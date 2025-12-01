Trattamenti corpo detox. Come sentirsi più leggeri in vista delle feste
La rimise en forme pre-natalizia passa da rituali, tool e creme che aiutano a eliminare gonfiore e liquidi in eccesso. Ecco come arrivare pronti (e leggeri) alle tante cene e aperitivi programmate per scambiarsi gli auguri con amici e colleghi
I giorni che precedono il Natale sono sempre ricchi di impegni: cene e aperitivi per scambiarsi gli auguri con amici e colleghi si moltiplicano, e si finisce così per sentirsi un po’ appesantiti ben prima di arrivare ai fatidici cenoni e pranzi con i parenti. Oltretutto, complice anche il freddo, può venir meno la voglia di fare movimento. Niente paura, però, perché, anche se ci è concessi qualche (meritato) brindisi di troppo, bastano gli accorgimenti giusti per tornare a sentirsi di nuovo leggeri.
I trattamenti da provare in salone
Fatto dalle mani esperte dell’estetista, il massaggio in cabina è una soluzione efficace per attenuare il gonfiore localizzato, per esempio nella zona di gambe e addome. Sarà lo stesso terapeuta a suggerire tecnica e movimenti più adatti a seconda dei risultati che si desidera ottenere.
Tra i più utilizzati rientra senza dubbio il linfodrenaggio che, stimolando il flusso linfatico attraverso leggeri e ripetuti movimenti pressori, favorisce il riassorbimento dei liquidi in eccesso. Questo tipo di massaggio può essere anche abbinato alla crioterapia: ogni sessione si svolge in una particolare cabina la cui temperatura può scendere fino a -95º, per un periodo di tempo tra i 3 e i 5 minuti. Tra i molti vantaggi, l’esposizione al freddo estremo genera un abbondante flusso di sangue verso i tessuti, migliorando dunque la circolazione e favorendo lo smaltimento di tossine e prodotti di scarto. Ecco perché è utile a migliorare, per esempio, gli inestetismi della cellulite.
Creme tool da usare a casa
Chi preferisce il fai-da-te, può invece trasformare la propria salle de bain in una piccola Spa grazie a tool, creme e oli che, con un po’ di costanza, aiuteranno ad attenuare i liquidi in eccesso. Sempre efficace è l’abbinamento di spazzolatura, esfoliazione e fanghi che, insieme, aiutano a stimolare il sistema linfatico, rimuovere le cellule morte e migliorare l’aspetto generale della pelle.
Per il dry brushing, sulla cute asciutta si può utilizzare Body Brush di Dr. Barbara Sturm, dalle setole naturali, da abbinare a movimenti circolari per realizzare un massaggio che, stimolando la circolazione, aiuterà a smuovere ed eliminare i liquidi in eccesso. Sotto la doccia, si può invece ricorrere a Luna™ Body di Foreo, spazzola sonica massaggiante in morbido silicone che aiuta anche a rilassare eventuali tensioni muscolari. Per il gonfiore diffuso, invece, Benda Pants® Leggings Termoattivo Snellente di Diego Dalla Palma svolge un effetto drenante intensivo studiato per rimodellare le forme e rendere la pelle più liscia e levigata.
Maschere (anche) per il corpo
Dopo aver stimolato la circolazione, è il momento di applicare una maschera (sì, esistono anche per l’epidermide del corpo). Body Crio Slimming Gommage & Mud di Miamo, per esempio, ha una formula ‘effetto freddo’ che, abbinata all’argilla bianca, stimola il microcircolo e svolge un delicato effetto esfoliante: si applica sui punti da trattare e contribuisce a levigare e ridurre gli accumuli adiposi, proprio come Body Fit Active di Clarins, crema e trattamento intensivo due in uno, che ha un effetto rimodellante grazie all’abbinamento della speciale texture crio-attiva con estratto di tè verde e caffeina.
Dopo averle dato una sferzata d’energia, è il momento di idratare la pelle grazie a una crema ricca, come Ambre Body Lotion di L’Artisan Parfumeur, che abbina l’intensa azione emolliente a un sillage caldo e avvolgente, oppure a un olio come The Dry Oil Detox di Natura Bissé da stendere sulla cute asciutta oppure inumidita, con movimenti lenti e circolari per un effetto stimolante, ottenuto anche grazie agli oli essenziali di menta, salvia e lime.
