a renderla inevitabile: l'iced coffee non è più una variante. È un linguaggio.

Cold brew: il tempo diventa colore

Nessun vapore. Nessuna urgenza. Solo infusione lenta, acqua fredda, ore che scorrono senza rumore. Il cold brew è attesa. Il risultato è una materia liquida più morbida, quasi vellutata, dove l’amaro si smussa e la dolcezza emerge senza forzature. A New York si muove tra bicchieri minimal e coffee shop in vetro e acciaio. A Copenaghen è diventato parte del paesaggio estivo, filtrato e preciso come tutto ciò che appartiene al design nordico. In Australia scorre nelle giornate lunghe come una costante silenziosa. In Italia si inserisce invece in una scena specialty ormai stabile, tra Milano, Roma e Firenze, dove il caffè viene trattato come una materia stagionale: Faro, Ditta Artigianale. Nomi che non definiscono un drink, ma un approccio.