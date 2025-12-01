Trattamenti corpo detox. Come sentirsi più leggeri in vista delle feste

L’Artisan Parfumeur - Courtesy Press Office

I giorni che precedono il Natale sono sempre ricchi di impegni: cene e aperitivi per scambiarsi gli auguri con amici e colleghi si moltiplicano, e si finisce così per sentirsi un po’ appesantiti ben prima di arrivare ai fatidici cenoni e pranzi con i parenti. Oltretutto, complice anche il freddo, può venir meno la voglia di fare movimento. Niente paura, però, perché, anche se ci è concessi qualche (meritato) brindisi di troppo, bastano gli accorgimenti giusti per tornare a sentirsi di nuovo leggeri.

I trattamenti da provare in salone

Fatto dalle mani esperte dell’estetista, il massaggio in cabina è una soluzione efficace per attenuare il gonfiore localizzato, per esempio nella zona di gambe e addome. Sarà lo stesso terapeuta a suggerire tecnica e movimenti più adatti a seconda dei risultati che si desidera ottenere.

Tra i più utilizzati rientra senza dubbio il linfodrenaggio che, stimolando il flusso linfatico attraverso leggeri e ripetuti movimenti pressori, favorisce il riassorbimento dei liquidi in eccesso. Questo tipo di massaggio può essere anche abbinato alla crioterapia: ogni sessione si svolge in una particolare cabina la cui temperatura può scendere fino a -95º, per un periodo di tempo tra i 3 e i 5 minuti. Tra i molti vantaggi, l’esposizione al freddo estremo genera un abbondante flusso di sangue verso i tessuti, migliorando dunque la circolazione e favorendo lo smaltimento di tossine e prodotti di scarto. Ecco perché è utile a migliorare, per esempio, gli inestetismi della cellulite.