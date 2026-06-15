I migliori hotel di lusso dove vedere il tramonto in Italia nell’estate 2026

La Posta Vecchia Hotel - Credits: Courtesy Press Office
Nell’estate in cui il viaggio si misura sempre meno in chilometri e sempre più in immagini capaci di restare, il tramonto è tornato a essere una destinazione. Lo dimostra anche il cosiddetto “tramonto di Ulisse”, spettacolo naturale diventato virale grazie alle riprese da drone realizzate da Capo Vaticano, in Calabria: il momento in cui il sole, scendendo all’orizzonte, sembra scomparire dentro il cratere dello Stromboli.
Un allineamento raro, visibile soprattutto dalla costa tirrenica calabrese e in particolare dalla Costa degli Dei, che trasforma il profilo del vulcano in una scena sospesa tra paesaggio, mito e meraviglia. Il nome rimanda alla geografia immaginaria dell’Odissea e al passaggio del Libro X in cui Omero racconta l’approdo di Ulisse all’isola di Eolo, il signore dei venti. Dopo la fuga dalla terra dei Ciclopi, l’eroe e i suoi compagni arrivano a Eolia, dove vengono accolti per un mese. Al momento della partenza, Eolo consegna a Ulisse un otre in cui sono racchiusi i venti contrari, lasciando libero solo quello favorevole al ritorno verso Itaca.
Ma quando la patria è ormai vicina, i compagni, credendo che nell’otre siano nascosti tesori, lo aprono di nascosto: i venti si liberano, la tempesta li travolge e la nave viene respinta lontano da casa. È uno degli episodi più potenti del poema: il ritorno sfiorato e subito perduto, l’orizzonte come promessa e inganno, il mare come luogo del desiderio e della deviazione. “Ecco, ed all’isola Eolia giungemmo. Qui aveva soggiorno Èolo, figlio d’Ippòta, diletto ai Signori d’Olimpo.” In questi due versi dell’Odissea nasce la suggestione mitica a cui oggi il “tramonto di Ulisse” sembra tornare a parlare: le Eolie come arcipelago del vento e dell’attesa, il mare come teatro del viaggio, il vulcano come punto estremo dello sguardo. La viralità delle immagini da drone non fa che aggiornare un immaginario antichissimo con un linguaggio contemporaneo: non più il racconto orale del navigatore, ma una ripresa dall’alto; non più la rotta verso Itaca, ma il desiderio moderno di trovarsi nel punto esatto in cui la luce compie il suo spettacolo. È da qui che si può partire per raccontare una nuova geografia del lusso italiano.
Perché nell’estate 2026 la golden hour non è più soltanto lo sfondo perfetto per una fotografia o per un aperitivo vista mare. È diventata un rito, un modo di abitare il viaggio, una parentesi sospesa tra paesaggio, silenzio, design, benessere e desiderio di meraviglia. In Italia, dove la luce sembra avere una vocazione narrativa tutta sua, alcuni hotel hanno costruito intorno al tramonto una vera identità. Non si sceglie più soltanto una camera, una spa, una spiaggia, un ristorante o una terrazza. Si sceglie anche un orizzonte. Un punto esatto da cui guardare il giorno finire.
Dalle Eolie alla Costa Smeralda, da Capri a Ischia, dal Lago di Como alla Tuscia, passando per palazzi storici, resort affacciati sul mare, dimore aristocratiche, rifugi termali e indirizzi immersi nella natura, il tramonto diventa esperienza completa: una piscina che si accende d’oro, una cena sospesa sull’acqua, una barca che taglia l’orizzonte, un giardino che cambia colore, una suite rivolta a occidente, una terrazza che sembra appartenere soltanto alla luce. Abbiamo selezionato dieci hotel di lusso in Italia dove vedere i tramonti più belli dell’estate 2026.
Therasia Resort Sea & Spa, Vulcano. Il tramonto eoliano sulla pietra lavica
All’estremità della penisola di Vulcanello, sull’isola di Vulcano, il Therasia Resort Sea & Spa occupa uno dei punti più magnetici dell’arcipelago eoliano. Da qui il paesaggio non si limita a circondare l’hotel, ma ne determina il carattere: la pietra lavica sotto la luce, Lipari davanti, Alicudi e Filicudi più lontane, il mare aperto come orizzonte continuo. Al tramonto, la scena si fa essenziale e potentissima. Il sole scende dietro le isole, i Faraglioni di Lipari restano in primo piano e il mare assume quei riflessi metallici che appartengono solo alle terre vulcaniche.
È un indirizzo in cui l’idea di lusso nasce soprattutto dalla posizione: terrazze panoramiche, percorsi benessere, affacci sul mare e una ristorazione che dialoga con l’identità minerale dell’isola. I Tenerumi, il ristorante vegetale guidato dallo chef Davide Guidara e premiato con due stelle Michelin, aggiunge al soggiorno una dimensione gastronomica radicale e contemporanea. La sera può cominciare proprio qui, quando la luce si abbassa e il paesaggio eoliano diventa parte della tavola. Vulcano, in quel momento, non è soltanto una destinazione ma materia viva, fatta di roccia, vento, mare e luce.
Ristorante I Tenerumi - Credits: Courtesy Press Office
The Lake Como Edition, Cadenabbia. Il tramonto lento sul lago
A Cadenabbia, davanti a Bellagio, The Lake Como Edition interpreta il Lago di Como con un linguaggio più contemporaneo rispetto alla tradizione grand hotelière che ha reso celebre questo tratto di Lombardia. Il paesaggio resta quello iconico: acqua, ville storiche, montagne, barche che rientrano lentamente verso sera. Ma la grammatica è più internazionale, essenziale, misurata: spazi affacciati sul lago, pontile privato, floating pool, spa e ristorazione firmata da Mauro Colagreco.
Il tramonto sul lago non ha l’intensità drammatica del mare aperto ma lavora per sfumature. La luce scende sulle montagne, attraversa Bellagio, si riflette sull’acqua e trasforma ogni superficie in uno specchio mobile. È una golden hour di lentezza, più che di spettacolo: le barche che tornano, il profilo delle ville che si scurisce, il lago che accompagna il passaggio dal giorno alla sera. In un luogo così, il lusso non sta solo nella vista, ma nella possibilità di restare a filo d’acqua mentre il paesaggio cambia tono.
The Lake Como Edition - Credits: Courtesy Press Office
Hotel La Palma, Capri. Il tramonto caprese tra isola e mare
Capri ha sempre avuto una relazione speciale con la luce. La luce bianca delle case, quella abbagliante della Piazzetta, quella blu del mare e quella dorata che arriva sulle rocce quando il sole comincia a scendere. Hotel La Palma, storico indirizzo dell’isola rinato in chiave contemporanea, si inserisce in questa geografia luminosa con una doppia anima: il cuore sociale di Capri, a pochi passi dalla Piazzetta, e il respiro più balneare di Marina Piccola, dove il beach club privato sposta il ritmo verso il mare.
Camere e suite, ristoranti, bar, spa, pool deck e beach club compongono un’idea di ospitalità che guarda alla dolce vita senza trasformarla in nostalgia. Il tramonto, qui, è un gesto quasi cinematografico: le barche che rientrano, le rocce che si scaldano, il mare che diventa più scuro, l’isola che per qualche ora smette di essere icona e torna paesaggio. Capri resta Capri, ma la sera la rende più intima, meno fotografata, più vicina al suo mistero.
Hotel La Palma - Credits: Courtesy Press Office
My Arbor, Bressanone. Il tramonto verticale tra gli alberi
Sopra Bressanone, sulle pendici della Plose, My Arbor porta il racconto della golden hour lontano dal mare e dentro un immaginario alpino, adulto, silenzioso. L’hotel è sospeso tra gli alberi, costruito come un rifugio contemporaneo in dialogo con la foresta. Qui il tramonto non è orizzontale ma verticale: la luce filtra tra i rami, scende sui boschi, accende le cime e lascia che la valle cambi colore poco alla volta. La sua identità ruota intorno a un’idea di benessere immersivo: spa, piscina indoor-outdoor, trattamenti, sentieri, natura, cucina altoatesina e quella forma di quiete che in montagna arriva soprattutto a fine giornata. Non c’è il colpo d’occhio mediterraneo, non c’è la teatralità delle isole. C’è invece un’altra idea di estate, più fresca e contemplativa, in cui il tramonto diventa una forma di disconnessione. La luce non esplode, si posa.
My Arbor - Credits: Courtesy Press Office
Hotel Pitrizza, Costa Smeralda. Il tramonto discreto della Sardegna
In Costa Smeralda, Hotel Pitrizza appartiene alla stagione più raffinata dell’ospitalità sarda: quella in cui il lusso non cercava ancora la scena, ma il paesaggio. Progettato negli anni Sessanta da Luigi Vietti, è costruito per quasi scomparire tra pietra, ginepri, rocce, tetti bassi e linee che seguono la costa. Più che imporsi sul luogo, lo asseconda. La sera ne rivela la natura più profonda.
La luce scende sulle rocce granitiche, attraversa l’acqua calma, accende la macchia mediterranea e rende evidente quell’idea di eleganza appartata che ha definito la Costa Smeralda prima del clamore mondano. Suite, ville, piscina, accesso al mare, ristorazione e servizi su misura restano dentro una cornice volutamente riservata. Il tramonto del Pitrizza non è una scena collettiva, ma un momento privato: Sardegna, silenzio, granito e mare.
Hotel Pitrizza - Credits: Courtesy Press Office
Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, Ischia. Il tramonto termale sul Golfo di Napoli
A Ischia, il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa porta il tramonto dentro una dimensione più fisica e mediterranea. Sulla punta nord-occidentale dell’isola, intorno a un’antica torre di avvistamento, l’hotel guarda il mare da un promontorio verde, tra baia privata, piscina, terrazze, ristoranti e spa termale. È un indirizzo che racconta bene la differenza di Ischia rispetto alle altre isole del Golfo: meno patinata di Capri, più vegetale, vulcanica, sensuale, legata all’acqua e alla cura.
La golden hour arriva lentamente: prima sulla pietra, poi sull’acqua, poi sulle facciate, poi sui tavoli all’aperto. Dopo il mare o dopo un trattamento, il tramonto diventa parte di un rituale più ampio, in cui il benessere non è soltanto servizio ma atmosfera. Il Golfo di Napoli cambia colore, l’isola trattiene il calore del giorno e la sera entra nel paesaggio con una dolcezza quasi termale.
Mezzatorre Hotel & Thermal Spa - Credits: Courtesy Press Office
Capofaro Resort, Salina. Il tramonto tra faro, vigne e Malvasia
A Salina, Capofaro Resort racconta il tramonto con una grazia più sottile. Qui il paesaggio è fatto di vigne di Malvasia, mare aperto, architetture bianche e un faro che sembra appartenere a un tempo più lento. La golden hour non ha la forza minerale di Vulcano né l’energia scenografica di Capri: lavora per sottrazione, per vento, per silenzio, per luce che si posa sui filari. È uno degli indirizzi in cui l’ospitalità eoliana si lega in modo più naturale alla terra. Camere immerse nel paesaggio, ristorazione, vino, mare e lentezza costruiscono un racconto che non ha bisogno di enfasi. Al tramonto, il bianco delle architetture cambia tono, il mare si accende, le sagome delle isole affiorano all’orizzonte e il faro ricomincia lentamente a fare il suo mestiere. È una delle immagini più delicate del Mediterraneo: il giorno che finisce tra una vigna e il mare.
Capofaro Resort - Credits: Courtesy Press Office
Verdura Resort, Sciacca. Il tramonto orizzontale della Sicilia occidentale
Sulla costa sud-occidentale della Sicilia, tra Sciacca e la Valle dei Templi, il Verdura Resort, un Rocco Forte Hotel, porta il tramonto dentro una dimensione ampia, mediterranea, quasi agricola. Il paesaggio non si concentra in un solo punto panoramico: si apre tra mare, uliveti, agrumeti, campi da golf, terrazze, spiaggia e architetture immerse nella tenuta. È una luce distesa, calda, profondamente siciliana.
La forza del resort sta proprio nella scala del paesaggio. Spa, golf, ristorazione, sport, mare e spazi aperti compongono un’esperienza che accompagna la giornata fino alla sera senza cesure nette. Il tramonto attraversa tutto: la pietra, la vegetazione, i percorsi, i tavoli all’aperto, il Mediterraneo che diventa più scuro. È il momento in cui il grande resort cambia temperatura e l’estate siciliana trova la sua forma più lenta: il passaggio dal sole pieno alla cena, dalla spiaggia all’aperitivo, dal giorno alla convivialità.
Verdura Resort - Credits: Courtesy Press Office
La Posta Vecchia Hotel, Palo Laziale. Il tramonto storico sul Tirreno
A pochi chilometri da Roma e non lontano dalla Tuscia, La Posta Vecchia Hotel offre un tramonto diverso: non insulare, non balneare in senso stretto, ma storico. Affacciata sul Tirreno, immersa nei giardini di Palo Laziale e legata alla memoria di Jean Paul Getty, questa dimora seicentesca conserva il fascino raro delle case abitate prima ancora che degli hotel. La luce, qui, incontra la storia domestica del luogo.
La golden hour arriva sulle terrazze, attraversa il giardino, sfiora la facciata e scivola verso il mare. Intorno, il territorio aggiunge profondità al paesaggio: la costa laziale, la vicinanza con Roma, la Tuscia, le memorie etrusche di Cerveteri e Tarquinia. Non è il tramonto più spettacolare della selezione, ma uno dei più narrativi. Una villa, un giardino, il Tirreno, il silenzio della sera e quella forma di villeggiatura colta che appartiene alle grandi dimore italiane.
La Posta Vecchia Hotel - Credits: Courtesy Press Office
Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection, Siracusa. Il tramonto urbano sul Porto Piccolo
A Siracusa, all’ingresso di Ortigia, l’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection porta il tramonto dentro una dimensione urbana, mediterranea e colta. L’hotel nasce nello storico Palazzo delle Poste, edificio degli anni Venti affacciato sul Porto Piccolo, oggi trasformato in indirizzo di ospitalità contemporanea. Non è il tramonto remoto di un resort isolato, ma quello di una città d’acqua e pietra chiara. La luce scende sul porto, accende le facciate, si riflette sulle barche e accompagna Siracusa verso la sera.
Camere, ristorazione, spa e spazi affacciati sull’acqua fanno dell’hotel un punto di osservazione privilegiato sulla città, ma il vero protagonista resta il dialogo tra architettura e paesaggio urbano. Ortigia è vicina, il mare è davanti, il porto diventa soglia tra viaggio e vita quotidiana. È un tramonto vissuto, non solo contemplato: la Sicilia come città, pietra, acqua, memoria e movimento.
Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection - Credits: Courtesy Press Office
Dieci modi diversi di guardare la sera
Questi dieci indirizzi raccontano una trasformazione precisa: il tramonto non è più soltanto un momento della giornata, ma una parte sempre più centrale dell’esperienza di viaggio. Non si sceglie solo una destinazione, ma il modo in cui quella destinazione arriva alla sera. Alle Eolie il tramonto è minerale, vulcanico, attraversato dal vento e dal mare. In Costa Smeralda diventa discrezione e paesaggio.
A Capri conserva qualcosa della dolce vita, a Ischia si lega all’acqua termale e alla natura dell’isola, a Salina passa attraverso vigne, faro e Malvasia. Nella Sicilia occidentale si allarga davanti al Mediterraneo, sul Lago di Como si fa acqua, montagne e lentezza, mentre nel Lazio incontra villa, giardino e memoria. A Siracusa diventa porto, pietra chiara e città mentre sulle Dolomiti cambia registro e diventa bosco, aria fresca e silenzio. Il lusso, alla fine, è anche questo: non solo dove dormire, ma da dove guardare il mondo mentre cambia colore.
Leggi anche:
I beach club di lusso in Italia dell’estate 2026
Otto abbonamenti insoliti (e stranamente utili)