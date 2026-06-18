Arriva l’estate: ecco l'arredo giusto per ogni piscina

Minipiscina Iconia di Bio.design è un modello fuori terra con idromassaggio e rivestimento in quarzo - Courtesy Bio.design

Giugno picchia, l'asfalto si liquefa e la mente capitola: scatta la sconsiderata voglia di Caraibi, atollo, palme pigre, mare cristallino. Niente volo, niente atollo: i Caraibi sono a tre metri dalla cucina. Avere la piscina a casa è il sogno di una vita e per i più, resta tale: un sogno. Ma è anche un regno che non smette mai di chiedere manutenzione: niente reception, niente cambio turno, sei tu il presidio. E qui casca l'asino (o il lettino). Se in hotel puoi chiudere un occhio sulla sedia di plastica sbiadita, nel giardino di casa no.

Lì l'arredo lo devi vivere e - soprattutto - sfoggiare. Diventa l'estensione del soggiorno, ma con l'aggravante del cloro, dei tuffi a bomba dei bambini e degli amici che invadono il barbecue lasciando scie di crema solare protezione 50 su ogni tessuto. La sfida? Creare un ecosistema millimetrico: il comfort di una zona living e la resistenza di un'armatura medievale, da vero presidio del proprio regno. Con quel tocco che dice: "Sì, sono a casa mia, ma potrebbe benissimo essere un boutique hotel a St. Barth".

Attico con vista (e ammollo): la piscina in città

C'è un lusso che scavalca il prato all'inglese e si arrampica fin lassù, dove lo skyline urbano fa da paravento. La piscina sul tetto è l'epopea definitiva del sognatore metropolitano. Lassù il caos arriva ovattato, filtrato dal riflesso azzurro. Come arredarla senza scivolare nel kitsch? Bandite le sdraio da stabilimento balneare, la risposta è il lettino Calipso di Flexform (Antonio Citterio): linee così rigorose da far sembrare il rito del cocktail al tramonto una performance d'arte contemporanea.