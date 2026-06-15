I migliori hotel di lusso dove vedere il tramonto in Italia nell’estate 2026

Nell’estate in cui il viaggio si misura sempre meno in chilometri e sempre più in immagini capaci di restare, il tramonto è tornato a essere una destinazione. Lo dimostra anche il cosiddetto “tramonto di Ulisse”, spettacolo naturale diventato virale grazie alle riprese da drone realizzate da Capo Vaticano, in Calabria: il momento in cui il sole, scendendo all’orizzonte, sembra scomparire dentro il cratere dello Stromboli.

Un allineamento raro, visibile soprattutto dalla costa tirrenica calabrese e in particolare dalla Costa degli Dei, che trasforma il profilo del vulcano in una scena sospesa tra paesaggio, mito e meraviglia. Il nome rimanda alla geografia immaginaria dell’Odissea e al passaggio del Libro X in cui Omero racconta l’approdo di Ulisse all’isola di Eolo, il signore dei venti. Dopo la fuga dalla terra dei Ciclopi, l’eroe e i suoi compagni arrivano a Eolia, dove vengono accolti per un mese. Al momento della partenza, Eolo consegna a Ulisse un otre in cui sono racchiusi i venti contrari, lasciando libero solo quello favorevole al ritorno verso Itaca.

Ma quando la patria è ormai vicina, i compagni, credendo che nell’otre siano nascosti tesori, lo aprono di nascosto: i venti si liberano, la tempesta li travolge e la nave viene respinta lontano da casa. È uno degli episodi più potenti del poema: il ritorno sfiorato e subito perduto, l’orizzonte come promessa e inganno, il mare come luogo del desiderio e della deviazione. “Ecco, ed all’isola Eolia giungemmo. Qui aveva soggiorno Èolo, figlio d’Ippòta, diletto ai Signori d’Olimpo.” In questi due versi dell’Odissea nasce la suggestione mitica a cui oggi il “tramonto di Ulisse” sembra tornare a parlare: le Eolie come arcipelago del vento e dell’attesa, il mare come teatro del viaggio, il vulcano come punto estremo dello sguardo. La viralità delle immagini da drone non fa che aggiornare un immaginario antichissimo con un linguaggio contemporaneo: non più il racconto orale del navigatore, ma una ripresa dall’alto; non più la rotta verso Itaca, ma il desiderio moderno di trovarsi nel punto esatto in cui la luce compie il suo spettacolo. È da qui che si può partire per raccontare una nuova geografia del lusso italiano.

Perché nell’estate 2026 la golden hour non è più soltanto lo sfondo perfetto per una fotografia o per un aperitivo vista mare. È diventata un rito, un modo di abitare il viaggio, una parentesi sospesa tra paesaggio, silenzio, design, benessere e desiderio di meraviglia. In Italia, dove la luce sembra avere una vocazione narrativa tutta sua, alcuni hotel hanno costruito intorno al tramonto una vera identità. Non si sceglie più soltanto una camera, una spa, una spiaggia, un ristorante o una terrazza. Si sceglie anche un orizzonte. Un punto esatto da cui guardare il giorno finire.

Dalle Eolie alla Costa Smeralda, da Capri a Ischia, dal Lago di Como alla Tuscia, passando per palazzi storici, resort affacciati sul mare, dimore aristocratiche, rifugi termali e indirizzi immersi nella natura, il tramonto diventa esperienza completa: una piscina che si accende d’oro, una cena sospesa sull’acqua, una barca che taglia l’orizzonte, un giardino che cambia colore, una suite rivolta a occidente, una terrazza che sembra appartenere soltanto alla luce. Abbiamo selezionato dieci hotel di lusso in Italia dove vedere i tramonti più belli dell’estate 2026.

Therasia Resort Sea & Spa, Vulcano. Il tramonto eoliano sulla pietra lavica

All’estremità della penisola di Vulcanello, sull’isola di Vulcano, il Therasia Resort Sea & Spa occupa uno dei punti più magnetici dell’arcipelago eoliano. Da qui il paesaggio non si limita a circondare l’hotel, ma ne determina il carattere: la pietra lavica sotto la luce, Lipari davanti, Alicudi e Filicudi più lontane, il mare aperto come orizzonte continuo. Al tramonto, la scena si fa essenziale e potentissima. Il sole scende dietro le isole, i Faraglioni di Lipari restano in primo piano e il mare assume quei riflessi metallici che appartengono solo alle terre vulcaniche.

È un indirizzo in cui l’idea di lusso nasce soprattutto dalla posizione: terrazze panoramiche, percorsi benessere, affacci sul mare e una ristorazione che dialoga con l’identità minerale dell’isola. I Tenerumi, il ristorante vegetale guidato dallo chef Davide Guidara e premiato con due stelle Michelin, aggiunge al soggiorno una dimensione gastronomica radicale e contemporanea. La sera può cominciare proprio qui, quando la luce si abbassa e il paesaggio eoliano diventa parte della tavola. Vulcano, in quel momento, non è soltanto una destinazione ma materia viva, fatta di roccia, vento, mare e luce.