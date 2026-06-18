Arriva l’estate: ecco l'arredo giusto per ogni piscina

Minipiscina Iconia di Bio.design è un modello fuori terra con idromassaggio e rivestimento in quarzo - Courtesy Bio.design
Giugno picchia, l'asfalto si liquefa e la mente capitola: scatta la sconsiderata voglia di Caraibi, atollo, palme pigre, mare cristallino. Niente volo, niente atollo: i Caraibi sono a tre metri dalla cucina. Avere la piscina a casa è il sogno di una vita e per i più, resta tale: un sogno. Ma è anche un regno che non smette mai di chiedere manutenzione: niente reception, niente cambio turno, sei tu il presidio. E qui casca l'asino (o il lettino). Se in hotel puoi chiudere un occhio sulla sedia di plastica sbiadita, nel giardino di casa no.
Lì l'arredo lo devi vivere e - soprattutto - sfoggiare. Diventa l'estensione del soggiorno, ma con l'aggravante del cloro, dei tuffi a bomba dei bambini e degli amici che invadono il barbecue lasciando scie di crema solare protezione 50 su ogni tessuto. La sfida? Creare un ecosistema millimetrico: il comfort di una zona living e la resistenza di un'armatura medievale, da vero presidio del proprio regno. Con quel tocco che dice: "Sì, sono a casa mia, ma potrebbe benissimo essere un boutique hotel a St. Barth".
Attico con vista (e ammollo): la piscina in città
C'è un lusso che scavalca il prato all'inglese e si arrampica fin lassù, dove lo skyline urbano fa da paravento. La piscina sul tetto è l'epopea definitiva del sognatore metropolitano. Lassù il caos arriva ovattato, filtrato dal riflesso azzurro. Come arredarla senza scivolare nel kitsch? Bandite le sdraio da stabilimento balneare, la risposta è il lettino Calipso di Flexform (Antonio Citterio): linee così rigorose da far sembrare il rito del cocktail al tramonto una performance d'arte contemporanea.
Lettino Calipso di Flexform - Courtesy Flexform
Per chi preferisce il gioco grafico, il lettino Collier di EMU (LCM Marin Design Studio) trasforma la ruota da dettaglio funzionale a fulcro estetico. La vera rivoluzione è l'abbattimento delle frontiere tra dentro e fuori, un addio liberatorio al vecchio arredo da giardino "punitivo".
Lettino Collier di EMU - Courtesy EMU
Lo dimostra il divano Idro di Fast (Francesco Meda e David Lopez Quincoces). E se il terrazzo non è un attico a Manhattan? Nessun dramma, il miraggio caraibico si salva rimpicciolendo le proporzioni. La mini-piscina Privè R07 di Albatros è l'uovo di Colombo: un'oasi circolare rivestita in caldo effetto legno che smorza la freddezza delle piastrelle. Un salotto liquido dove immergersi al crepuscolo e confinare la giornata lavorativa nel dimenticatoio.
A sinistra: Divano Idro di Fast - Courtesy Mattia Toselli; a destra: Minipiscina Privè R07 di Albatros - Courtesy Albatros
Masseria con vista (e cicale): la piscina in campagna
Cambio di scenario: dal cemento ai campi. Qui la piscina dialoga con muretti a secco e ulivi. L'obiettivo? Evitare l'effetto rustico senza violentare il paesaggio con freddi minimalismi plastici. Il segreto è un country chic caldo e disincantato. Per chi ama la tradizione, ecco la sedia pieghevole Igea di Unopiù (Matteo Thun e Benedetto Fasciana): schienale corto, cuscino a righe e quell'aria rétro da vecchia dimora di villeggiatura, con la praticità di chi sa che a fine stagione tutto si ripiega in un attimo.
Sedia pieghevole Igea di Unopiù - Courtesy unopiù
Poco più in là, per la massima comodità sotto il portico, si staglia il divano Chelsea di Molteni & C. (Studio Dordoni), che porta la morbidezza del salotto buono all'aria aperta con eleganza sartoriale. Se l'idea è invece l'isolamento totale a un passo dall'acqua, la risposta è la poltrona nido Faber Betta di Skyline Design: una micro-architettura pensata per l'ozio protetto.
A sinistra: Divano Chelsea di Molteni & C - Courtesy Molteni & C; a destra: Poltrona Faber di Skyline Design - Courtesy Skyline Design
Villa a picco (e onde in sottofondo): la piscina sul mare
E poi c'è il gradino più alto della scala: la piscina sul mare. Un controsenso splendido - perché scegliere il cloro quando hai l'infinito salato a due passi? - che rappresenta il climax dello snobismo contemplativo: godersi le onde dall'alto, rigorosamente senza l'impiccio della sabbia tra le dita. Qui la vasca è una terrazza liquida a sfioro dove l'azzurro artificiale flirta con il blu cobalto dell'orizzonte. L'arredo ha un compito ingrato: non deve competere con il panorama, ma deve sopravvivere alla triade assassina di salsedine, maestrale e sole implacabile. Per ancorarsi a terra con stile c'è la poltrona Criss Cross di Valentini (Gian Paolo Venier): un volume pieno e così stabile da ignorare qualsiasi soffio di vento.
Poltrona Criss Cross di Valentini - Courtesy Valentini
Al contrario, la sedia Hashi 24 di Gervasoni (Federica Biasi) lavora per sottrazione, facendo passare l'aria tra le sue trame per evitare il catastrofico effetto vela. Il sole picchia? L'ombrellone Ginko di Ethimo (Zanellato/Bortotto) non fa solo ombra, ma proietta un ricamo geometrico che imita la natura. Il sipario, però, cala sul lettino doppio Alipa di Kave Home: una superficie formato XL per due corpi e la ferma intenzione di non muoversi fino a settembre. Il mare è sotto, ma il paradiso è quassù.
Da sinistra: Lettino doppio Alipa di Kave Home - Courtesy Kave home; Sedia Hashi 24 di Gervasoni - Courtesy Gervasoni; Ombrellone Ginko di Ethimo - Courtesy Ethimo